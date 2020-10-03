Динамо - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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4 октября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистенты: Семен Шлончак и Александр Корнийко

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол

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Цифры и факты

после четырёх туров "Динамо" занимает вторую строчку в таблице. Киевляне отстают на один балл от "Ворсклы", а также опережают на два очка "Шахтёр" и "Десну". Это означает, что победа в этом поединке сделает команду Мирчи Луческу единоличным лидером УПЛ накануне паузы на матчи сборных.

"Заря" сейчас только девятая. Шесть очков отставания от "Динамо" и лишь в трёх баллов от последнего места.

для "Динамо" это будет девятый официальный матч в сезоне. "Бело-синие" выиграли Суперкубок Украины, одержали три победы в ЛЧ и набрали 10 из 12 очков в УПЛ.

у "Зари" пока всё сложнее. Луганчане только раз победили в текущей Премьер-лиге, дважды уступили и ещё раз сыграли вничью.

в прошлом сезоне "Динамо" и "Заря" встречались четыре раза. Две победы на счету "Динамо", одна - у "Зари", ещё один поединок завершился мирно.

в шести последних матчах соперников обязательно забивали обе команды.

в 2020 году "Динамо" только раз проиграло на "Олимпийском". В июле "динамовцы" уступили здесь в игре чемпионата "Шахтёру" 2:3.

у луганчан в 2020-м на выезде по четыре победы и поражения, а также одна ничья.

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Бурда и Тымчик (травмы), Вантух и Шабанов (игра за дубль)

На этот раз Мирче Луческу нет смысла проводить ротацию в игре чемпионата. За эту победу клуб не получит столько же миллионов, как за выход в группу ЛЧ, но есть возможность выйти в единоличные лидеры. Поэтому румын должен выпустить сильнейший состав. Цыганков и Вербич могут выйти и в старте, но скорее всего вновь усилят игру во втором тайме.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзёра - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - де Пена, Супряга, Родригеш.

"Заря"

Не сыграют: Чайковский (игра за дубль)

Линия обороны луганчан наконец-то стабилизировалась. В атаке скорее всего должен выйти Гладкий, который на прошлых выходных забил свои первый и второй голы после возвращения в УПЛ. Вообще, ожидаем, что с первых минут выйдет приблизительно тот же состав, который играл неделей ранее обыгрывал "Львов".

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Шевченко - Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов - Кочергин, Иванисеня, Юрченко - Кабаев, Громов - Гладкий.

Прогноз на матч Динамо - Заря

Оба соперника показывают неплохую результативность. "Заря" после вялого старта сезона наконец-то набирает ход, зацепились за ничью с "Шахтёром" и разорвали "Шахтёр", забив за 180 минут семь голов. Всё хорошо в атаке и у "Динамо": меньше двух голов подопечные Мирчи Луческу в пяти последних играх ни разу не забивали. Предполагаем, что команды продолжат свои голевые серии и в воскресенье.

Ставка: обе забьют за 1,79