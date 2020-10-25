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Горняк-Спорт - Металлист 1925. Нестандартный подход к решению стандартной проблемы - прогноз на поединок
В понедельник 26-го октября на поле стадиона "Юность" в Горишних Плавнях местный "Горняк-Спорт" примет харьковский "Металлист 1925". Начало матча в 14:00
Центральным поединком игрового дня во втором по силе профессиональном дивизионе станет противостояние второй и третьей команд турнирной таблицы. "Горняк-Спорт", который отстает на одно очко, примет "Металлист 1925".
Оба коллектива давно вылетели из Кубка и это помогло им не только разгрузить календарь, но и занять верхние места в чемпионате. Задачи повыситься в классе, насколько мне известно, у "Горняка-Спорта" нет. Но аппетит ведь приходит во время еды, верно?
Первая лига, 9-й тур
Стадион: "Юность" (Горишние Плавни)
Горняк-Спорт 14:00 Металлист 1925
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Подопечные Игоря Жабченко в прошлом туре уверенно обыграли "Кристалл", забив три мяча на поле главного андердога соревнований (3:1). В очередной раз важную роль в достижении результата сыграли стандарты, после которых "Горняк-Спорт" забивает львиную долю голов.
Из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче Алексей Збунь. Лишь со скамейки запасных начал матч в Херсоне ранее основной левый вингер "горняков" Артур Мурза - сочтем это ротацией от тренерского штаба.
Ориентировочный состав Горняка-Спорта (4-2-3-1): Ситников - Шопин, Векляк, Карась, Герт - Батюшин, Петрусенко - Чепелюк, Герасимец, Мурза - Чередниченко.
"Металлист 1925" сыграл против "Авангарда" без ряда игроков основы, среди которых Ярослав Ямполь, Дерек Фрейтас и Антон Савин. Но и резервисты каши не испортили, а Дмитрий Крыськов вновь был одним из лучших на поле, сделав серьезную заявку на дальнейший рост своей важности для команды Кривенцова.
Отстранений у харьковчан перед выездом в Горишние Плавни нет, но состояние здоровья Ямполя и Дерека все еще вызывает вопросы. Рискну предположить, что как минимум бразилец все же в основе появится.
Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Братков, Гошкодеря, Ченбай - Кольцов, Кравченко - Савин, Крыськов, Лукас Вентура - Дерек Фрейтас.
Цифры и факты
- "Горняк-Спорт" является наиболее результативной командой Первой лиги, которая забила 14 голов в семи поединках. Ровно по два за матч в среднем!
- У "Металлиста 1925" третье место по надежности обороны в лиге после "Вереса" и "Полесья". Но, в отличие от конкурентов, команда Кривенцова пропустила четыре гола в семи матчах. Те провели на одну игру меньше.
- "Металлист 1925" входит в тройку команд Первой лиги, которая все еще не проигрывала. Вместе с ним во главе приятного хит-парада "Черноморец" и "Полесье".
Прогноз
Харьковчане в этом сезоне на выезде играют увереннее, чем дома, да и против "Горняка-Спорта" имеют положительный баланс очных встреч на стадионе "Юность", где однажды сыграли вничью 1:1 и один раз выиграли (2:1). Полагаем, что возвращение в строй отдохнувших лидеров позволит МХ 1925 и этот выезд закончить удачно, минимум ничьей, но с хорошими перспективами и на победу. Погоня за лидерство с "Черноморцем" продолжается...
Ставка: Победа "Металлиста 1925" с форой (0)
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