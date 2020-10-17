Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча

Две недели назад донецкий "Шахтер" расписал боевую ничью с "Десной". Однако не очередная потеря очков чемпиона стала главной новостью, всех волновал другой факт - Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали положительные тесты на COVID-19. Команда отправилась на самоизоляцию, а национальная сборная потеряла нескольких игроков основы.

Не обошел коронавирус и львовский клуб. За день до начала матча у двух футболистов также была обнаружена вирусная болезнь, однако остальные в строю и готовы дать бой окровавленному чемпиону. Болельщики "сине-золотых" уже заждались побед.

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17 октября, Киев, НСК Олимпийский

"Шахтер" 17:00 ФК "Львов"

Арбитр: Д. Бондаренко

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

Донецкий "Шахтер" занимает в таблице лишь четвертое место. После пяти сыгранных матчей на их счету две победы и сразу три ничьи. Команду Каштру забила десять голов, пропустив шесть.

У "Львова" положение катастрофическое. Лишь одно очко за четыре матча и лишь один забитый гол. Пропускали они за это время 12 раз

Всего донецкий и львовский коллективы встречались 11 раз и только однажды представители западной Украины не проигрывали, удержав в матче ничью. Разница голов - 27:2 в пользу "горняков"

Если команда Каштру продолжит успешную серию в играх против ФК "Львова", то добудет 340-ю победу в УПЛ

"Шахтер" не проигрывает в УПЛ на протяжении 14 матчей. На своем поле серия еще более внушительная - 37 игр без отрицательных результатов

А вот у "Львова" обратная ситуация. Последний раз они одерживали победу еще в феврале месяце текущего года

Георгий Цецадзе еще не обыгрывал соперников в качестве наставника украинского клуба. Всего он успел сыграть девять матчей

Отчетная встреча пройдет без зрителей на трибунах

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Худший старт в чемпионате за 12 лет - именно так начал текущий сезон донецкий клуб. Что интересно, когда в последний раз были подобные результаты, "Шахтер" в конце кампании выиграл кубок УЕФА. Кто знает, иногда история любит повторяться...

Однако основная проблема не в результатах. Куда больше вопросов к игре, которую уже второй сезон ставит в донецком клубе Луиш Каштру. Португальский специалист давно не чувствует себя комфортно на тренерском кресле и только качественный скачок вперед вернет уверенность ему и уверенность в нем.

Как было сказано выше, "горняки" потеряли многих футболистов из-за COVID-19. Тяжело предугадать, кто сыграет в матче, а исходя из слов Луиша Каштру, сейчас у него под рукой лишь 13 игроков главной команды. Стоит также понимать, что будь в распоряжении португальца вся основа, ротации было бы не избежать все равно. Впереди тяжелейший выезд в Мадрид на матч против "Реала".

Ориентировочный состав: Трубин - Болбат, Бондарь, Хочолава, Корниенко - Антонио, Майкон - Тете, Коваленко, Вакула - Дентиньо

"Львов":

Как бы обидно не было львовским болельщикам, их родной клуб пока что подтверждает статус главного аутсайдера сезона. Что символично, делает это вместе с соседями по городу, "Рухом". Именно эти два коллектива забронировали за собой места на галерке.

Пресс-служба "Львова" не посчитала нужным называть имена двух заболевших, а значит нам остается только гадать, кто не поехал в Киев на рандеву с чемпионом. С самого первого матча Георгий Цецадзе решил играть в три центральных защитника и не стоит сомневаться, что он не будет менять схему в субботней игре. Даже если она пока что не приносит результат.

Ориентировочный состав: Костик - Богунов, Челич, Борзенко, Михоби, Клименчук - Айнсалу, Сабино, Кошман - Ныч, Казлаускас

Прогноз на матч "Шахтер" - "Львов" 2:0

Даже с громадными потерями, состав "горняков" остается очень боевым и выглядит предпочтительнее последней команды нынешнего сезона. Да, тренировочный процесс был нарушен вынужденной самоизоляцией, однако у Каштру есть достаточно футболистов, которые могут в одиночку решить исход матча. "Львов" уже показывал, что может качественно сыграть один тайм против гранда, но этого мало. "Шахтер" - явный фаворит отчетной встречи.