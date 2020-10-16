Заря - Колос. Анонс и прогноз на матч

После пяти стартовых туров луганская команда занимает непривычное для себя девятое место. Да, "Заря" уже успела сыграть с обоими грандами и "Десной", но впереди групповой этап Лиги Европы. Поэтому перед Виктором Скрыпником стоит довольно непростая задача - и отвоевать утраченные позиции, и правильно распределить силы на тяжелой дистанции. Первое в очереди испытаний подготовит "Колос" - крепкий середняк, который, кажется, почувствовал вкус борьбы за место в первой пятерке.

Украинская Премьер-лига. Шестой тур

17 октября. Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" (Луганск) 19:30 "Колос" (Ковалевка)

Арбитр: Анатолий Абдула

Телетрансляция – УНИАН

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >> 17 октября. Запорожье. "Славутич-Арена"Анатолий Абдула– УНИАН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Заря" и "Колос" встречались четыре раза - все матчи в прошлом сезоне, все завершились победой команды Скрыпника. Общий счет - 8:1.

В предыдущем туре "Заря" сыграла вничью с "Динамо" на выезде (1:1), тогда как "Колос" вырвал победу над "Мариуполем" на последних секундах (1:0).

Полученные три очка позволили коваливцам подняться на третье место в турнирной таблице. В их активе пока десять баллов, у "Заре" лишь пять очков.

"Колос" имеет серию из четырех матчей без поражений в рамках УПЛ - в этот промежуток поместились победы над "Рухом", "Львовом" и "Мариуполем", а также ничья с "Ингульцом". "Заря" не проигрывает три матча подряд - луганчане сыграли вничью с "Динамо" и "Шахтером", а также разбили "Львов".

Матч может стать встречей Селезнева и Гладкого - на двух форварды сыграли 536 матчей в УПЛ и забили 197 голов. Евгений опережает Александра на 25 точных ударов, однако Гладкий уже успел отметиться в текущем сезоне забитыми мячами, тогда как Селезнев в своем активе имеет только результативные передачи.

Владислав Кабаев из "Зари" имеет в своем активе три результативные передачи.

Никита Шевченко был в расположении сборной Украины во время международной паузы. Джоэль Абу Ханна забил автогол в матче Израиля против Чехии, против Словакии был в запасе. Андрейс Циганикс играл за Латвию против Фарерских островов (1:1) и Мальты (0:1). Максим Лунев играл за молодежную сборную Украины против Румынии.

Во время паузы "Заря" сыграла контрольный матч с "Ингульцом" - ничья 3:3.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Виктор Скрыпник в матче против "Динамо" на левом фланге защиты использовал Хомченовского, интересно, сыграет ли Дмитрий снова на этой позиции. В конце концов, в конкурентах у него Циганикс и Жуниньо. Абу Ханна должен сыграть рядом с Вернидубом, Гладкого ожидаем в атаке. Помогать ему будет Кабаев, тогда как Громов сыграет чуть ниже. Новичок Гринь должен появиться после перерыва.

Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский - Иванисеня, Кочергин, Юрченко - Громов - Кабаев, Гладкий

В игре с "Мариуполем" у "Колоса" травмы получили Новак, Гавриш, Антюх и Смирный. Насколько серьезными были повреждения, коваливцы не сообщали. Отсутствие двух защитников приведет к тому, что Костышину придется вернуться к тактике с двумя центрбеками, да еще и рядом с Петровым сыграет номинально фланговый Черноморец. Интересным будет и выбор центрфорварда. Лысенко очевидно в хорошей форме, тогда как Селезневу не хватает взаимопонимания с партнерами.

Волынец – Н.Кравченко, Петров, Черноморец, Емец - Задоя, Ореховский, Богданов - Ильин, Костышин - Лысенко

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗАРЯ - КОЛОС 1:1

Стиль коваливцев - достаточно неудобный для "Зари". Хотя луганчане в прошлом сезоне все встречи и выиграли, сил пришлось потратить немало. Очевидно, что "Колос" с тех пор стал сильнее и более опытным, тогда как Виктор Скрыпник все еще латает пробоины. С "Динамо" и "Шахтером" луганчане могли играть вторым номером, теперь же придется самим атаковать и защищаться от стремительных контратак. На самом деле, спрогнозировать победителя этой пары очень сложно. Хотя "Зарю" и следует считать фаворитом, однако "Колос" свой мяч должен забить, поэтому стоит присмотреться к ставке "обе забьют" с коэффициентом 1,75.