Динамо - Александрия: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. 7-й тур

24 октября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Александрия"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Ассистенты: Александр Беркут и Виктор Матяш

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол

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Цифры и факты

"Динамо" продолжает делить первую строчку таблицы с "Ворсклой". Киевляне за шесть предыдущих матчей УПЛ набрали 14 баллов, ни разу не проиграв. К четырём победам "бело-синие" добавили ничьи с "Зарёй" и "Десной".

"Александрия" делит шестую, седьмую и восьмую строчки с "Олимпиком" и "Десной". Команда Владимира Шарана ещё ни разу не завершала встречи вничью, по три раза выиграв и проиграв.

"Динамо" посреди недели потерпело дебютное поражение под руководством Мирчи Луческу. Киевляне уступили "Ювентусу" (0:2) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Беспроигрышная серия румынского наставника коллектива оборвалась на отметке в десять официальных матчей.

"Александрия" - самая результативная команда текущего розыгрыша УПЛ. В шести предыдущих встречах с участием "горожан" зрители увидели 25 голов (больше трёх за игру). Александрийцы вторые в списке забывающих команд (после "Шахтёра", но с таким же количеством голов, как у "Динамо") - 14, однако с четвёртой худшей обороной лиги (здесь впереди "Львов", "Рух" и "Днепр-1") - 11.

впрочем, такой яркой голевой статистики могло и не быть, если бы не прошлый тур УПЛ, в котором "Александрия" одержала победу над "Ингульцом" в поединке с семью голами (4:3). "Горожане" к 41 минуте вели с разницей в четыре мяча, однако до финального свистка едва не растеряли своё преимущество.

кстати говоря, у "Динамо" лучшая оборона текущего чемпионата Украины. Бущан, отыгравший во всех играх киевлян в этом розыгрыше УПЛ, пропускал только трижды: от "Зари", "Львова" и "Олимпика".

в 16 последних матчах "Александрия" только однажды обыгрывала "Динамо", но намного чаще получалось цепляться за ничью. Например, в пяти играх прошлого сезона (четыре в чемпионате и одна в Кубке) соперники дважды не определили победителя в основной время, впрочем, в одном из этих случаев был овертайм с последующей победой "Динамо".

"Александрия" уступила в обоих выездных матчах текущего сезона.

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Тымчик, Бурда (травмы)

Мирча Луческу наверняка проведёт ротацию по сравнению со встрече против "Юве". К тому же, в середине следующей недели у киевлян вновь ЛЧ, поэтому изменения напрашиваются. В меньшей степени это касается обороны, где ресурс ограничен (но Попова в старте ждём). Также румынский коуч должен будет освежить фланги атаки.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Попов, Забарный, Кендзёра - Сидорчук, Андриевский, Буяльский - Вербич, Родригеш - Супряга.

"Александрия"

Не сыграют: Банада, Лучкевич (дисквалификации), Шастал (игра за дубль/под вопросом), Вантух (условия аренды)

"Горожане" по своей доброй традиции продолжают скрывать имена игроков, которые не смогут выйти на поле из-за травм или положительного теста на коронавирус. Насколько известно из других источников, готовы сыграть два первых вратаря команды, которые пропустили встречу против "Ингульца".

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Бабогло, Бондаренко, Дубра, Пашаев - Довгий - Третьяков, Грицук, Задерака - Устименко - Ситало.

Прогноз на матч Динамо - Александрия

"Александрия", увы, сейчас не похожа на ту команду, которая в своё время давала киевлянам бой, отбирая очки. "Днепр-1" обыграли, когда соперник только знакомился с Игорем Йовичевичем, а "Ингулец" на данном этапе всё же послабее соседей. Из общего контекста выпадает разве что триумф над "Мариуполем" в августе, но тот тур был оторван от остальной части сезона.

Мирча Луческу постарается обойтись малой кровью, ведь впереди вновь поединок Лиги чемпионов. Поэтому голов во встрече должно быть немного. Возможно, один из них мы увидим от гостей, которые забивают уже в четырёх встречах кряду.

Ставка: диапазон голов 2-3 за 2,03