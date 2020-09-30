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Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
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30 сентября. Александрия. Стадион: "Ника". Начало в 18:30
"Александрия" - "Ингулец" (Петрово)
Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко
Ассистенты: Александр Павлинов и Виталий Сухин
Телетрансляция - не запланирована
Интернет-трансляция - Youtube ФК "Александрия"
Онлайн-трансляция на UA-Футбол
Цифры и факты
- "Ингулец" пока обходится без побед в текущем сезоне. В четырёх матчах чемпионата страны петровчане трижды сыграли вничью, раз проиграли и сейчас занимают десятое место в УПЛ.
- у "Александрии" две победы при двух поражениях. Шесть баллов даёт возможность занимать седьмую строчку в таблице УПЛ.
- "Александрия" и "Ингулец" ранее не проводили официальных матчей между собой.
- в девяти последних матчах "Ингулец" восемь раз сыграл вничью. С другой стороны - петровчане не проигрывают в официальных встречах с марта этого года. Тогда подопечные Сергея Лавриненко уступили в серии пенальти "Минаю" в предыдущем розыгрыше Кубка страны.
- в прошлом сезоне "Александрия" прошла два раунда Кубка, пока не вылетела в четвертьфинале от "Динамо". Все три встречи турнира с участием "горожан" обязательно включали в себя дополнительное время.
- на счету "Ингульца" в Кубке 2019/20 три победы и вылет также в четвертьфинале от уже упомянутого "Миная".
Прогноз на матч Александрия - Ингулец
"Ингулец" на старте нового сезона большой любитель расписывать ничьи. Команда Сергея Лавриненко в целом из девяти крайних игр восемь раз расходилась с соперниками миром. Предположим, что эта традиция продолжится и сейчас. Ведь и сама "Александрия" не продаст душу дьяволу за победу. У "горожан" также будет ротация по сравнению с играми чемпионата.
Ставка: ничья
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша