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Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Два разных полюса в таблице

Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пока одни торжествуют, другие в это время пребывают на дне, находясь в поиске очков", - именно такой слоган предстоящего днепровского матча. "Ворскла" услышала в свой адрес много комплиментов за стартовые туры, и каждый из них был абсолютно заслуженным. Команда Максимова хорошо подготовилась к сезону и, не проявив жалости ни к кому, набрала десять очков из 12-ти возможных. Остановить их сумел только "Мариуполь", и есть вероятность, что таким шагом он лишь разозлил ворсклян.

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И под колеса этого полтавского экспресса в субботу может попасть "Днепр-1". Все эксперты, и мы в их числе, прогнозировали команде Михайленко борьбу за еврокубки, однако на данный момент они смогли дать бой только "Ингульцу". Вы чуете запах пророченных бронзовых медалей? И мы тоже нет. Чуть более недели назад с коллективом начал работать Игорь Йовичевич, но у иностранного специалиста, призванного за немалые деньги спасать клуб со дна, пока что особо не было времени вносить свои коррективы. Вряд ли "Днепр-1", подобно золушке после встречи с феей, быстро преобразится. На качественные изменения нужно время.

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3 октября, Днепр, стадион "Днепр-арена"
"Днепр-1" 14:00 "Ворскла"
Арбитр: Ю. Иванов
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал Football Hub
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • У днепрян и полтавчан не самая большая история противостояний. Друг с другом они сыграли пять раз, и четыре - в прошлом сезоне УПЛ. Преимущество на стороне будущих хозяев, которые побеждали трижды. Еще одна победа у ворсклян и одна ничья
  • "Ворскла" в текущем сезоне еще не испытывала горечь поражений - три победы и одна ничья в четыре турах. Благодаря этому, они делят первое место с "Динамо"
  • У полтавского клуба шанс встретить юбилей - команду Максимова будет ожидать либо 240-я победа, либо 280-е поражение
  • Шанс отпраздновать юбилей будет и у Юрия Максимова - он может стать свидетелем 50-й виктории своих подопечных
  • "Днепр-1" переживает кризис - три поражения и лишь одна ничья в игре против дебютанта. Как итог, предпоследнее место в общем зачете
  • Несмотря на плохую форму, днепряне достаточно много забивают. Они не уходят с поля без забитого гола вот уже на протяжении 14 матчей
  • 300-й матч в украинском первенстве может провести Владимир Чеснаков
  • Двое полтавчан будут иметь шанс забить юбилейный десятый гол - Евгений Опанасенко и Руслан Степанюк. Второй, в четырех турах забивал трижды

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Новый источник свежей крови

Не только новым тренером готовы похвастаться днепряне. Параллельно с кубковыми баталиями, представитель восточной Украины согласовал аренду сразу двоих игроков - Александра Пихаленка и Даниила Игнатенко. Оба призваны укрепить центр поля своего нового клуба. Оба принадлежат донецкому "Шахтеру". Маловероятно, что Йовичевич сходу бросит новачков в бой, однако по ходу субботнего матча их вполне можно будет увидеть. Все таки, Сергей Кравченко, несмотря на капитанскую повязку, не молодеет.

ДВА НОВАЧКИ СК «ДНІПРО-1»! Сьогодні склад СК «Дніпро-1» поповнився двома новими виконавцями. Ними стали півзахисники Данило Ігнатенко і Олександр Піхальонок. Обидва виступатимуть за спортклубівців на орендних умовах до завершення сезону 2020\21 років. Данило Ігнатенко народився 13 березня 1997 року у Запоріжжі. Вихованець запорізького «Металургу». Виступав за запорізький «Металург», донецький «Шахтар», ФК «Маріуполь» і угорський «Ференцварош». Поточний сезон розпочинав в ФК «Маріуполь». На рівні УПЛ – 52 матчі і 1 гол. Також 10 матчів провів у єврокубках за «Ференцварош». За СК «Дніпро-1» гратиме під №97. Олександр Піхальонок народився 7 травня 1997 року у Донецьку. Вихованець донецького «Шахтаря». Виступав за «Шахтар» і ФК «Маріуполь». Поточний сезон розпочинав у «Шахтарі». На рівні УПЛ – 43 матчів, 5 забитих м’ячів. У єврокубках — 4 матчі, 1 гол. Також на його рахунку 54 матчі і 5 забитих м’ячів за юнацькі і молодіжну збірну України. За СК «Дніпро-1» гратиме під №76. Пресслужба СК «Дніпро-1»

Публикация от SC "Dnipro-1" (@sc_dnipro1_official)

Последние новости и составы

"Днепр-1":

Команда Йовичевича истратила очень много сил и эмоций для прохода "Горняка-Спорт". Перволиговый коллектив умеет дать бой в родных стенах, но все же от представителя УПЛ ожидали более легких свершений. Самое любопытное, что с приходом нового тренера из команды выпал Алексей Хобленко - в двух играх он даже не попадал в заявку.

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Рискнем предположить, что Йовичевич отойдет от затеи предшественника играть в три центральных защитника и предпочтет классику. Также вероятно, что со старта выйдет Сергей Булеца. Молодой чемпион мира заслуживает быть основным футболистом "Днепра-1".

Ориентировочный состав: Сарнавский - Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак - Кравченко - Вакулко, Ди Франко, Булеца, Цуриков - Довбик

"Ворскла":

Пока будущий соперник приглашает нового тренера, полтавчан вполне устраивает действующий. Руководство выразило Юрию Максимову поддержку, предложив наставнику новый контракт. Теперь он задержится в команде до лета 2022-го и кто знает, на что способен такой союз.

В отчетной игре Максимов точно не будет рисковать, а выпустит проверенный состав, который в текущем сезоне не подводил. Многие успели отдохнуть в кубке и теперь полны и готовы к свершениям.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Скляр, Пуцлин, Кане, Якубу - Степанюк, Кулач

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

Букмекеры верят в итоговый успех хозяев матча, хотя лично нам такой оптимизм не до конца ясен. На данный момент, полтавчане идут в группе лидеров и не проигрывали в сезоне, в то самое время как "Днепр-1" в ужасной форме. Неделю назад смена тренера позитивный толчок не дала, а потому мы поставим на минимальную победу гостей.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Прогнозы
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