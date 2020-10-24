Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч

Разбив "Десну" в прошлом туре, днепряне наконец могли выдохнуть. Очевидно, что ожидания результата от одной из самых обеспеченной команды лиги висели тяжелыми кандалами на ногах подопечных Йовичевич. Не зря хорват с первого дня своей работы акцентировал внимание на психологическом состоянии подопечных. Впрочем, не менее важно развить успех и не потерять очки в противостоянии с откровенным аутсайдером, которым является "Львов". То есть сейчас Йовичевич будет сдавать зачет на способность поддерживать высокую мотивацию в своей команде даже в тех матчах, которые кажутся абсолютно прогнозируемыми.

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24 октября. Львов. "Арена Львов"

"Львов" 19:30 "Днепр-1"

Арбитр - Владимир Новохатний

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 24 октября. Львов. "Арена Львов"- Владимир Новохатний- Футбол 2

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Львов" занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе лишь одно очко. В прошлом туре команда Цецадзе проиграла "Шахтеру" 1:5. "Днепр-1" благодаря победе над "Десной" в прошлом туре поднялся на десятку место, в активе команды Йовичевича пять баллов.

До сих пор команды встречались пять раз. Первый матч был сыгран в 2017 году в четвертьфинале Кубка Украины, тогда победил "Днепр-1", который еще был в статусе команды Второй лиги. В прошлом сезоне состоялось четыре поединка в рамках УПЛ. В первом из них "Львов" победил 3:2 на выезде, затем трижды сильнее был "Днепр-1". Общий счет - 7:11 в пользу днепрян.

Лучшим бомбардиром противостояния является бразилец Ренан. На его счету три мяча, однако форвард уже покинул "Львов". В составе "Днепра-1" по два мяча забили Хобленко и Супряга.

Команда Цецадзе в среднем пропускает более трех голов за игру. Лишь раз - в дерби с "Рухом" - удалось не пропустить. При этом с начала сезона "Львов" забил всего два гола. Вместе с "Минаем" - это худший показатель в лиге.

"Львов" не может победить уже в 19 официальных матчах подряд. За этот период не проиграть удалось лишь в семи матчах.

"Львов" сыграет свой 100-й матч в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины. Правда, в это число включены и матчи предварительной версии клуба, которая заходила в УПЛ в сезоне 2008/09. Львовяне могут добыть 20-ю победу в своей истории.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Состав "Львова" прогнозировать весьма непросто. До завершения трансферного окна клуб серьезно расширил заявку, теперь тренеру нужно определиться с основой, которая будет давать результат, а не просто отбывать номер. В двух предыдущих матчах ворота защищал Костик, но после пяти пропущенных от "Шахтера" не исключено в рамке окажется Пеньков. Кравчук, Борзенко, Михоби, Клименчук - чаще всего выходят в защите, однако результата это не приносит, поэтому не исключаем появления в основе Челика или Махмутовичу. Эстонец Айнсалу сразу забронировал место в центре полузащиты. Рядом с ним, допустим, сыграет Сабино. Казлаускас, Кошман и Богунов могут поддерживать единственного форварда, которым обычно является Шина. Впрочем, Цецадзе также может выставить в основе Фелипе или Эрнста.

Пеньков - Борзенко, Кравчук, Михоби, Клименчук - Айнсалу, Сабино - Богунов, Кошман, Казлаускас - Шина

У "Днепра-1" до сих пор под вопросом участие в игре Хобленко. Поэтому альтернативы Довбыку в нападении нет, хотя и Артем имел небольшое повреждение. Скорее всего, состав будет повторять вариант того, который неделю назад эффектно обыграл "Десну". Замены если и будут, то разве вынуждены. Например, Йовичевич говорил о повреждении Дугласа, тогда вместо бразильца в центре защиты сыграет Сваток.

Сарнавский - Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Игнатенко, Пихальонок - Булеца, Когут, Назаренко - Довбык

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛЬВОВ - ДНЕПР-1 1:3

Кто фаворит в этой паре, объяснять не стоит. Но и легкой прогулкой этот матч вряд ли станет для днепрян. Если "Десна" должна была играть первым номером и открываться, то со "Львовом", скорее всего, уже "Днепру-1" придется ломать голову, как пройти насыщенную оборону. "Шахтеру" это удавалось легко, но там и стиль игры отточенный годами, тогда как Йовичевич только начинает. В конце концов, предполагаем, что три очка гости заберут, но хозяева смогут забить хотя бы один мяч.