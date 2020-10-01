Волынь - Нива Тернополь. Ураган в бухте умиротворения - прогноз на матч Первой лиги

С серьезной ротацией состава столкнулся Василий Сачко уже на старте своей каденции во главе "Волыни". Помимо того, что прошлогодний костяк не удалось сохранить даже на половину, ряд футболистов был потерян из-за положительных тестов на коронавирус.

По сути сентябрь Сачко провел не наигрывая состав, а латая образовавшиеся в нем "дыры" за счет новых приобритений. Коллектив Василия Малыка на этом бушующем фоне, является настоящим "островком спокойствия". "Ниве" не только удалось сохранить состав, укрепив его точечно, но и пока что удается обойтись без проблем со здоровьем у игроков основы.

Первая лига, 3-й тур (перенесенный матч)

Стадион: "Авангард" (Луцк)

Арбитр: Александр Титов (Донецк)

Волынь 18:30 Нива Тернополь

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Отыграв два тура чемпионата и кубковый матч с "Прикарпатьем" (0:1), луцкий клуб снова отправился на карантин. С 16-го сентября футболисты команды не появлялись на поле в официальных матчах.

Богдан Орынчак и форвард Игорь Сикорский перед матчем с "Нивой" подписали соглашения с "крестоносцами". В случае с хавбеком речь идет лишь об аренде из "Руха". Сикорский же ранее играл за "Черноморец", но оказался не нужен Сергею Ковальцу и перебрался в Луцк на правах полноценного контракта. Ранее "Волынь" покинули Владислав Шаповал и Антон Евдокимов.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Симинин, Никитюк, Приндета, Цюпа - Чачуа, Тетеренко - Хомченко, Кизилатеш, Ляшенко - Бондаренко.

Стабильность - признак класса, пока что все матчи "Нивы" в чемпионате Первой лиги заканчиваются со счетом 1:1. Если ничьи с "Металистом 1925" и "Альянсом" можно считать приобретениями, учитывая как развивались события в тех матчах, то против "Авангарда" дома - это все же потеря двух баллов. Правда стоит отметить, что Василий Малык не смог выставить оптимальный состав на игру с аутсайдером.

Судя по информации с сайта ПФЛ, Семен Вовченко и Вадим Хохлов, удаленные в матче с "Альянсом" (1:1), все еще не могут принимать участие в матчах. Хотя в поединке с "Авангардом" (1:1) их также в заявке не было. У центральных защитников, надо понимать, дисквалификации суровые и состоят не из одного поединка. Если в случае с Хохловым это еще можно понять, ведь он был удален посредством прямой красной карточки, то вот Вовченко получил удаление за пару "горчичников".

Ориентировочный состав Нивы (4-2-3-1): Ермолов - Ульянов, Демчук, Мороз, Дворовенко - Процив, Малащук - Гатала, Скакун Д., Волохатый - Ризнык.

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Цифры и факты

В пяти проведенных матчах на двоих в рамках текущего сезона эти команды еще побед не знают, зато четырежды сыграли вничью. Причем каждый матч закончился со счетом 1:1!

Защитник Анатолий Ульянов, который недавно перебрался в Тернополь, прошлые два сезона защищал цвета "Волыни".

Согласно новому медицинскому протоколу УАФ, продажа билетов на матчи допускается исключительно онлайн. Но "Волынь" у себя на сайте уже приглашает болельщиков в количестве максимум 25% от емкости "Авангарда", на матч с "Нивой", причем предлагает им покупать билеты в кассах стадиона! Нет ли здесь противоречия, как считаете вы?

Прогноз

Разбалансированная "Волынь" все же жаждет дебютной победы, иначе сложно будет воплотить амбиции и сезон вполне можно потерять уже в октябре. Тем более "Нива" предстанет в не самом боевом составе, особенно, что касается обороны. Так что пусть и со сложностями, но свои три очка "крестоносцы" добудут, вероятно, на голом мастерстве индивидуальностей и фарте.

Ставка: Победа "Волыни"