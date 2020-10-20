Николаев - Верес. Заочная битва за лидерство - прогноз на матч восьмого тура Первой лиги

С двумя играми в запасе "Верес" является сейчас теневым лидером Первой лиги. Команда Юрия Вирта проиграла лишь раз, в Одессе фактическому лидеру чемпионата "Черноморцу" (0:1). В двух последних матчах были победы.

"Николаев" дома играет размашисто и результативно, что уже привело к разгромной победе над "Горняком-Спортом" (6:1), причем еще и волевой. Однако стабильности подобным действиям подопечных Близнюка хватает не всегда.

Первая лига, 8-й тур

Стадион: "Центральный - верхнее поле" (Николаев)

Арбитр: Игорь Сташук (Чернигов)

Николаев 16:00 Верес

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"Николаев" не проиграл "Оболони" в Киеве (1:1), хоть по качеству показываемого футбола вполне мог претендовать даже на три очка, подвела реализация в первом тайме. Красавец-гол Вадима Яворского стал украшением поединка с "пивоварами".

Темур Парцвания уже в дебюте матча с "Оболонью" получил повреждение и покинул поле, так что его в старте не ждем. В остальном же Илья Близнюк приучил к тому, что редко вносит коррективы в состав, который приносил результат ранее.

Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Лободров - Кулинич, Ляшевский, Кушниренко, Ульянов - Охрончук, Витенчук - Одарюк, Паламар, Попов - Яворский.

Героем матча против тернопольской "Нивы" стал Роберт Гегедош, который забил дважды и стал соучастником голевого эпизода с завершением Сергея Петько. Еще одним сильным матчем в его исполнении за "Верес" был как раз кубковый с "Николаевом" (4:2, д.в.).

Михаил Шестаков уже вернулся после травмы, но "Верес" все равно не может собрать оптимальный состав на 8-й тур. Из-за перебора желтых карточек пропустит поединок в Николаеве Сергей Петько. Также попытаюсь предсказать то, что в рамках ротации Вирт сменит "крылья" атаки и с первых минут появятся Виталий Тимофеенко и Юрий Соломка.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Кучеров - Тимофеенко, Гегедош, Соломка - Шестаков.

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Цифры и факты

"Николаев" входит в тройку наиболее результативных команд Первой лиги, как и "Горняк-Спорт", забив 11 голов в шести поединках. В активе "Черноморца" то же количество мячей, но в семи матчах.

"Верес" пропустил лишь два гола в пяти выездных матчах после карантина, не более одного за встречу.

"Николаев" забивал более одного гола дома лишь в двух случаях из восьми - против "Металлиста 1925" (3:2) и "Горняка-Спорта" (6:1), которые сейчас входят в первую тройку турнирной таблицы.

Прогноз

Гостям будет сложно компенсировать отсутствие Петько и его умение действовать в завершении при стандартах. Да и своим давлением по всему фронту атаки "Николаев" способен заставить соперника в большей мере заботиться об обороне, чем об атаке. Полагаем, что много команды не забьют и нас ждет классический поединок в стиле "никто не хотел рисковать".

Ставка: Тотал меньше (2,5)