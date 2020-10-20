Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Николаев - Верес. Заочная битва за лидерство - прогноз на матч восьмого тура Первой лиги
В среду 21-го октября в 15:00 состоится поединок 8-го тура Первой лиги между ровенским "Вересом" и МФК "Николаев". Старт назначен на 15:00 на верхнем поле стадиона "Центральный" в Николаеве
С двумя играми в запасе "Верес" является сейчас теневым лидером Первой лиги. Команда Юрия Вирта проиграла лишь раз, в Одессе фактическому лидеру чемпионата "Черноморцу" (0:1). В двух последних матчах были победы.
"Николаев" дома играет размашисто и результативно, что уже привело к разгромной победе над "Горняком-Спортом" (6:1), причем еще и волевой. Однако стабильности подобным действиям подопечных Близнюка хватает не всегда.
Первая лига, 8-й тур
Стадион: "Центральный - верхнее поле" (Николаев)
Арбитр: Игорь Сташук (Чернигов)
Николаев 16:00 Верес
Смотрите
Телетрансляция на YouTube
"Николаев" не проиграл "Оболони" в Киеве (1:1), хоть по качеству показываемого футбола вполне мог претендовать даже на три очка, подвела реализация в первом тайме. Красавец-гол Вадима Яворского стал украшением поединка с "пивоварами".
Темур Парцвания уже в дебюте матча с "Оболонью" получил повреждение и покинул поле, так что его в старте не ждем. В остальном же Илья Близнюк приучил к тому, что редко вносит коррективы в состав, который приносил результат ранее.
Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Лободров - Кулинич, Ляшевский, Кушниренко, Ульянов - Охрончук, Витенчук - Одарюк, Паламар, Попов - Яворский.
Героем матча против тернопольской "Нивы" стал Роберт Гегедош, который забил дважды и стал соучастником голевого эпизода с завершением Сергея Петько. Еще одним сильным матчем в его исполнении за "Верес" был как раз кубковый с "Николаевом" (4:2, д.в.).
Михаил Шестаков уже вернулся после травмы, но "Верес" все равно не может собрать оптимальный состав на 8-й тур. Из-за перебора желтых карточек пропустит поединок в Николаеве Сергей Петько. Также попытаюсь предсказать то, что в рамках ротации Вирт сменит "крылья" атаки и с первых минут появятся Виталий Тимофеенко и Юрий Соломка.
Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Кучеров - Тимофеенко, Гегедош, Соломка - Шестаков.
Цифры и факты
- "Николаев" входит в тройку наиболее результативных команд Первой лиги, как и "Горняк-Спорт", забив 11 голов в шести поединках. В активе "Черноморца" то же количество мячей, но в семи матчах.
- "Верес" пропустил лишь два гола в пяти выездных матчах после карантина, не более одного за встречу.
- "Николаев" забивал более одного гола дома лишь в двух случаях из восьми - против "Металлиста 1925" (3:2) и "Горняка-Спорта" (6:1), которые сейчас входят в первую тройку турнирной таблицы.
Прогноз
Гостям будет сложно компенсировать отсутствие Петько и его умение действовать в завершении при стандартах. Да и своим давлением по всему фронту атаки "Николаев" способен заставить соперника в большей мере заботиться об обороне, чем об атаке. Полагаем, что много команды не забьют и нас ждет классический поединок в стиле "никто не хотел рисковать".
Ставка: Тотал меньше (2,5)
Популярное сейчас
- УЕФА сократит призовые в еврокубках
- Инвестор новых Карпат рассказал о главной идее и планах клуба
- Старт Лиги чемпионов. Прогноз на матчи от Александра Шовковского
- Волынь - Металлист 1925. Харьковчане в попытке переломить тенденцию - анонс с прогнозом на матч Первой лиги
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО