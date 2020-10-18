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Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Александрия - Ингулец, Чемпионат Украины, 18 октября 2020

Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч
UA-Футбол
Новина українською

30 сентября соперники встретились в Кубке Украины. Тогда "Александрия" одержала победу, а владелец "Ингульца" Александр Поворознюк пообещал отдать долг в чемпионате. И у петровцев действительно сейчас очень неплохие шансы взять реванш, правда, их вероятная победа будет восприниматься неоднозначно. Дело в том, что у "Александрии" было зафиксировано сразу 27 случаев инфицирования коронавируса среди игроков и персонала. Клуб обращался с просьбой перенести игру, однако "Ингулец" отказал. Тот же Александр Поворознюк объяснил это тем, что его команда не будет переносить матчи, даже если сама окажется в такой ситуации. Собственно, по словам президента, у "Ингулец" 11 инфицированных. Со словом обеих сторон, нас ожидает противостояние едва ли не дублирующих составов.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Шестой тур
18 октября. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" 17:00 "Ингулец"
Арбитр: Сергей Бойко
Телетрансляция - Футбол 1
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • "Александрия" лишь раз встречалась с "Ингульцом" - в упоминавшемся выше матче Кубка команда Шарана победила 4:1.
  • Соперники - соседи в турнирной таблице. "Александрия" занимает девятое место, имея шесть очков, у "Ингульца" - четыре балла и десятая позиция.
  • Петровцы до сих пор не выиграли ни одного матча в высшем дивизионе. Из пяти поединков четыре завершили вничью, в частности последний против "Миная". В общем серия без побед насчитывает уже восемь матчей.
  • "Александрия" еще ни разу не играла вничью в текущем сезоне - у команды Шаран две победы и три поражения. В прошлом туре александрийцы уступили "Олимпику" 2:3.
  • Во второй раз в рамках УПЛ будет происходить дерби Кропивницкой области. Ранее "Александрия" противостояла "Зирке" из областного центра. В шести матчах четыре раза фиксировалась ничья, дважды выигрывали александрийцы.
  • Во время международной паузы "Ингулец" сыграл товарищеский матч с "Зарей" - ничья 3:3.

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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Владимир Шаран заявил перед игрой, что сейчас в его распоряжении есть 15 игроков. Кто именно инфицирован, "Александрия" не сообщает. Поэтому гадать кто выйдет в старте не будем. Знаем только, что наверняка не сыграет Евгений Банада, который в игре с "Олимпиком" в прошлом туре получил красную карточку.

"Вчера было 8, сейчас уже 11 (больных). При любом раскладе подтянем U-19, но играть будем", - это прямая цитата Александра Поворознюка, когда он объяснял, почему отказался переносить матч. То есть кадровая ситуация в "Ингулец" теоретически не намного лучше, что впрочем не помешало сыграть матч с "Зарей". Точно не будет Лупашко, который тоже дисквалифицирован.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЛЕКСАНДРИЯ - ИНГУЛЕЦ 1:0

Трудно делать прогноз на поединок, когда вообще непонятно, кто может играть, а кто нет. Впрочем, есть подозрение, что тренеры немного преувеличивают масштаб проблем и команды выйдут на игру если не в боевых составах, то явно не с юниорами. "Александрия" - это команда настроения, и на этот раз, очевидно, она будет злой. А на своем поле подопечные Шарана крайне редко позволяют сопернику взять хотя какие-то очки. "Ингулец" умеет защищаться, однако удержать на "Нике" ворота на замке будет сложно.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово) Прогнозы
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