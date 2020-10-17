Олимпик - Ворскла. Анонс и прогноз матча

"Ворскла" мощно начала сезон 2020/21. Максимов сумел хорошо подготовить команду, которая за пять туров набрала 11 очков и делила лидерство с киевским "Динамо". И пока полтавский клуб сражался на поле, их настигли неприятности вне его. Внутри команды вспышка COVID-19 и на воскресный матч не отправится целый ряд футболистов основы, а также главный тренер. Командовать парадом будет Сергей Долганский.

У "Олимпика" ситуация более радужная. Донецкий клуб проиграл дважды, однако оба раза - грандам украинского футбола. С равными себе они играют хорошо, а их главный форвард, Шахаб Захеди, сейчас неостановим. Юрий Климовский создал интересный коллектив, который может бороться за высокие места. Именно в игре против "Ворсклы" у них будет шанс это подтвердить.



18 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

"Олимпик" 14:00 "Ворскла"

Арбитр: В. Новохатний

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 6-й тур18 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского: В. Новохатний: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Полтавская "Ворскла" выдала свой лучший старт в истории. За пять матчей им удалось набрать 11 очков, что позволяет делить первое место с киевским "Динамо"

У команды Максимова одна из лучших в оборон в текущем сезоне. На данный момент, в ворота Ризныка влетело лишь четыре гола. Меньше только у "Динамо" (3)

"Олимпик" имеет одинаковое количество побед с полтавчанами (по три), однако коллектив Климовского уже дважды проигрывал. Но, как было сказано выше, обыгрывали донецкий клуб только "Шахтер" и "Динамо"

Форвард хозяев Шахаб Захеди - лучший бомбардир текущего сезона. Ему удалось забить четыре гола. Два футболиста "Ворсклы", Степанюк и Кулач, дышат ему в спину. У них по три точных удара

Всего команды в своей истории сыграли 19 официальных игр. Наиболее популярный исход встреч - ничья, она была зафиксирована сразу в восьми матчах. Шесть раз побеждали представители Полтавы, пять раз футболисты донецкого клуба

Двое полтавчан будут иметь шанс забить юбилейный десятый гол - Евгений Опанасенко и Руслан Степанюк

Юрий Максимов может одержать 30-ю победу в рамках украинского чемпионата

Отчетный матч пройдет без зрителей на трибунах. Все "благодаря" COVID-19

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Последние новости и факты

"Олимпик":

Две недели перерыва донецкий клуб провел достаточно активно. В последний день трансферного окна им удалось укрепить оборону, подписав контракт с центральным защитником Иссиаром Драме. Зная, как хорошо "Олимпик" раскрывает молодых футболистов, в будущем стоит внимательнее следить за прогрессом 21-летнего новичка. Покинули клуб двое - Неплях и Лукьянчук, которые Климовскому были особо не нужны.

Игорь Петрович с самого начала дал понять, что он не любит ротировать состав, а за 14 дней паузы все игроки основы должны были набраться сил и рваться в бой. Уверены, что сюрпризов в воскресенье ждать не стоит.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра - Шахаб

"Ворскла":

Мы прогнозировали, что международная пауза должна будет сыграть на руку полтавчанам, которые были уставшими в последних турах. Однако коронавирусная подлянка вывела из строя ряд основных игроков. В СМИ всплывают фамилии Альюна, Пешича, Пердуты, Ребенка и Кане. Помимо этого, не поедет в Киев Юрий Максимов и поддерживать своих подопечных он сможет лишь мысленно.

В список отсутствующих можно добавить также Скляра, который в игре против "Днепра-1" заработал красную. Минус шесть для Полтавы и тренерскому штабу придется серьезно поламать голову, чтобы подыскать всем замену.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Сапай - Опанасенко, Пуцлин, Челядин, Татарков, Якубу - Степанюк, Кулач

Прогноз на матч "Олимпик" - "Ворскла" 2:1

Ничто на земле не проходит бесследно, а потеря ряда игроков и тренера - тем более. "Ворскла" точно не будет фаворитом в первой игре воскресного дня, о чем свидетельствуют букмекеры. "Олимпик" в этом сезоне могут остановить только гранды, а обескровленную Полтаву к ним причислить нельзя. Прогнозируем очередную победу команды Климовского.