Днепр-1 - Десна. Анонс и прогноз матча

До начала сезона "Днепр-1" и "Десна" считались претендентами на еврокубки и на первые в своей истории бронзовые медали. Однако, пока команда Рябоконя делом доказывает свои амбиции, не проиграв "Шахтеру" и "Динамо", днепряне барахтаются где-то в конце таблицы, так и не ощутив вкус побед в УПЛ.

У Игоря Йовичевича была в распоряжении двухнедельная пауза, во время которой он должен был внести все нужные коррективы и донести до футболистов свои требования. Игра против "Десны" - очень непростой экзамен, однако глупо, после невнятного старта, надеяться, что выпадет легкий билет. Свою силу нужно показывать здесь и сейчас, иначе потом будет поздно.



18 октября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

"Днепр-1" 19:30 "Десна"

Арбитр: Е. Монзуль

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 6-й тур18 октября, Днепр, стадион "Днепр-Арена": Е. Монзуль: канал "Униан": Youtube-канал "Football Hub"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Черниговская "Десна" входит в четверку команд, которые еще не проигрывали в этом сезоне. После пяти матчей они имеют в своем активе две победы и три ничьих. До начала шестого тура "северяне" делили четвертое место с донецким "Шахтером". В случае виктории в воскресенье они догонят действующего чемпиона

"Днепр-1" идет третьим с конца. Пока что они смогли набрать лишь два очка, сыграв вничью с "Ингульцом" и "Ворсклой". Днепряне успели забить шесть раз, однако пропустили за это время сразу 12 голов

Среди двух команд никто не забивал больше двух голов в нынешнем сезоне. Подобную отметку удалось покорить Хобленко, Тотовицкому и Будковскому. "Северяне" после двух туров потеряли главного снайпера - Александр Филиппов отправился покорять Бельгию

Между собой два коллектива успели провести три матча, один из которых носил статус товарищеского. В прошлом сезоне днепряне и черниговчане встречались дважды, прежде чем две шестерки разделили их. Однажды победила "Десна" (1:0, Филиппов) и однажды была ничья (1:1, Шаповал и Хлебас)

Команда Рябоконя еще не побеждала на выезде в текущей кампании. Они не смогли обыграть "Динамо" (0:0) и "Ингулец" (1:1)

На протяжении уже 15 игр подряд "Днепр-1" не уходит с поля без забитого гола

Главным арбитром будущей игры будет Екатерина Монзуль. Помогать ей будет система ВАР, которая попытается рассудить наиболее спорные эпизоды

Отчетный матч пройдет без зрителей на трибунах. Этому продолжает мешать COVID-19

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Пока команда отдыхала во время международной паузы, руководство днепрян обыскивало трансферный рынок в поисках усиления. Было принято решение вернуть Коркишко и Беляева. Также интересно, что клуб был в шаге от подписания словенского полузащитника Бобичанеца, но трансфер оформить не удалось.

Некоторые основные игроки "Днепра-1" были вызваны Русланом Ротанем на матчи молодежной сборной. Две игры отыграл Дубинчак, а Сергей Булеца забил единственный гол "сине-желтых", сумев реализовать пенальти. Не были обделены игровым временем также Батагов и Назаренко.

Из-за дисквалификации на поле стадиона "Днепр-Арена" не сможет выйти Цуриков. За то вернулся в строй Хобленко, успевший забить во время товарищеского матча. Также ожидаем появление Булецы и Пихаленка, который был арендован у донецкого "Шахтера".

Ориентировочный состав: Сарнавский - Тэйлор, Адамюк, Дуглас, Дубинчак - Пихаленок - Назаренко, Когут, Булеца, Хобленко - Довбик

"Десна":

После матча "Десна" - "Шахтер" у двоих футболистов донецкого клуба был обнаружен коронавирус. Спустя несколько дней появилась информация также о вспышке COVID-19 и у "северян", однако они быстро это опровергли. По официальным данным, болезни в клубе нет.

Во время международной паузы Рябоконь не мог рассчитывать на двоих игроков - Конопля был вызван в национальную сборную Украины, Илья Шевцов - в молодежную. Однако оба провели не так много времени на поле и при надобности выйдут на поле в воскресенье.

Дисквалифицированных и травмированных в команде нет и наставник "Десны" сможет выпустить любого, кого посчитает нужным. Из неожиданостей, Рябоконь может сделать ставку на быстрого и техничного Мудрика на правом крыле атаки. На позиции форварда, по традиции, выйдет Филипп Будковский.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Ермаков, Мостовой - Огиря, Домбровский - Мудрик, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Десна" 1:2

Игра точно будет интересной. "Десна" в прошлом сезоне была в шаге от исторической бронзы, и в этом сделает все для достижения своей цели. Своей игрой и желанием они полюбились зрителю и не захотят это потерять. У днепрян очень интересно будет увидеть наработки нового тренера, ведь Йовичевич уже не сможет свалить все на недостаток времени.

Ожидаем, что обе команды смогут забить, однако опыт Рябоконя и сыгранность "Десны" будут иметь ключевую роль - именно гости подходят к матчу в качестве фаворита.