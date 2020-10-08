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Украина - Румыния: анонс и прогноз на матч молодёжных сборных

Украина
(2 голосов)

Турнирная борьба уже практически не ведётся

Украина - Румыния: анонс и прогноз на матч молодёжных сборных
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня отлично провели сентябрьские матчи отбора в финальную часть чемпионата Европы. Однако многое было растеряно до того времени, поэтому сейчас наставник нашей молодёжки в своих интервью делает акцент уже на борьбе за выход на следующий Евро. Но понятно, что отпускать игру в этой квалификации не стоит.

Отбор на Евро-2021 U-21
9 октября. Украина. Киев. Стадион: "Оболонь-Арена". Начало в 18:30
Украина - Румыния
Телетрансляция - "Футбол1"
Онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Последние новости

Украина уже потеряла все шансы на первое место в группе, которое даёт прямую путёвку в финальную часть турнира. Остаются лишь теоретические шансы на вторую строчку, которую как раз занимает Румыния. Отставание от сегодняшнего соперника - девять баллов, которые нужно отыграть за четыре игры (у румынов осталось три). Но даже если взять максимум в финале квалификации, далеко не факт, что попадёшь в число шестнадцати избранных, ведь среди тех, кто финиширует в девяти отборочных группах на втором месте, только пятеро получат путёвку на Евро.

В сентябре украинцы в двух матчах квалификации взяли четыре очка в играх против Дании (1:1) и Финляндии (2:0). Датчане, к слову, возглавляют нашу группу, но откровенно отскочили в том поединке благодаря голу в компенсированное время. С финнами двух голов в первом тайме оказалось достаточно, чтобы провалить вторую половину игры и не беспокоиться за результат.

Румыны в сентябре взяли шесть очков из шести: обыграли ту же Финляндию (3:1) и Мальту (3:0). Год назад наша сборная потерпела разгромное поражение от Румынии 0:3 в первом круге отбора - все голы залетели в наши ворота после 75 минуты. С тех пор у соперника украинцев сменился главный тренер. Эта новость не была бы столь интересна, если бы не персона нового наставника - сейчас румынскую молодёжку тренирует небезызвестный Адриан Муту.

Матч на "Оболонь-Арене" смогут посетить болельщики. Всего разрешено присутствие 30% зрителей от общей вместимости стадиона, так что за поединком вживую смогут наблюдать порядка полутора тысяч зрителей. Стоимость билетов - 30 грн.

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Где смотреть онлайн матч Украина - Румыния

Поединок в прямом эфире покажет "Футбол1". За 45 минут до начала игры и после финального свистка на канале выйдет программа "Студия LIVE". Легально в интернете поединок можно будет увидеть на сервисах по подписке, где есть каналы "Футбол1/2/3": oll.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, Воля ТВ и другие.

Состав сборной Украины

Вспышка коронавируса в украинском футболе не могла не сказаться и на молодёжке. В первоначальном списке вызванных Русланом Ротанем были три игрока "Шахтёра": Трубин, Корниенко и Судаков. Их в обойме сейчас нет. Также из первоначальной заявки мифическим образом пропал александриец Бабогло, а его партнёр по команде, голкипер Билык (по неподтверждённой информации), не доехал до сборной из-за COVID-19. Также в национальную сборную отправилось трио защитников: Конопля, Чеберко и Забарный. Потери компенсированы пятью новичами: Попов, Скорко, Белошевский, Лебеденко и Белошапка. Обновлённый список игроков из лагеря украинской молодёжки читайте здесь.

Ориентировочный состав сборной Украины: Ризнык - Дубинчак, Попов, Сирота, Лебеденко - Батагов - Булеца, Бондаренко - Топалов, Цитаишвили - Сикан.

Прогноз на матч Украина - Румыния

Наша молодёжка очень мощно провела сентябрьские игры. Потери из-за коронавируса не столь существенные, как в национальной команде. Поэтому "сине-жёлтые" должны продолжать беспроигрышную серию и брать три очка перед глазами своих зрителей.

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Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21
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