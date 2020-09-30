  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Прикарпатье - Колос. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье - Колос. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Украина
(1 голосов)

Проход хозяев не должен стать сенсацией

Прикарпатье - Колос. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины. Третий раунд
30 сентября. Ивано-Франковск. Стадион: "Рух". Начало в 17:30
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Александр Шандор
Ассистенты: Михаил Юхименко и Евгений Гашков

Телетрансляция - не запланирована
Интернет-трансляция - Youtube ФК "Прикарпатье"
Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • каждый раунд Кубка Украины состоит из одного матча. Кто выиграет сегодня в Ивано-Франковске, тот и проходит в 1/8 финала. Ничья в основное время переведёт игру в овертайм и серию пенальти.
  • "Прикарпатье" и "Колос" ранее провели два официальных матча, оба - на уровне Первой лиги, когда ковалёвцы ещё там выступали. В обеих встречах верх взял "Колос": победа 1:0 в Ивано-Франковске и 3:1 в Ковалёвке.
  • "Колос" в настоящий момент занимает пятое место в УПЛ. Подопечные Руслана Костышина две игры выиграли, по одной свели вничью и проиграли. Также у ковалёвцев два сыгранных еврокубковых поединка: греческий "Арис" представитель Киевской области обыграл, но уступил хорватской "Риеке" в овертайме.
  • если у "Колоса" уже шесть официальных матчей со старта сезона, то у "Прикарпатья" пять. В чемпионате франковцы пока не побеждали: ничья и два поражения.
  • в Кубке ситуация интереснее. "Прикарпатье" проиграло "Подолью", но прошло в следующий раунд из-за выхода на поле в составе соперника дисквалифицированного футболиста. В следующем раунде франковцы справились с "Волынью-2" - лучане выставили дубль на игру из-за эпидемии коронавируса в первой команде.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Прогноз на матч Прикарпатье - Колос

Ивано-Франковская команда и местная публика всегда очень серьёзно относятся к кубковым баталиям. Увы, этого же нельзя сказать о коллективах Премьер-лиги, которые используют этот турнир, чтобы предоставить игровую практику резервистам и игрокам ротации. Поэтому ожидаем, что хозяева выиграют эту встречу, учитывая, что для гостей она будет "полу-официальной".

Ставка: победа Прикарпатья

1xbet
8,10
5,40
1,30
Сделать ставку
Favbet
9,50
5,40
1,28
Сделать ставку
Parimatch
8,30
5,40
1,29
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Прогнозы Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.09.2020 в 11:43
Як писав ваш же сайт, Волинь грала тільки з трьома резервістами. Перевіряйте інформацію.
Ответить
0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
30.09.2020 в 11:21
*Тому очікуємо, що господарі виграють цю зустріч*...І нижче ставки букмекерів... ???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...