Полесье - Черноморец. Новый дом, новый стиль - прогноз на матч Первой лиги

Весьма неплохо адаптировалось "Полесье" к условиям Первой лиги и после четырех туров идет без поражений. Правда и выиграть удалось пока что лишь раз, да и то вырвав гостевую победу над аутсайдером, херсонским "Кристаллом" (1:0), только на последних минутах.

"Черноморец" делит первое место с "Металлистом 1925", но по потерянным очкам их уже обошел "Горняк-Спорт". Так что терять баллы в предстоящей встрече подопечные Ковальца точно не намерены.

Первая лига, 6-й тур

Стадион: "Юбиленый" (Буча, Киевская область)

Арбитр: Игорь Сташук (Чернигов)

Полесье 14:00 Черноморец

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Вынужден попросить прощения у игроков и тренеров "Полесья", которое в Харькове приятно удивило весьма гибкой тактикой и хорошим качеством игры на атаку. То, что воплотить ее в гол так и не удалось - заслуга вратаря "Металлиста 1925" Дениса Сидоренко, отыгравшего прекрасно. Но и нулевая ничья на поле лидера должна считаться хорошим результатом для новичка Первой лиги.

Вернется после отбывания дисквалификации Александр Брынько, что отправит на скамейку Вадима Жука. Также ожидаю, что против насыщенного центра поля "Черноморца" Сергей Шищенко выберет в старте более оборонительного Притиковского, а не атакующего Ковалева в пару к Гавриленко в центре поля.

Ориентировочный состав Полесья (4-2-3-1): Маханьков - Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк - Гавриленко, Притиковский - Понедельник, Савошко, Повалий - Галенко.

Два разных тайма провели "моряки" против "Прикарпатья". Быстро пропущенный мяч их не смутил и уже до перерыва одесситы не только сумели сравнять счет, но и дважды были близки ко второму голу, попадая в каркас. С другой стороны, самыми активными впереди были как раз центральные защитники, которые, таким образом, занимались непрофильной для себя работой.

Несмотря на отрицательный результат в Ивано-Франковске (1:1), у Сергея Ковальца нет причин менять стартовый состав. Проблемы с созиданием тогда у одесситов начались после перерыва, когда пошли замены.

Ориентировочный состав Черноморца (3-4-1-2): Варакута - Мартыненко, Поспелов, Лиховидько - Путря, Клименко, Валеев, Слинкин - Авагимян - Кожушко, Бугай.

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Цифры и факты

Защитник "Черноморца" Виктор Лиховидько входит в список лучших бомбардиров дивизиона с тремя голами в активе после пяти поединков.

"Полесье" умудряется идти в верхней половине таблицы, забив лишь два гола в четырех матчах. Пропускает команда Шищенко еще меньше - всего однажды ее голкипер вынужден был доставать мяч из сетки собственных ворот.

Только четыре команды Первой лиги пока что не знали горечи поражений. Помимо тройки лидеров, это как раз житомирское "Полесье".

Прогноз

Жду от данного матча долгожданных голов, причем в обе стороны. Не верю, что Авагимян с партнерами не придумает ничего впереди, что в свою очередь заставит и подопечных Шищенко искать счастье у чужих ворот. На очередном новом "домашнем" стадионе "Полесье", наконец, воплотит в материальный эквивалент свои атакующие наработки.

Ставка: Обе забьют