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Олимпик - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Украина
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Полтавский клуб отправляется на выезд с рядом проблем

Олимпик - Ворскла. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" мощно начала сезон 2020/21. Максимов сумел хорошо подготовить команду, которая за пять туров набрала 11 очков и делила лидерство с киевским "Динамо". И пока полтавский клуб сражался на поле, их настигли неприятности вне его. Внутри команды вспышка COVID-19 и на воскресный матч не отправится целый ряд футболистов основы, а также главный тренер. Командовать парадом будет Сергей Долганский.

Читайте такжеМаксимов о ситуации в Ворскле: Кто будет "живой", тот с Олимпиком и сыграет

У "Олимпика" ситуация более радужная. Донецкий клуб проиграл дважды, однако оба раза - грандам украинского футбола. С равными себе они играют хорошо, а их главный форвард, Шахаб Захеди, сейчас неостановим. Юрий Климовский создал интересный коллектив, который может бороться за высокие места. Именно в игре против "Ворсклы" у них будет шанс это подтвердить.

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18 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
"Олимпик" 14:00 "Ворскла"
Арбитр: В. Новохатний
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Полтавская "Ворскла" выдала свой лучший старт в истории. За пять матчей им удалось набрать 11 очков, что позволяет делить первое место с киевским "Динамо"
  • У команды Максимова одна из лучших в оборон в текущем сезоне. На данный момент, в ворота Ризныка влетело лишь четыре гола. Меньше только у "Динамо" (3)
  • "Олимпик" имеет одинаковое количество побед с полтавчанами (по три), однако коллектив Климовского уже дважды проигрывал. Но, как было сказано выше, обыгрывали донецкий клуб только "Шахтер" и "Динамо"
  • Форвард хозяев Шахаб Захеди - лучший бомбардир текущего сезона. Ему удалось забить четыре гола. Два футболиста "Ворсклы", Степанюк и Кулач, дышат ему в спину. У них по три точных удара
  • Всего команды в своей истории сыграли 19 официальных игр. Наиболее популярный исход встреч - ничья, она была зафиксирована сразу в восьми матчах. Шесть раз побеждали представители Полтавы, пять раз футболисты донецкого клуба
  • Двое полтавчан будут иметь шанс забить юбилейный десятый гол - Евгений Опанасенко и Руслан Степанюк
  • Юрий Максимов может одержать 30-ю победу в рамках украинского чемпионата
  • Отчетный матч пройдет без зрителей на трибунах. Все "благодаря" COVID-19

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Последние новости и факты

"Олимпик":

Две недели перерыва донецкий клуб провел достаточно активно. В последний день трансферного окна им удалось укрепить оборону, подписав контракт с центральным защитником Иссиаром Драме. Зная, как хорошо "Олимпик" раскрывает молодых футболистов, в будущем стоит внимательнее следить за прогрессом 21-летнего новичка. Покинули клуб двое - Неплях и Лукьянчук, которые Климовскому были особо не нужны.

Игорь Петрович с самого начала дал понять, что он не любит ротировать состав, а за 14 дней паузы все игроки основы должны были набраться сил и рваться в бой. Уверены, что сюрпризов в воскресенье ждать не стоит.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра - Шахаб

"Ворскла":

Мы прогнозировали, что международная пауза должна будет сыграть на руку полтавчанам, которые были уставшими в последних турах. Однако коронавирусная подлянка вывела из строя ряд основных игроков. В СМИ всплывают фамилии Альюна, Пешича, Пердуты, Ребенка и Кане. Помимо этого, не поедет в Киев Юрий Максимов и поддерживать своих подопечных он сможет лишь мысленно.

Українська Прем'єр-ліга розглянули дії на полі полтавців за допомогою статистичної платформи @wyscout_official Команда в біло-зелених барвах стала одним із головних відкриттів поточного року. Після затяжних невдач 2019-го полтавці під керівництвом нового наставника здійснила справжній прорив – як у результатах, так і в ігровому малюнку на полі. 9 липня «Ворскла» зіграла у фіналі Кубка України, поступившись «Динамо» тільки по пенальті. А поточного сезону у @favorit_favbet Лізі підопічні Юрія Максимова, кардинально змінивши тактичну схему (тепер вона виглядає як 1+3+6+1), перебувають майже на чолі турнірної таблиці, при цьому демонструючи футбол, який часом просто захоплює. Прогрес полтавців цілком підтверджують цифри статистичної платформи #Wyscout. У сезоні 2020/21 років «Ворскла» показує найкращі показники в усіх категоріях. Щонайменше два з показників – точність передач і відсоток володіння м’ячем – просто неймовірні! Зрозуміло, поточний ігровий рік щойно розпочався, зіграно тільки п’ять турів. Тим паче полтавці не грали ні з «Шахтарем», ані з «Динамо», ні з «Десною», ані із «Зорею». Втім, те, що команда переродилася, видно як «неозброєним оком», так і «озброєним», тобто підкріпленим даними системи Wyscout. @upl.ua #wearefcvorskla ???? #vorsklapoltava #wearetheteam #vorskla #poltava #fcvp

Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

В список отсутствующих можно добавить также Скляра, который в игре против "Днепра-1" заработал красную. Минус шесть для Полтавы и тренерскому штабу придется серьезно поламать голову, чтобы подыскать всем замену.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Сапай - Опанасенко, Пуцлин, Челядин, Татарков, Якубу - Степанюк, Кулач

Прогноз на матч "Олимпик" - "Ворскла" 2:1

Ничто на земле не проходит бесследно, а потеря ряда игроков и тренера - тем более. "Ворскла" точно не будет фаворитом в первой игре воскресного дня, о чем свидетельствуют букмекеры. "Олимпик" в этом сезоне могут остановить только гранды, а обескровленную Полтаву к ним причислить нельзя. Прогнозируем очередную победу команды Климовского.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) Прогнозы
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