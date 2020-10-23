Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча
Центральный матч откроет программу седьмого тура
Полтавская "Ворскла", успевшая взобраться на вершину турнирной таблицы (делят первое место с "Динамо"), передает привет всем, кто в неё не верил и не ждал такого подъема. Хотя, будем откровенны, вряд ли футболисты Максимова сами рассчитывали в такой успех. Но впереди еще очень долгий путь, на котором будет достаточно препятствий, которые без потерь не пройти.
Одно из них - матч с донецким "Шахтером" в субботу. "Горняки" добыли историческую победу в Мадриде, но в родном чемпионате они все еще отстают от "Динамо", а значит, любая потеря поможет Луческу и компании уйти в серьезный отрыв.
24 октября, Киев, утк им. Банникова
"Шахтер" 14:00 "Ворскла"
Арбитр: В. Романов
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию
Цифры и факты
- До начала шестого тура "Ворскла" делит с киевским "Динамо" первое место. Коллектив Максимова добыл в шести турах четыре победы, параллельно с этим дважды сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных - 12:4
- Цифра три пока не хочет отпускать "Шахтер" - третье место, три победы, три ничьих. Команда Каштру забила 15 голов, что на данный момент - лучший показатель в УПЛ. В то же время, вратари "горняков" пропустили семь голов
- Полтавский и донецкий клубы входят в тройку команд, которые еще не проигрывали в этом сезоне УПЛ. Компанию им составляет также киевское "Динамо"
- Между собой клубы сыграли 59 матчей. Серьезное преимущество на стороне хозяев будущего матча, которые добыли 43 виктории. Пять раз три очка забирали полтавчане и 11 раз победитель так и не был определен
- В последней очной игре "Ворскла" сумела минимально обыграть "Шахтер". Единственный гол первого марта забил Руслан Степанюк. Символично, что это стало для команды Каштру первым поражением в том сезоне
- После этого "горняки" не проигрывали на протяжении 15 матчей
- Есть чем похвастаться также и "Ворскле", которую никак не могут обыграть в последних шести играх
- Один гол отделяет "Шахтер" от 1850-го точного удара в рамках украинского чемпионата
- Три футболиста будут иметь шанс забить десятый гол в УПЛ - Руслан Степанюк, Евгений Опанасенко и Владислав Вакула
- Главный арбитр встречи Виталий Романов будет судить свой сотый матч
- Отчетная игра, как и все в туре, пройдет без зрителей на трибунах
Скандал до стартового свистка
Не футболом единным - околофутбольные интриги продолжают окружать команды УПЛ. Принимающей стороной отчетной игры должна была стать "Ворскла", однако Полтава попала в красную зону, а по указу КабМина в ней матчи проводить запрещается. Было принятно решение перенести в поединок Александрию, что уже было утверждено дирекцией УПЛ.
Щодо матчу нашої головної Команди та @FCShakhtar❗— ФК Ворскла (@vorsklacomua) October 23, 2020
В 7-ому турі #FavbetЛіга номінальним господарем виступить #Шахтар, а матч 20-го туру в другому колі автоматично стане домашнім для нас. Таке рішення прийнято Дирекцією #УПЛ.
???? #НТКБаннікова, #Київ.
???? 24.10.2020.
???? 14:00 pic.twitter.com/bWCGfeepQN
Однако за две игры до матча выступил вице-президент "Ворсклы", который заявил, что "Шахтер" требует перенос игры в Киев. По итогу, УПЛ изменила свое же решение, отправив центральную встречу в столицу, в то время как матч второго круга пройдет в Полтаве. Более того, параллельно отказались от использования системы VAR, которая изначально была утверждена. Достаточно запутанная ситуация, в которой уже успели записать "горняков" в антигерои.
Последние новости и составы
"Шахтер":
Команда Луиша Каштру в середине недели смогла удивить всех - они стерли в порошок "Реал" в первом тайме, а во втором сумели удержать преимущество. Сил на это было потрачено очень много, а потому ротации в ответственном матче избежать не получится. К примеру, Марлос и Маркос Антонио точно должны получить отдых, так как они набегали в среду наибольший километраж.
???? Следующий матч – битва с «Ворсклой» в Киеве! ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2020
⚽ #ШахтерВорскла
???? 24 октября ⏰ 14:00
???? Премьер-лига, 7-й тур
???? Стадион имени В. Банникова
???? https://t.co/XMGJjNPUwD pic.twitter.com/sHC52QYmjA
Совсем недавно девять "горняков" перенесли коронавирус и сейчас их кондиции остаются неизвестными. В общую группу вернулись Степаненко, Тайсон, Патрик, Матвиенко и Болбат. Однако целый ряд футболистов работают индивидуально - Кривцов, Мораес, Фернандо, Коваленко, Исмаили, Коноплянка и Вакула. Состав очень тяжело спрогнозировать, а потому мы ожидаем сюрпризы.
Ориентировочный состав: Трубин - Болбат, Хочолава, Матвиенко, Сиприано - Степаненко, Майкон - Тете, Тайсон, Соломон - Дентиньо
"Ворскла":
Максимов продолжает выжимать максимум из своей команды. В прошлом туре они отправились в гости к "Олимпику" без ряда основных игроков из-за СOVID-19, однако смогли добыть максимальный результат. Залог успеха - максимальная концентрация, надежная игра в обороне и реализация моментов. Именно на это они и будут делать ставку в субботу.
Подобно "Шахтеру", непонятно на кого сделает ставку Максимов. Пресс-служба не сообщает, какие игроки выздоровели, а какие - еще не могут играть. На сто процентов мы знаем одно - отдыхать будет Якубу, который, героически спасая свою команду неделю назад, заработал красную.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Васин, Челядин, Пуцлин, Татарков - Кулач, Степанюк
План команды Максимова на игру можно предугадать еще до начала. Они не собираются играть в контроль мяча, а сделают ставку на грамотную игру в обороне. По сути, нас ждет повторение матча недельной давности против "Олимпика", однако исполнители "Шахтера" свой гол найдут всегда. И вот дальше начнется самое интересное - попытка гостей придумать конструктив в созидании.
На руку полтавчанам может сыграть календарь соперника. Каштру точно в голове будет держать поединок против "Интера" и попытается добыть три очка малой кровью. Против такой "Ворсклы" это может стать роковой ошибкой.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Металл впервые теряет очки, Карпаты играют по-разному - обзор пятничных игр 8-го тура
- Динамо подписало новый длительный контракт с легионером
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже
- Николаев - Верес. Заочная битва за лидерство - прогноз на матч восьмого тура Первой лиги
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО