Олимпик - Десна. Анонс и прогноз матча

Еще неделю назад "Олимпик" и "Десна" очень уверенно шли в чемпионате, а к шестому туру подходили в ранге фаворита. Однако проиграв свои матчи, они серьезно пошатнули позиции и теперь захотят вернуть упущенное. С другой стороны, проигравшая сторона еще сильнее застрянет в трясине и отстанет от тройки лидеров. Из всего этого делаем вывод - нас ожидает достаточно интересный, и самое главное, непредсказуемый, поединок.

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24 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

"Олимпик" 17:00 "Десна"

Арбитр: Д. Шурман

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 7-й тур24 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского: Д. Шурман: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Отчетная игра должна была состояться в Чернигове. Однако северный город попал в красную зону и принимающей стороной в первом круге будет "Олимпик". А уже во втором команды сыграют на поле черниговчан

"Десна" на данный момент занимает восьмое место. За шесть туров команда Рябоконя добыла две победы и три раза сыграла вничью - в сумме получается 9 пунктов. Разница забитых и пропущенных 9:7

"Олимпик" имеет такое же количество очков, но добыл на одну победу больше, а также забил сразу десять голов. Однако и пропускает Кичак в текущем немало - десять раз голкипер вынимал мяч из сетки

Между собой оба коллективы успели сыграть 11 матчей. Преимущество на стороне "северян" - они смогли добыть семь побед. Донецкий клуб лишь трижды праздновал викторию. Также была зафиксирована одна ничья

В последний раз команды встретились в феврале этого года. Несмотря на быстрый забитый (Дегтяров), "Десна" вырвала победу усилиями Филиппова и Старенького. С того времени "Олимпик" успел сменить тренера

Для Максима Дегтярева ближайший матч будет очень важным - он немало времени провел в "Олимпике", а сейчас играет в "Десне"

В команде Климовского играет лучший бомбардир нынешнего сезона - Шахаб Захеди промолчал в прошлом туре, но с четырьмя голами делит лидерство с Коваленко. Тотовицкий и Будковский забили пока что дважды - это лучшие снайперы гостей

Вот уже девять матчей подряд донецкий клуб не играет вничью в рамках украинского первенства

Черниговский клуб тяжело играет на выезде - уже четыре игры подряд они не побеждают на полях соперника

У Андрея Тотовицкого будет шанс забить 25-й гол в рамках УПЛ

"Олимпик" может добыть десятую победу под руководством Климовского

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Последние новости и составы

"Олимпик":

После поражение в игре против "Ворсклы", донецкий клуб услышал немало критики в свой адрес, однако не нужно забывать об очень резвом старте нынешней кампании. Климовский хорошо подготовил своих футболистов, которые стараются играть в быстрый и атакующий футбол. Против грандов пока еще тяжело (поражения "Шахтеру" и "Динамо"), но с равными по силам клубами они добывали результат.

Матч 7-го тура Десна - Олимпик перенесен в Киевhttps://t.co/FYf3T9xm1Z pic.twitter.com/5inYbl0pVY — FC Olympic (@fcolympic_don) October 21, 2020

В прошлом туре Игорь Климовский решил дать отдохнуть некоторыми лидерам, за что в итоге поплатился. Мы не сомневаемся, что если Шахаб и Бенито сейчас здоровы, то они будут пущенны в бой с первых секунд. Экспериментам места больше нет. Единственная потеря - травма Ивана Зотько, который считается твердым футболистом основы. Вероятно, что на его позиции выйдет Гришко.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Гришко, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Политыло, Завийский, Тейшейра - Шахаб

"Десна":

Неделю назад команда Рябоконя выступила в роли мецената, подарив "Днепру-1" первую победу в нынешнем сезоне. Черниговчане играли без агрессии и желания, а потому винить футболисты могут только себя. Александр Рябоконь, будучи очень опытным наставником, должен вынести нужный урок, иначе о борьбе за медали можно забыть.

"Северяне" практически в полном составе готовятся к субботнему матчу. Единственное исключение - Павел Полегенько, который восстанавливается от повреждения. Вернулись в расположение Гуцуляк и Тамм, которых мы ожидаем увидеть с первых минут. Также возможен выход Арвеладзе, который позволит дать отдых кому-то из пары Огиря-Домбровский.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Ермаков, Мостовой - Огиря, Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский

Прогноз на матч "Олимпик" - "Десна" 1:1

Как "Олимпик", так и "Десна", будут со всех сил бороться в субботу за победу, а обычно, такие матчи заканчиваются вничью. Игорь Климовский и Александр Рябоконь учат свои команды играть в интересный футбол, за что уже полюбились зрителю. На стороне гостей в отчетной игре будет опыт и неплохая очная статистика, но хозяева пустят в бой Шахаба. Неделю назад он не вышел в старте, остался без голов, и уже хочет реабилитироваться за это.