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Полесье - Черноморец. Новый дом, новый стиль - прогноз на матч Первой лиги

Украина
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В центральном матче 6-го тура Первой лиги житомирское "Полесье" в Буче на стадионе "Юбилейный" примет одесский "Черноморец". Начало встречи 11-го октября в 14:00

Полесье - Черноморец. Новый дом, новый стиль - прогноз на матч Первой лиги
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Весьма неплохо адаптировалось "Полесье" к условиям Первой лиги и после четырех туров идет без поражений. Правда и выиграть удалось пока что лишь раз, да и то вырвав гостевую победу над аутсайдером, херсонским "Кристаллом" (1:0), только на последних минутах.

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"Черноморец" делит первое место с "Металлистом 1925", но по потерянным очкам их уже обошел "Горняк-Спорт". Так что терять баллы в предстоящей встрече подопечные Ковальца точно не намерены.

Первая лига, 6-й тур

Стадион: "Юбиленый" (Буча, Киевская область)

Арбитр: Игорь Сташук (Чернигов)

Полесье 14:00 Черноморец

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на YouTube

Вынужден попросить прощения у игроков и тренеров "Полесья", которое в Харькове приятно удивило весьма гибкой тактикой и хорошим качеством игры на атаку. То, что воплотить ее в гол так и не удалось - заслуга вратаря "Металлиста 1925" Дениса Сидоренко, отыгравшего прекрасно. Но и нулевая ничья на поле лидера должна считаться хорошим результатом для новичка Первой лиги.

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Вернется после отбывания дисквалификации Александр Брынько, что отправит на скамейку Вадима Жука. Также ожидаю, что против насыщенного центра поля "Черноморца" Сергей Шищенко выберет в старте более оборонительного Притиковского, а не атакующего Ковалева в пару к Гавриленко в центре поля.

Ориентировочный состав Полесья (4-2-3-1): Маханьков - Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк - Гавриленко, Притиковский - Понедельник, Савошко, Повалий - Галенко.

Два разных тайма провели "моряки" против "Прикарпатья". Быстро пропущенный мяч их не смутил и уже до перерыва одесситы не только сумели сравнять счет, но и дважды были близки ко второму голу, попадая в каркас. С другой стороны, самыми активными впереди были как раз центральные защитники, которые, таким образом, занимались непрофильной для себя работой.

Несмотря на отрицательный результат в Ивано-Франковске (1:1), у Сергея Ковальца нет причин менять стартовый состав. Проблемы с созиданием тогда у одесситов начались после перерыва, когда пошли замены.

Ориентировочный состав Черноморца (3-4-1-2): Варакута - Мартыненко, Поспелов, Лиховидько - Путря, Клименко, Валеев, Слинкин - Авагимян - Кожушко, Бугай.

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Цифры и факты

  • Защитник "Черноморца" Виктор Лиховидько входит в список лучших бомбардиров дивизиона с тремя голами в активе после пяти поединков.
  • "Полесье" умудряется идти в верхней половине таблицы, забив лишь два гола в четырех матчах. Пропускает команда Шищенко еще меньше - всего однажды ее голкипер вынужден был доставать мяч из сетки собственных ворот.
  • Только четыре команды Первой лиги пока что не знали горечи поражений. Помимо тройки лидеров, это как раз житомирское "Полесье".

Прогноз

Жду от данного матча долгожданных голов, причем в обе стороны. Не верю, что Авагимян с партнерами не придумает ничего впереди, что в свою очередь заставит и подопечных Шищенко искать счастье у чужих ворот. На очередном новом "домашнем" стадионе "Полесье", наконец, воплотит в материальный эквивалент свои атакующие наработки.

Ставка: Обе забьют

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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