Десна - Рух. Анонс и прогноз матча кубка Украины

Главный слоган игр львовского "Руха" - "Буде бій!". Мы же проявим наглость и немного его изменим. Нам кажется, что в кубковом матче команде из западной Украины логичнее использовать фразу "Буде реванш!". В прошедшее воскресенье игроки Федика приехали в гости к "Десне" и были разбиты со счетом 1:3. Вряд ли амбициозный владелец "Руха" смирился с таким результатом и теперь будет требовать от своих футболистов реванша. А вместе с ним, и проход в следующий раунд турнира. Два в одном, так сказать.



30-е сентября, Чернигов, стадион им. Гагарина

"Десна" 17:00 "Рух"

Арбитр: А. Коваленко

Трансляция: UA:Чернгів

Интернет-трансляция: Youtube-канал ФК "Десна"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Кубка Украины, 1/16 финала30-е сентября, Чернигов, стадион им. Гагарина: А. Коваленко: UA:Чернгів: Youtube-канал ФК "Десна"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Как и было сказано выше, по воле случая, "Десна" и "Рух" сыграли матч регулярного чемпионата Украины три дня назад. "Северяне" победили 3:1

Помимо вышеуказанной встречи, оба коллектива пересекались дважды в первой лиге. "Десна" победила дома (3:1), "Рух" ответил взаимностью (2:1)

В рамках УПЛ "Десна" пока что не проигрывала. Команда Рябоконя одержала две победы дома и дважды на вызде сыграла вничью. Успели "северяне" дебютировать в еврокубках, правда не совсем удачно - поражение "Вольфсбургу" 0:2

Если черниговчане не проигрывали, то "Рух" пока что не знает вкус побед. Лишь одна ничья при трех поражениях в активе амбициозного коллектива. Правда добыто очко было в игре против действующего чемпиона

"Рух" за четыре игры пропустил 11 голов. Больше только у ФК "Львова" (12). Пока что, львовские команды не очень заботятся об обороне

Отчетный кубковый матч пройдет со зрителями на трибунах

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Последние новости и составы

"Десна":

Начав еврокубковую историю с быстрого вылета, у команды Рябоконя, по сути, осталась одна задача на этот сезон - повторить или превзойти успех прошлой кампании. Сейчас у главного тренера есть для этого все, а потому черниговский коллектив становится серьезным претендентом на бронзу. Помимо этого, почему бы Александру Дмитриевичу не попробовать и в кубке наделать шороху? "Ворскла" своим примером доказала, что нет ничего невозможного.

Ждем ротации от опытного тренера "северян". Уже на выходных в Чернигов пожалует "Шахтер", против которого нужна будет основная обойма футболистов. В среду в старте выйдут Конопля и Мудрик, которые против "горняков" сыграть точно не смогут. Помимо этого, свой шанс должен получить юный Швецов, а опытный Литовка временно подменит Паста.

Ориентировочный состав: Литовка - Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня - Огиря, Белич - Старенький, Мудрик, Гуцуляк - Шевцов

"Рух":

Пока что результаты львовян оставляют желать лучшего. Героически добытая ничья в игре против "Шахтера" должна была позитивно сказаться на команде, но в матче с "Десной" на прошлых выходных они смотрелись уже не столь ярко. Был неплохой первый тайм, однако за второй им можно поставить неудовлетворительную оценку. Чувствуется недостача опыта, а также тот факт, что некоторые футболисты не соответствуют амбциям руководства.

Иван Федик, подобно своему оппоненту, также применит ротацию, однако обойма игроков у него не настолько широкая. Вряд ли наставник пойдет на эксперименты, а выйдет по привычной схеме с четырьма защитниками.

Ориентировочный состав: Бандура - Заставный, Белый, Дуць, И.Бойчук - Мартынюк - Мисик, Русин, Бринкер, Эрнест - Кухаревич

Прогноз на матч "Десна" - "Рух" 2:0

Кубковые баталии всегда прогнозируются сложнее, ведь одна из команд может настроиться и выдать игру всей жизни, а другая выйти без должного желания и проиграть. Однако, по нашему мнению, "Десна" явный фаворит предстоящего матча. Рябоконь гораздо опытнее своего визави, а даже запасной состав хозяев смотрится не хуже основной обоймы львовян. К тому же, не забываем о факторе домашнего поля. На своей арене "северяне" пока что не проигрывали.