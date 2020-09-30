Прикарпатье - Колос. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Кубок Украины. Третий раунд

30 сентября. Ивано-Франковск. Стадион: "Рух". Начало в 17:30

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Александр Шандор

Ассистенты: Михаил Юхименко и Евгений Гашков

Телетрансляция - не запланирована

Интернет-трансляция - Youtube ФК "Прикарпатье"

Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

каждый раунд Кубка Украины состоит из одного матча. Кто выиграет сегодня в Ивано-Франковске, тот и проходит в 1/8 финала. Ничья в основное время переведёт игру в овертайм и серию пенальти.

"Прикарпатье" и "Колос" ранее провели два официальных матча, оба - на уровне Первой лиги, когда ковалёвцы ещё там выступали. В обеих встречах верх взял "Колос": победа 1:0 в Ивано-Франковске и 3:1 в Ковалёвке.

"Колос" в настоящий момент занимает пятое место в УПЛ. Подопечные Руслана Костышина две игры выиграли, по одной свели вничью и проиграли. Также у ковалёвцев два сыгранных еврокубковых поединка: греческий "Арис" представитель Киевской области обыграл, но уступил хорватской "Риеке" в овертайме.

если у "Колоса" уже шесть официальных матчей со старта сезона, то у "Прикарпатья" пять. В чемпионате франковцы пока не побеждали: ничья и два поражения.

в Кубке ситуация интереснее. "Прикарпатье" проиграло "Подолью", но прошло в следующий раунд из-за выхода на поле в составе соперника дисквалифицированного футболиста. В следующем раунде франковцы справились с "Волынью-2" - лучане выставили дубль на игру из-за эпидемии коронавируса в первой команде.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Прогноз на матч Прикарпатье - Колос

Ивано-Франковская команда и местная публика всегда очень серьёзно относятся к кубковым баталиям. Увы, этого же нельзя сказать о коллективах Премьер-лиги, которые используют этот турнир, чтобы предоставить игровую практику резервистам и игрокам ротации. Поэтому ожидаем, что хозяева выиграют эту встречу, учитывая, что для гостей она будет "полу-официальной".

Ставка: победа Прикарпатья