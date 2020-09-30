Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Кубок Украины. Третий раунд

30 сентября. Александрия. Стадион: "Ника". Начало в 18:30

"Александрия" - "Ингулец" (Петрово)

Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко

Ассистенты: Александр Павлинов и Виталий Сухин

Телетрансляция - не запланирована

Интернет-трансляция - Youtube ФК "Александрия"

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Цифры и факты

"Ингулец" пока обходится без побед в текущем сезоне. В четырёх матчах чемпионата страны петровчане трижды сыграли вничью, раз проиграли и сейчас занимают десятое место в УПЛ.

у "Александрии" две победы при двух поражениях. Шесть баллов даёт возможность занимать седьмую строчку в таблице УПЛ.

"Александрия" и "Ингулец" ранее не проводили официальных матчей между собой.

в девяти последних матчах "Ингулец" восемь раз сыграл вничью. С другой стороны - петровчане не проигрывают в официальных встречах с марта этого года. Тогда подопечные Сергея Лавриненко уступили в серии пенальти "Минаю" в предыдущем розыгрыше Кубка страны.

в прошлом сезоне "Александрия" прошла два раунда Кубка, пока не вылетела в четвертьфинале от "Динамо". Все три встречи турнира с участием "горожан" обязательно включали в себя дополнительное время.

на счету "Ингульца" в Кубке 2019/20 три победы и вылет также в четвертьфинале от уже упомянутого "Миная".

Прогноз на матч Александрия - Ингулец

"Ингулец" на старте нового сезона большой любитель расписывать ничьи. Команда Сергея Лавриненко в целом из девяти крайних игр восемь раз расходилась с соперниками миром. Предположим, что эта традиция продолжится и сейчас. Ведь и сама "Александрия" не продаст душу дьяволу за победу. У "горожан" также будет ротация по сравнению с играми чемпионата.

Ставка: ничья

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша