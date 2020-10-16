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Минай - Мариуполь. Анонс и прогноз матча
Очередной выезд команды Маркевича
Украинский чемпионат возвращается после международной паузы. Шестой тур обещает быть очень непростым, так как все больше команд сообщают о новых случаях заражением COVID-19. Нам остается лишь пожелать всем здоровья и терпения, параллельно с этим надеясь, что несыгранных матчей будет очень мало.
Стартует тур на полях ужогородского стадиона. В гости к "Минаю" Василия Кобина приедет "Мариуполь" Остапа Маркевича. Хозяева пока что побеждали лишь однажды, но делали это в родных стенах. Уверены, что закарпатцы захотят продолжит удачную для себя серию.
17 октября, Ужгород, стадион "Авангард"
ФК "Минай" 14:00 ФК "Мариуполь"
Арбитр: Е. Арановский
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию
Цифры и факты
- История противостояний "Миная" и "Мариуполя" на данный момент насчитывает ноль матчей - субботний поединок станет для них дебютным
- А вот Василий Кобин и Остап Маркевич уже пересекались - в прошлом сезоне Первой Лиги закарпатский клуб сыграл и против "Агробизнеса", и против "Черноморца", с которыми работал сын известного тренера. Отметим, что Маркевич-младший еще не обыгрывал Кобина
- "Минай" еще не забивал в текущем сезоне больше одного раза за матч. Всего они отметились двумя точными ударами, только "Львов" забивал реже (1)
- У "приазовцев" также проблемы с созиданием. Они не забивают на протяжении двух матчей, или если говорить точнее - 192-х минут
- Однако отсутсвие голов компенсируется неплохой игрой в обороне - только "Александрия" в первом туре отметилась в воротах Гальчука больше раза
- "Мариуполь" сыграет десятый матч подряд на поле соперника. Все из-за реконструкции домашнего стадиона
- 30-й гол в УПЛ может забить Денис Кожанов, 15-й — Олег Голодюк, 10-й — Андрей Ткачук
- Игра в Ужгороде пройдет без зрителей на трибунах. Причина - непростая ситуация в стране, связаная с COVID-19
Последние новости и составы
"Минай":
Двухнедельная пауза должна сыграть на руку Василию Кобину и всему "Минаю". Одна победа и одна ничья в четырех турах - явно не то, на что расчитывала амбициозный коллектив. Команде и болельщикам срочно нужны победы, и где их добывать, как не в родных краях.
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????Вже у цю суботу, 17 жовтня, наша команда зіграє свій другий домашній матч у сезоні! ⚽ Вперше в історії «Минай» зустрінеться з «Маріуполем»! ???? стадіон «Авангард» ???? 14:00 ????Пряма трансляція на телеканалі «Футбол 2» ❗Нагадуємо, гра пройде без вболівальників. ????Які ваші прогнози на наступний матч «Минаю» в УПЛ?
COVID-19 обошел "Минай" стороной. По крайней мере, пресс-служба о случах заболевания ничего не сообщает, а значит Кобин сможет выпустить наиболее подготовленных исполнителей. Наставник твердо гнет свою линию и продолжает играть по схеме с тремя центральными защитниками. Маловероятно, что мы увидим особые изменения в субботу.
Ориентировочный состав: Попович - Меличенко, Лопыренок, Матич, Маткобожик, Сакив - Снижко, Ткачук, Кожанов, Нуриев - Шиндер
"Мариуполь":
И пока соперник целенаправленно готовился к матчам УПЛ, "приазовцы" отправили сразу пятерых в ряды молодежной сборной Украины. Причем, Бондаренко, Сикан и Топалов были основными в команде Ротаня и отдали немало сил в двух играх. Однако скамейка запасных у Маркевича-младшего не особо длинная, а значит всем им придется сыграть и в субботу.
Особенным матч точно станет для Петра Стасюка. Именно в составе "Миная" он зарекомендовал себя неплохим исполнителем и отправился на повышение. Его место в старте "Мариуполя" также не обсуждается.
Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк - Чех - Горбунов, Бондаренко, Кулаков, Топалов - Сикан
В матче двух не самых стабильных команд, опыт и сыгранность футболистов должны выйти на первый план. У Остапа Маркевича сейчас под рукой достаточно боевой состав, а многие исполнители играли друг с другом в прошлом сезоне. "Минаю" же может помочь фактор домашнего стадиона, однако без зрителей на трибунах не будет того эффекта, который помог обыграть "Александрию". Предполагаем, что в битве одержат победу гости, а Остап Маркевич впервые обыграет Василия Кобина.
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