Рух - Динамо. Анонс и прогноз на матч

На первый взгляд, матч абсолютно рядовой. Львовяне только обживаются в УПЛ, киевляне явно в приподнятом настроении благодаря лидерству и успешным выступлениям за сборные. Однако есть нюансы. По информации СМИ, "Динамо" обращалось к "Руху" с просьбой перенести игру в Киев из-за подготовки к старту в Лиге Чемпионов. Тот отказал, рассчитывая заполнить трибуны "Арены Львов". Вполне логичное решение - "Рух" должен завоевывать аудиторию города. Но тут в дело вмешалась уже УПЛ, которая напомнила, что согласно распоряжений Кабмина матчи чемпионата должны проходить без зрителей. Премьер-лига предупредила, что передаст дело в КДК, если условия будут нарушены. В результате "Рух" был вынужден отступить и сообщить, что игра таки состоится при пустых трибунах.

Другой момент - слухи о переговорах владельца клуба с Юрием Вернидубом. Впоследствии обе стороны их опровергли, но дыма без огня не бывает. Поэтому Ивану Федику крайне важно достойно выступить на фоне другого гранда - завоевание хотя бы ничьей с киевлянами очевидно станет для него индульгенцией на ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. Шестой тур

17 октября. Львов. Арена Львов

"Рух" (Львов) 17:00 "Динамо" (Киев)

Арбитр: Игорь Пасхал

Телетрансляция - Футбол 1

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 17 октября. Львов. Арена ЛьвовИгорь Пасхал- Футбол 1

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Это будет первая официальная встреча между "Рухом" и "Динамо". В мае команды играли товарищеский матч, тогда поединок завершился ничьей 1:1.

"Рух" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Львовяне в пяти турах лишь дважды смогли не проиграть. Но одну из ничьих они получили в противостоянии с чемпионом - "Шахтером".

"Динамо" лидирует в турнирной таблице, имея три победы и две ничьих. Параллельно киевляне получили путевку в групповой этап Лиги Чемпионов, одержав три победы над АЗ и "Гентом", а также выиграв у горняков матч за Суперкубок Украины.

Во время перерыва на матчи сборных "Рух" сыграл два товарищеских поединка - второлиговая "Буковина" была обыграна 2:0, а перволиговый "Верес" - со счетом 2:1.

После матча пятого тура против "Львова" (ничья 0:0) "Рух" покинули ганец Эрнест Антви, грузин Рати Ардазишвили, бразилец Сидней и украинец Олег Синица. При этом заявку львовян пополнили украинцы Роман Гагун и Остап Притула, а также словенец Давид Зец, который учился в академии "Бенфики".

В матче против сборной Испании в составе украинской национальной команды сыграли сразу шесть динамовцев - со старта вышли Бущан, Караваев, Забарный, Сидорчук и Шапаренко, а Цыганков вышел на замену и забил победный гол. Кроме того Томаш Кендзера помог Польше разгромить Боснию и Герцеговину 3:0, Беньямин Вербич в составе сборной Словении принял участие в разгроме Молдовы (4:0), а Жерсон Родригес поспособствовал победе Люксембурга над Черногорией.

Следующий забитый гол позволит Виктору Цыганкову обойти в рейтинге лучших бомбардиров "Динамо" Валентина Белькевича. Сейчас у обоих по 51 мячу. Виктор в нынешнем сезоне уже имеет три гола в УПЛ - это лучший показатель в команде.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У Ивана Федыка есть пробоина в центре обороны - из-за дисквалификации не сыграет Вадим Парамонов, заменить его может Стаменкович, Билый или Зец. Справа в обороне может появиться другой новичок - Гагун. Валерия Федорчука следует ожидать в центре поля, его опыт в противостоянии с таким соперником должен пригодиться. Впрочем, тройка Мартынюк - Брикнер - Кухарук уже выглядит довольно сыгранной. Предположим, что Кухаревича на острие заменит Кондраков, который забивал "Вересу".

Бандура - Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха - Мартынюк - Мысык, Кухарук, Брикнер, Климчук - Кондраков

Понять, кого выставлять Луческу, трудно. С одной стороны, сборникам нужен отдых после чрезвычайно затратного поединка с Испанией. С другой, на носу старт в ЛЧ, нужно восстанавливать связи. Рискнем предположить, что Миколенко наконец вернется на родной левый фланг, а в центре рядом с Забарным (а возможно и Сиротой) сыграет Попов. Андриевский и Шепелев заменят Сидорчука и Шапаренко, третьим в центре поля должен стать Буяльский, если ему не мешает уже травма. Впрочем, и выход Леднева не станет неожиданностью. На флангах атаки увидим Цитаишвили и де Пену, на острие должен сыграть Супряга.

Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Андриевский, Шепелев - Цитаишвили, Буяльский, де Пена - Супряга

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РУХ - ДИНАМО - 0:2

После прошедшей паузы на матчи сборных "Динамо" сыграло вничью с "Десной". Но это "Десна" - команда, которая едва не выиграла бронзу. На этот раз соперник значительно легче. Бесспорно, самоотдача львовян будет сумасшедшей, это создаст определенные проблемы киевлянам, тем более если Луческу применит ротацию. Однако именно фигура румынского тренера должна уберечь "Динамо" от ошибок, которые не так давно допустил "Шахтер".