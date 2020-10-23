Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Полтавская "Ворскла", успевшая взобраться на вершину турнирной таблицы (делят первое место с "Динамо"), передает привет всем, кто в неё не верил и не ждал такого подъема. Хотя, будем откровенны, вряд ли футболисты Максимова сами рассчитывали в такой успех. Но впереди еще очень долгий путь, на котором будет достаточно препятствий, которые без потерь не пройти.

Одно из них - матч с донецким "Шахтером" в субботу. "Горняки" добыли историческую победу в Мадриде, но в родном чемпионате они все еще отстают от "Динамо", а значит, любая потеря поможет Луческу и компании уйти в серьезный отрыв.



24 октября, Киев, утк им. Банникова

"Шахтер" 14:00 "Ворскла"

Арбитр: В. Романов

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

До начала шестого тура "Ворскла" делит с киевским "Динамо" первое место. Коллектив Максимова добыл в шести турах четыре победы, параллельно с этим дважды сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных - 12:4

Цифра три пока не хочет отпускать "Шахтер" - третье место, три победы, три ничьих. Команда Каштру забила 15 голов, что на данный момент - лучший показатель в УПЛ. В то же время, вратари "горняков" пропустили семь голов

Полтавский и донецкий клубы входят в тройку команд, которые еще не проигрывали в этом сезоне УПЛ. Компанию им составляет также киевское "Динамо"

Между собой клубы сыграли 59 матчей. Серьезное преимущество на стороне хозяев будущего матча, которые добыли 43 виктории. Пять раз три очка забирали полтавчане и 11 раз победитель так и не был определен

В последней очной игре "Ворскла" сумела минимально обыграть "Шахтер". Единственный гол первого марта забил Руслан Степанюк. Символично, что это стало для команды Каштру первым поражением в том сезоне

После этого "горняки" не проигрывали на протяжении 15 матчей

Есть чем похвастаться также и "Ворскле", которую никак не могут обыграть в последних шести играх

Один гол отделяет "Шахтер" от 1850-го точного удара в рамках украинского чемпионата

Три футболиста будут иметь шанс забить десятый гол в УПЛ - Руслан Степанюк, Евгений Опанасенко и Владислав Вакула

Главный арбитр встречи Виталий Романов будет судить свой сотый матч

Отчетная игра, как и все в туре, пройдет без зрителей на трибунах

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Скандал до стартового свистка

Не футболом единным - околофутбольные интриги продолжают окружать команды УПЛ. Принимающей стороной отчетной игры должна была стать "Ворскла", однако Полтава попала в красную зону, а по указу КабМина в ней матчи проводить запрещается. Было принятно решение перенести в поединок Александрию, что уже было утверждено дирекцией УПЛ.

Щодо матчу нашої головної Команди та @FCShakhtar❗



В 7-ому турі #FavbetЛіга номінальним господарем виступить #Шахтар, а матч 20-го туру в другому колі автоматично стане домашнім для нас. Таке рішення прийнято Дирекцією #УПЛ.



???? #НТКБаннікова, #Київ.

???? 24.10.2020.

???? 14:00 pic.twitter.com/bWCGfeepQN — ФК Ворскла (@vorsklacomua) October 23, 2020

Однако за две игры до матча выступил вице-президент "Ворсклы", который заявил, что "Шахтер" требует перенос игры в Киев. По итогу, УПЛ изменила свое же решение, отправив центральную встречу в столицу, в то время как матч второго круга пройдет в Полтаве. Более того, параллельно отказались от использования системы VAR, которая изначально была утверждена. Достаточно запутанная ситуация, в которой уже успели записать "горняков" в антигерои.

Последние новости и составы

"Шахтер":

Команда Луиша Каштру в середине недели смогла удивить всех - они стерли в порошок "Реал" в первом тайме, а во втором сумели удержать преимущество. Сил на это было потрачено очень много, а потому ротации в ответственном матче избежать не получится. К примеру, Марлос и Маркос Антонио точно должны получить отдых, так как они набегали в среду наибольший километраж.

???? Следующий матч – битва с «Ворсклой» в Киеве! ????????



⚽ #ШахтерВорскла

???? 24 октября ⏰ 14:00

???? Премьер-лига, 7-й тур

???? Стадион имени В. Банникова

???? https://t.co/XMGJjNPUwD pic.twitter.com/sHC52QYmjA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2020

Совсем недавно девять "горняков" перенесли коронавирус и сейчас их кондиции остаются неизвестными. В общую группу вернулись Степаненко, Тайсон, Патрик, Матвиенко и Болбат. Однако целый ряд футболистов работают индивидуально - Кривцов, Мораес, Фернандо, Коваленко, Исмаили, Коноплянка и Вакула. Состав очень тяжело спрогнозировать, а потому мы ожидаем сюрпризы.

Ориентировочный состав: Трубин - Болбат, Хочолава, Матвиенко, Сиприано - Степаненко, Майкон - Тете, Тайсон, Соломон - Дентиньо

"Ворскла":

Максимов продолжает выжимать максимум из своей команды. В прошлом туре они отправились в гости к "Олимпику" без ряда основных игроков из-за СOVID-19, однако смогли добыть максимальный результат. Залог успеха - максимальная концентрация, надежная игра в обороне и реализация моментов. Именно на это они и будут делать ставку в субботу.

Подобно "Шахтеру", непонятно на кого сделает ставку Максимов. Пресс-служба не сообщает, какие игроки выздоровели, а какие - еще не могут играть. На сто процентов мы знаем одно - отдыхать будет Якубу, который, героически спасая свою команду неделю назад, заработал красную.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Васин, Челядин, Пуцлин, Татарков - Кулач, Степанюк

Прогноз на матч "Шахтер" - "Ворскла" 1:0

План команды Максимова на игру можно предугадать еще до начала. Они не собираются играть в контроль мяча, а сделают ставку на грамотную игру в обороне. По сути, нас ждет повторение матча недельной давности против "Олимпика", однако исполнители "Шахтера" свой гол найдут всегда. И вот дальше начнется самое интересное - попытка гостей придумать конструктив в созидании.

На руку полтавчанам может сыграть календарь соперника. Каштру точно в голове будет держать поединок против "Интера" и попытается добыть три очка малой кровью. Против такой "Ворсклы" это может стать роковой ошибкой.