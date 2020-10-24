  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Олимпик - Десна. Анонс и прогноз матча
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик - Десна. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Только один клуб сможет реабилитироваться

Олимпик - Десна. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще неделю назад "Олимпик" и "Десна" очень уверенно шли в чемпионате, а к шестому туру подходили в ранге фаворита. Однако проиграв свои матчи, они серьезно пошатнули позиции и теперь захотят вернуть упущенное. С другой стороны, проигравшая сторона еще сильнее застрянет в трясине и отстанет от тройки лидеров. Из всего этого делаем вывод - нас ожидает достаточно интересный, и самое главное, непредсказуемый, поединок.

Читайте такжеКапитан Десны анонсировал противостояние со своим "клубом-семьей"
Favbet-лига. 7-й тур
24 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
"Олимпик" 17:00 "Десна"
Арбитр: Д. Шурман
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Отчетная игра должна была состояться в Чернигове. Однако северный город попал в красную зону и принимающей стороной в первом круге будет "Олимпик". А уже во втором команды сыграют на поле черниговчан
  • "Десна" на данный момент занимает восьмое место. За шесть туров команда Рябоконя добыла две победы и три раза сыграла вничью - в сумме получается 9 пунктов. Разница забитых и пропущенных 9:7
  • "Олимпик" имеет такое же количество очков, но добыл на одну победу больше, а также забил сразу десять голов. Однако и пропускает Кичак в текущем немало - десять раз голкипер вынимал мяч из сетки
  • Между собой оба коллективы успели сыграть 11 матчей. Преимущество на стороне "северян" - они смогли добыть семь побед. Донецкий клуб лишь трижды праздновал викторию. Также была зафиксирована одна ничья
  • В последний раз команды встретились в феврале этого года. Несмотря на быстрый забитый (Дегтяров), "Десна" вырвала победу усилиями Филиппова и Старенького. С того времени "Олимпик" успел сменить тренера
  • Для Максима Дегтярева ближайший матч будет очень важным - он немало времени провел в "Олимпике", а сейчас играет в "Десне"
  • В команде Климовского играет лучший бомбардир нынешнего сезона - Шахаб Захеди промолчал в прошлом туре, но с четырьмя голами делит лидерство с Коваленко. Тотовицкий и Будковский забили пока что дважды - это лучшие снайперы гостей
  • Вот уже девять матчей подряд донецкий клуб не играет вничью в рамках украинского первенства
  • Черниговский клуб тяжело играет на выезде - уже четыре игры подряд они не побеждают на полях соперника
  • У Андрея Тотовицкого будет шанс забить 25-й гол в рамках УПЛ
  • "Олимпик" может добыть десятую победу под руководством Климовского

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Последние новости и составы

"Олимпик":

После поражение в игре против "Ворсклы", донецкий клуб услышал немало критики в свой адрес, однако не нужно забывать об очень резвом старте нынешней кампании. Климовский хорошо подготовил своих футболистов, которые стараются играть в быстрый и атакующий футбол. Против грандов пока еще тяжело (поражения "Шахтеру" и "Динамо"), но с равными по силам клубами они добывали результат.

В прошлом туре Игорь Климовский решил дать отдохнуть некоторыми лидерам, за что в итоге поплатился. Мы не сомневаемся, что если Шахаб и Бенито сейчас здоровы, то они будут пущенны в бой с первых секунд. Экспериментам места больше нет. Единственная потеря - травма Ивана Зотько, который считается твердым футболистом основы. Вероятно, что на его позиции выйдет Гришко.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Гришко, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Политыло, Завийский, Тейшейра - Шахаб

"Десна":

Неделю назад команда Рябоконя выступила в роли мецената, подарив "Днепру-1" первую победу в нынешнем сезоне. Черниговчане играли без агрессии и желания, а потому винить футболисты могут только себя. Александр Рябоконь, будучи очень опытным наставником, должен вынести нужный урок, иначе о борьбе за медали можно забыть.

"Северяне" практически в полном составе готовятся к субботнему матчу. Единственное исключение - Павел Полегенько, который восстанавливается от повреждения. Вернулись в расположение Гуцуляк и Тамм, которых мы ожидаем увидеть с первых минут. Также возможен выход Арвеладзе, который позволит дать отдых кому-то из пары Огиря-Домбровский.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Ермаков, Мостовой - Огиря, Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский

Прогноз на матч "Олимпик" - "Десна" 1:1

Как "Олимпик", так и "Десна", будут со всех сил бороться в субботу за победу, а обычно, такие матчи заканчиваются вничью. Игорь Климовский и Александр Рябоконь учат свои команды играть в интересный футбол, за что уже полюбились зрителю. На стороне гостей в отчетной игре будет опыт и неплохая очная статистика, но хозяева пустят в бой Шахаба. Неделю назад он не вышел в старте, остался без голов, и уже хочет реабилитироваться за это.

1xbet
3.34
3.54
2.13
Сделать ставку
Favbet
3.35
3.55
2.12
Сделать ставку
Parimatch
3.35
3.55
2.12
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...