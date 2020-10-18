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Днепр-1 - Десна. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Одни без поражений, другие без побед

Днепр-1 - Десна. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

До начала сезона "Днепр-1" и "Десна" считались претендентами на еврокубки и на первые в своей истории бронзовые медали. Однако, пока команда Рябоконя делом доказывает свои амбиции, не проиграв "Шахтеру" и "Динамо", днепряне барахтаются где-то в конце таблицы, так и не ощутив вкус побед в УПЛ.

У Игоря Йовичевича была в распоряжении двухнедельная пауза, во время которой он должен был внести все нужные коррективы и донести до футболистов свои требования. Игра против "Десны" - очень непростой экзамен, однако глупо, после невнятного старта, надеяться, что выпадет легкий билет. Свою силу нужно показывать здесь и сейчас, иначе потом будет поздно.

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18 октября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 19:30 "Десна"
Арбитр: Е. Монзуль
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Черниговская "Десна" входит в четверку команд, которые еще не проигрывали в этом сезоне. После пяти матчей они имеют в своем активе две победы и три ничьих. До начала шестого тура "северяне" делили четвертое место с донецким "Шахтером". В случае виктории в воскресенье они догонят действующего чемпиона
  • "Днепр-1" идет третьим с конца. Пока что они смогли набрать лишь два очка, сыграв вничью с "Ингульцом" и "Ворсклой". Днепряне успели забить шесть раз, однако пропустили за это время сразу 12 голов
  • Среди двух команд никто не забивал больше двух голов в нынешнем сезоне. Подобную отметку удалось покорить Хобленко, Тотовицкому и Будковскому. "Северяне" после двух туров потеряли главного снайпера - Александр Филиппов отправился покорять Бельгию
  • Между собой два коллектива успели провести три матча, один из которых носил статус товарищеского. В прошлом сезоне днепряне и черниговчане встречались дважды, прежде чем две шестерки разделили их. Однажды победила "Десна" (1:0, Филиппов) и однажды была ничья (1:1, Шаповал и Хлебас)
  • Команда Рябоконя еще не побеждала на выезде в текущей кампании. Они не смогли обыграть "Динамо" (0:0) и "Ингулец" (1:1)
  • На протяжении уже 15 игр подряд "Днепр-1" не уходит с поля без забитого гола
  • Главным арбитром будущей игры будет Екатерина Монзуль. Помогать ей будет система ВАР, которая попытается рассудить наиболее спорные эпизоды
  • Отчетный матч пройдет без зрителей на трибунах. Этому продолжает мешать COVID-19

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Пока команда отдыхала во время международной паузы, руководство днепрян обыскивало трансферный рынок в поисках усиления. Было принято решение вернуть Коркишко и Беляева. Также интересно, что клуб был в шаге от подписания словенского полузащитника Бобичанеца, но трансфер оформить не удалось.

Некоторые основные игроки "Днепра-1" были вызваны Русланом Ротанем на матчи молодежной сборной. Две игры отыграл Дубинчак, а Сергей Булеца забил единственный гол "сине-желтых", сумев реализовать пенальти. Не были обделены игровым временем также Батагов и Назаренко.

Из-за дисквалификации на поле стадиона "Днепр-Арена" не сможет выйти Цуриков. За то вернулся в строй Хобленко, успевший забить во время товарищеского матча. Также ожидаем появление Булецы и Пихаленка, который был арендован у донецкого "Шахтера".

Ориентировочный состав: Сарнавский - Тэйлор, Адамюк, Дуглас, Дубинчак - Пихаленок - Назаренко, Когут, Булеца, Хобленко - Довбик

"Десна":

После матча "Десна" - "Шахтер" у двоих футболистов донецкого клуба был обнаружен коронавирус. Спустя несколько дней появилась информация также о вспышке COVID-19 и у "северян", однако они быстро это опровергли. По официальным данным, болезни в клубе нет.

Во время международной паузы Рябоконь не мог рассчитывать на двоих игроков - Конопля был вызван в национальную сборную Украины, Илья Шевцов - в молодежную. Однако оба провели не так много времени на поле и при надобности выйдут на поле в воскресенье.

Дисквалифицированных и травмированных в команде нет и наставник "Десны" сможет выпустить любого, кого посчитает нужным. Из неожиданостей, Рябоконь может сделать ставку на быстрого и техничного Мудрика на правом крыле атаки. На позиции форварда, по традиции, выйдет Филипп Будковский.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Ермаков, Мостовой - Огиря, Домбровский - Мудрик, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Десна" 1:2

Игра точно будет интересной. "Десна" в прошлом сезоне была в шаге от исторической бронзы, и в этом сделает все для достижения своей цели. Своей игрой и желанием они полюбились зрителю и не захотят это потерять. У днепрян очень интересно будет увидеть наработки нового тренера, ведь Йовичевич уже не сможет свалить все на недостаток времени.

Ожидаем, что обе команды смогут забить, однако опыт Рябоконя и сыгранность "Десны" будут иметь ключевую роль - именно гости подходят к матчу в качестве фаворита.

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В статье: Десна (Чернигов) СК Днепр-1 Прогнозы
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