Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик - Ворскла. Анонс и прогноз матча
Полтавский клуб отправляется на выезд с рядом проблем
"Ворскла" мощно начала сезон 2020/21. Максимов сумел хорошо подготовить команду, которая за пять туров набрала 11 очков и делила лидерство с киевским "Динамо". И пока полтавский клуб сражался на поле, их настигли неприятности вне его. Внутри команды вспышка COVID-19 и на воскресный матч не отправится целый ряд футболистов основы, а также главный тренер. Командовать парадом будет Сергей Долганский.
У "Олимпика" ситуация более радужная. Донецкий клуб проиграл дважды, однако оба раза - грандам украинского футбола. С равными себе они играют хорошо, а их главный форвард, Шахаб Захеди, сейчас неостановим. Юрий Климовский создал интересный коллектив, который может бороться за высокие места. Именно в игре против "Ворсклы" у них будет шанс это подтвердить.
18 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
"Олимпик" 14:00 "Ворскла"
Арбитр: В. Новохатний
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию
Цифры и факты
- Полтавская "Ворскла" выдала свой лучший старт в истории. За пять матчей им удалось набрать 11 очков, что позволяет делить первое место с киевским "Динамо"
- У команды Максимова одна из лучших в оборон в текущем сезоне. На данный момент, в ворота Ризныка влетело лишь четыре гола. Меньше только у "Динамо" (3)
- "Олимпик" имеет одинаковое количество побед с полтавчанами (по три), однако коллектив Климовского уже дважды проигрывал. Но, как было сказано выше, обыгрывали донецкий клуб только "Шахтер" и "Динамо"
- Форвард хозяев Шахаб Захеди - лучший бомбардир текущего сезона. Ему удалось забить четыре гола. Два футболиста "Ворсклы", Степанюк и Кулач, дышат ему в спину. У них по три точных удара
- Всего команды в своей истории сыграли 19 официальных игр. Наиболее популярный исход встреч - ничья, она была зафиксирована сразу в восьми матчах. Шесть раз побеждали представители Полтавы, пять раз футболисты донецкого клуба
- Двое полтавчан будут иметь шанс забить юбилейный десятый гол - Евгений Опанасенко и Руслан Степанюк
- Юрий Максимов может одержать 30-ю победу в рамках украинского чемпионата
- Отчетный матч пройдет без зрителей на трибунах. Все "благодаря" COVID-19
Последние новости и факты
"Олимпик":
Две недели перерыва донецкий клуб провел достаточно активно. В последний день трансферного окна им удалось укрепить оборону, подписав контракт с центральным защитником Иссиаром Драме. Зная, как хорошо "Олимпик" раскрывает молодых футболистов, в будущем стоит внимательнее следить за прогрессом 21-летнего новичка. Покинули клуб двое - Неплях и Лукьянчук, которые Климовскому были особо не нужны.
Представляем соперника: ФК Ворскла (Полтава)https://t.co/SNaX6Kb5FX pic.twitter.com/jVkBZhzr9N— FC Olympic (@fcolympic_don) October 17, 2020
Игорь Петрович с самого начала дал понять, что он не любит ротировать состав, а за 14 дней паузы все игроки основы должны были набраться сил и рваться в бой. Уверены, что сюрпризов в воскресенье ждать не стоит.
Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра - Шахаб
"Ворскла":
Мы прогнозировали, что международная пауза должна будет сыграть на руку полтавчанам, которые были уставшими в последних турах. Однако коронавирусная подлянка вывела из строя ряд основных игроков. В СМИ всплывают фамилии Альюна, Пешича, Пердуты, Ребенка и Кане. Помимо этого, не поедет в Киев Юрий Максимов и поддерживать своих подопечных он сможет лишь мысленно.
Українська Прем'єр-ліга розглянули дії на полі полтавців за допомогою статистичної платформи @wyscout_official Команда в біло-зелених барвах стала одним із головних відкриттів поточного року. Після затяжних невдач 2019-го полтавці під керівництвом нового наставника здійснила справжній прорив – як у результатах, так і в ігровому малюнку на полі. 9 липня «Ворскла» зіграла у фіналі Кубка України, поступившись «Динамо» тільки по пенальті. А поточного сезону у @favorit_favbet Лізі підопічні Юрія Максимова, кардинально змінивши тактичну схему (тепер вона виглядає як 1+3+6+1), перебувають майже на чолі турнірної таблиці, при цьому демонструючи футбол, який часом просто захоплює. Прогрес полтавців цілком підтверджують цифри статистичної платформи #Wyscout. У сезоні 2020/21 років «Ворскла» показує найкращі показники в усіх категоріях. Щонайменше два з показників – точність передач і відсоток володіння м’ячем – просто неймовірні! Зрозуміло, поточний ігровий рік щойно розпочався, зіграно тільки п’ять турів. Тим паче полтавці не грали ні з «Шахтарем», ані з «Динамо», ні з «Десною», ані із «Зорею». Втім, те, що команда переродилася, видно як «неозброєним оком», так і «озброєним», тобто підкріпленим даними системи Wyscout. @upl.ua #wearefcvorskla ???? #vorsklapoltava #wearetheteam #vorskla #poltava #fcvp
В список отсутствующих можно добавить также Скляра, который в игре против "Днепра-1" заработал красную. Минус шесть для Полтавы и тренерскому штабу придется серьезно поламать голову, чтобы подыскать всем замену.
Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Сапай - Опанасенко, Пуцлин, Челядин, Татарков, Якубу - Степанюк, Кулач
Ничто на земле не проходит бесследно, а потеря ряда игроков и тренера - тем более. "Ворскла" точно не будет фаворитом в первой игре воскресного дня, о чем свидетельствуют букмекеры. "Олимпик" в этом сезоне могут остановить только гранды, а обескровленную Полтаву к ним причислить нельзя. Прогнозируем очередную победу команды Климовского.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Успех Кривбасса, первый гол Мишуренко и дебютная победа МСК Днепр - обзор матчей субботы
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Минай - Мариуполь. Анонс и прогноз матча
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО