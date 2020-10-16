Волынь - Металлист 1925. Харьковчане в попытке переломить тенденцию - анонс с прогнозом на матч Первой лиги

После провального старта "Волынь" подтянулась к группе лидеров и снова включилась в борьбу за повышение в классе. Приход Игоря Сикорского позволил команде обрести уверенность, по крайней мере в плане исполнения пенальти.

"Металлист 1925" добыл три победы и дважды сыграл вничью на старте чемпионата, являясь сейчас теневым лидером чемпионата. Правда качество игры коллектива не всегда удовлетворяет болельщиков.

Первая лига, 7-й тур

Стадион: "Авангард" (Луцк)

Арбитр: Владислав Дорош (Киев)

Волынь 16:00 Металлист 1925

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Со скандальным привкусом получилась победа над "Кристаллом" (1:0) в прошлом туре для команды Василия Сачко, но три очка снова положены в копилку и это главное. Хотя как минимум отменять гол Ивана Глывого у арбитров не было весомых оснований, а по мотивам пенальти, назначенного в ворота гостей, тоже остались вопросы, что херсонцы и выложили в письменном виде в своей жалобе после матча в адрес ПФЛ.

Удаление Владислава Приймака в прошлом туре за повторное предупреждение было аннулировано, так как арбитр ошибся с фигурантом нарушения правил в том эпизоде. Так что центральный полузащитник все же сможет выйти сегодня на поле.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Симинин, Войтиховский, Болденков, Цюпа - Приймак, Рябов - Ляшенко, Кизилатеш, Протасов - Сикорский.

Прошлый тур "Металлист 1925" пропускал из-за обнаруженного коронавируса в команде соперника. Одиннадцать дней команда Валерия Кривенцова была без игры, но есть в этом и положительные моменты. В частности, за этот период должен был окончательно избавиться от последствий травмы Владислав Дмитренко, который против "Полесья" (0:0) впервые в этом сезоне появился в заявке. То же можно сказать и о капитане команды, Ярославе Ямполе, который перед тем матчем получил повреждение и не сыграл.

Пока что дебютанты харьковского клуба удачно вписываются в коллектив и с первых матчей приносят пользу. Правда есть и обратный пример, в частности пришедший летом Роман Толочко из игрока основы, либо близкого к ней, превратился в последнее время в лучшем случае в третьего запасного на позиции напарника для Виталия Кольцова в центре поля. Яркий дебют Дмитрия Крыськива еще больше отдаляет львовянина от основы.

Ориентировочный состав Металлист 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай - Кольцов, Кравченко - Савин, Ямполь, Лукас Вентура - Дерек Фрейтас.

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Цифры и факты

В течение четырех матчей "Волынь" не забивает с игры, хотя за этот срок имеет в активе пять результативных ударов. Трижды Игорь Сикорский реализовывал пенальти, а еще два мяча футболисты тернопольской "Нивы" забили сами себе.

Без поражений идет "Металлист 1925", а обе ничьи в чемпионате имеет в домашних поединках. На выезде команда Кривенцова дважды обыграла южные коллективы со счетом 2:1, в Херсоне и Николаеве.

Владислав Дорош уже судил "Металлист 1925" в нынешнем сезоне, при его работе харьковчане не смогли дома обыграть "Ниву" (1:1) в первом туре.

Два матча сыграл "Металлист 1925" на луцком "Авангарде" в своей истории и оба проиграл со счетом 0:2.

Прогноз

Учитывая, что харьковчане при Кривенцове регулярно забивают в гостях (за исключением только кубкового матча с "Альянсом"), а "Волынь" весьма нервно действует при обороне своих ворот, ставлю на дебютный гол гостей в Луцке. Но и Сикорский с компанией, не тушкой, так чучелом, свой мяч оформят. Результативная ничья - это мой выбор по части ставки на центральный поединок седьмого тура.

Ставка: Обе забьют