Металлист 1925 - Полесье. Возьмут ли харьковчане эту цытадель - прогноз на матч Первой лиги

Вместе с одесским "Черноморцем" и "Горняком-Спортом" (по потерянным очкам) харьковский клуб лидирует в турнирной таблице. Опытные болельщики команды знают, что в начале сезона такое бывает и это отнюдь не гарантирует МХ 1925 успешного решения задачи по повышению в классе.

Для "Полесья" старт сезона в Первой лиге прошел в закрытом режиме. В том смысле, что голы (как забитые, так и пропущенные) даются команде с трудом. Тем не менее, житомирянам все еще удается идти без поражений, занимая перед пятым туром высокое, как для новичка, седьмое место.

Первая лига, 5-й тур

Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Металлист 1925 19:25 Полесье

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В прошлом туре подопечные Валерия Кривенцова ощутили серьезные проблемы в соперничестве с аутсайдером. Несмотря на статус, "Кристалл" доставил харьковчанам уйму проблем и лишь выход Антона Калайтана перевернул игру в пользу гостей. Гол+пас у него и у Дерека Фрейтаса, что позволило МХ 1925 продлить успешную серию.

Два новичка пополнило состав харьковчан на прошлой неделе, ими стали 18-летний форвард Андрей Савицкий из "Александрии" и перебравшийся уже из аренды в "Мариуполь", но принадлежащий "Шахтеру", хавбек Дмитрий Крыськив. Кстати, матч состоится накануне 20-летия футболиста, который выступает за команду Кривенцова также на правах аренды.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай - Кольцов, Кравченко - Савин, Ямполь, Лукас Вентура - Дерек Фрейтас.

В матче с тремя удалениями "Полесье" с трудом смогло отыграться и таки продолжить беспроигрышную серию. Но учитывая, что для "Прикарпатья" (1:1) это первое очко в чемпионате, стоит говорить о двух потерянных баллах подопечными Сергея Шищенко. Посреди недели житомиряне еще и покинули розыгрыш Кубка страны, проиграв на своем поле "Минаю" (1:2).

У "Полесья" не обошлось без дисквалификаций в канун 5-го тура. "Двигатель правой бровки" Александр Брынько не сыграет в Харькове.

Ориентировочный состав Полесья (3-5-1-1): Маханьков - Швец, Притиковский, Прокопчук - Шевченко, Власюк, Чернецкий, Гавриленко, Повалий - Понедельник - Галенко.

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Цифры и факты

Предстоящий матч станет первым официальным между соперниками.

Всего лишь три гола было забито в предыдущих трех матчах "Полесья" (по одному за матч ровно). Это самый низкий показатель среди всех команд Первой лиги.

Победная серия "Металлиста 1925" насчитывает три матча, все виктории были добыты с минимальным счетом.

В составе "Полесья" играет бывший футболист "Металлиста 1925", защитник Вадим Жук.

Шесть голов харьковской команды в нынешнем чемпионате было забито пятью игроками. Только Лукасу Вентуре удалось повторить свое результативное достижение.

Последний раз "Полесье" забивало более одного гола в матче против "Чайки" 23-го ноября прошлого года (3:3).

Прогноз

Потеря Брынько заставит гостей еще больше закрыться и надеятся в атаке исключительно на стандарты. Скорее всего, замещать его на бровке будет Евгений Шевченко, футболист более оборонительный, так что жду от команды Шищенко "Сталингарда". "Металлист 1925" при Кривенцове уже испытывал трудности с насыщенной обороной соперника и терял в результате этого очки на своем поле. В этот раз предсказывать исход не берусь, но более двух голов в матче мы вряд ли увидим.

Ставка: Тотал меньше (2)