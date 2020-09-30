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Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Украина
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Дерби Кировоградской области в Кубке страны

Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
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Кубок Украины. Третий раунд
30 сентября. Александрия. Стадион: "Ника". Начало в 18:30
"Александрия" - "Ингулец" (Петрово)

Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко
Ассистенты: Александр Павлинов и Виталий Сухин

Телетрансляция - не запланирована
Интернет-трансляция - Youtube ФК "Александрия"
Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • "Ингулец" пока обходится без побед в текущем сезоне. В четырёх матчах чемпионата страны петровчане трижды сыграли вничью, раз проиграли и сейчас занимают десятое место в УПЛ.
  • у "Александрии" две победы при двух поражениях. Шесть баллов даёт возможность занимать седьмую строчку в таблице УПЛ.
  • "Александрия" и "Ингулец" ранее не проводили официальных матчей между собой.
  • в девяти последних матчах "Ингулец" восемь раз сыграл вничью. С другой стороны - петровчане не проигрывают в официальных встречах с марта этого года. Тогда подопечные Сергея Лавриненко уступили в серии пенальти "Минаю" в предыдущем розыгрыше Кубка страны.
  • в прошлом сезоне "Александрия" прошла два раунда Кубка, пока не вылетела в четвертьфинале от "Динамо". Все три встречи турнира с участием "горожан" обязательно включали в себя дополнительное время.
  • на счету "Ингульца" в Кубке 2019/20 три победы и вылет также в четвертьфинале от уже упомянутого "Миная".

Прогноз на матч Александрия - Ингулец

"Ингулец" на старте нового сезона большой любитель расписывать ничьи. Команда Сергея Лавриненко в целом из девяти крайних игр восемь раз расходилась с соперниками миром. Предположим, что эта традиция продолжится и сейчас. Ведь и сама "Александрия" не продаст душу дьяволу за победу. У "горожан" также будет ротация по сравнению с играми чемпионата.

Ставка: ничья

1xbet
1,84
3,50
4,04
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Favbet
1,79
3,65
4,50
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Parimatch
1,82
3,50
4,10
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Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово) Прогнозы
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