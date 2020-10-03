Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча

"Пока одни торжествуют, другие в это время пребывают на дне, находясь в поиске очков", - именно такой слоган предстоящего днепровского матча. "Ворскла" услышала в свой адрес много комплиментов за стартовые туры, и каждый из них был абсолютно заслуженным. Команда Максимова хорошо подготовилась к сезону и, не проявив жалости ни к кому, набрала десять очков из 12-ти возможных. Остановить их сумел только "Мариуполь", и есть вероятность, что таким шагом он лишь разозлил ворсклян.

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И под колеса этого полтавского экспресса в субботу может попасть "Днепр-1". Все эксперты, и мы в их числе, прогнозировали команде Михайленко борьбу за еврокубки, однако на данный момент они смогли дать бой только "Ингульцу". Вы чуете запах пророченных бронзовых медалей? И мы тоже нет. Чуть более недели назад с коллективом начал работать Игорь Йовичевич, но у иностранного специалиста, призванного за немалые деньги спасать клуб со дна, пока что особо не было времени вносить свои коррективы. Вряд ли "Днепр-1", подобно золушке после встречи с феей, быстро преобразится. На качественные изменения нужно время.



3 октября, Днепр, стадион "Днепр-арена"

"Днепр-1" 14:00 "Ворскла"

Арбитр: Ю. Иванов

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал Football Hub

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 5-й тур3 октября, Днепр, стадион "Днепр-арена": Ю. Иванов: канал "Униан": Youtube-канал Football HubТекстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

У днепрян и полтавчан не самая большая история противостояний. Друг с другом они сыграли пять раз, и четыре - в прошлом сезоне УПЛ. Преимущество на стороне будущих хозяев, которые побеждали трижды. Еще одна победа у ворсклян и одна ничья

"Ворскла" в текущем сезоне еще не испытывала горечь поражений - три победы и одна ничья в четыре турах. Благодаря этому, они делят первое место с "Динамо"

У полтавского клуба шанс встретить юбилей - команду Максимова будет ожидать либо 240-я победа, либо 280-е поражение

Шанс отпраздновать юбилей будет и у Юрия Максимова - он может стать свидетелем 50-й виктории своих подопечных

"Днепр-1" переживает кризис - три поражения и лишь одна ничья в игре против дебютанта. Как итог, предпоследнее место в общем зачете

Несмотря на плохую форму, днепряне достаточно много забивают. Они не уходят с поля без забитого гола вот уже на протяжении 14 матчей

300-й матч в украинском первенстве может провести Владимир Чеснаков

Двое полтавчан будут иметь шанс забить юбилейный десятый гол - Евгений Опанасенко и Руслан Степанюк. Второй, в четырех турах забивал трижды

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Новый источник свежей крови

Не только новым тренером готовы похвастаться днепряне. Параллельно с кубковыми баталиями, представитель восточной Украины согласовал аренду сразу двоих игроков - Александра Пихаленка и Даниила Игнатенко. Оба призваны укрепить центр поля своего нового клуба. Оба принадлежат донецкому "Шахтеру". Маловероятно, что Йовичевич сходу бросит новачков в бой, однако по ходу субботнего матча их вполне можно будет увидеть. Все таки, Сергей Кравченко, несмотря на капитанскую повязку, не молодеет.

Последние новости и составы

"Днепр-1":

Команда Йовичевича истратила очень много сил и эмоций для прохода "Горняка-Спорт". Перволиговый коллектив умеет дать бой в родных стенах, но все же от представителя УПЛ ожидали более легких свершений. Самое любопытное, что с приходом нового тренера из команды выпал Алексей Хобленко - в двух играх он даже не попадал в заявку.

Рискнем предположить, что Йовичевич отойдет от затеи предшественника играть в три центральных защитника и предпочтет классику. Также вероятно, что со старта выйдет Сергей Булеца. Молодой чемпион мира заслуживает быть основным футболистом "Днепра-1".

Ориентировочный состав: Сарнавский - Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак - Кравченко - Вакулко, Ди Франко, Булеца, Цуриков - Довбик

"Ворскла":

Пока будущий соперник приглашает нового тренера, полтавчан вполне устраивает действующий. Руководство выразило Юрию Максимову поддержку, предложив наставнику новый контракт. Теперь он задержится в команде до лета 2022-го и кто знает, на что способен такой союз.

В отчетной игре Максимов точно не будет рисковать, а выпустит проверенный состав, который в текущем сезоне не подводил. Многие успели отдохнуть в кубке и теперь полны и готовы к свершениям.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Скляр, Пуцлин, Кане, Якубу - Степанюк, Кулач

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

Букмекеры верят в итоговый успех хозяев матча, хотя лично нам такой оптимизм не до конца ясен. На данный момент, полтавчане идут в группе лидеров и не проигрывали в сезоне, в то самое время как "Днепр-1" в ужасной форме. Неделю назад смена тренера позитивный толчок не дала, а потому мы поставим на минимальную победу гостей.