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Ингулец - Мариуполь. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Воодушевленные "приазовцы" в гостях у грустных дебютантов

Ингулец - Мариуполь. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Инуглец" с огромным трудом пробивался сквозь тернии первой лиги, чтобы показать свой уровень среди лучших команд страны. Однако, откровенно говоря, у них мало что получается. Да, за шесть туров они проиграли лишь дважды, но параллельно с этим не ощутили вкус побед. С желанием и настроем нет проблем, но качество игры на посредственном уровне. Подбор футболистов, которым Лавриненко добился успеха в ПФЛ, явно пока не тянут. И вот с таким набором они подходят к игре против "Мариуполя".

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Команда Маркевича-младшего сейчас на взлете - три победы в шести матчах удачно гармонируют с интересными тренерскими задумками и решениями. Неделю назад "приазовцы", пусть и не без скандала, обыграли "Минай" и теперь захотят омрачить и другого дебютанта.

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25 октября, Кропивницкий, стадион "Звезда"
"Ингулец" 14:00 ФК "Мариуполь"
Арбитр: Д. Кривушкин
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • "Мариуполь" до начала седьмого тура занимал пятое место в турнирной таблице. Как было сказано выше, "приазовцы" добыли три победы, дважды проиграли и расписали одну мировую. Из-за провала в первом туре (1:4 от "Александрии"), имеют отрицательную разницу голов - 5:6
  • "Ингулец" лишь 12-й. Ноль побед в шести турах, четырех ничьи и сразу два поражения. Разница забитых и пропущенных также не самая лучшая - 6:9
  • История противостояний двух команд насчитывает три встречи - наблюдается полное равенство. Каждая сторона отпраздновала по одной победе и была одна ничья
  • В последней очной встречи победу праздновал "Ингулец" - перволиговый коллектив забил трижды, позволив сопернику отметиться однажды. Матч прошел в рамках кубка Украины. Речь идет о том сезоне, когда команда Лавриненко дошла до финала, установив историческое достижение
  • У "Мариуполя" будет шанс добыть 190-ю победу в рамках украинского чемпионата
  • В случае ничьи "приазовцы" также встретят юбилей - 70-й матч с их участием закончится без победителя
  • "Ингулец" в УПЛ еще не проигрывал, когда имела статус хозяина матча - две игры и две ничьи
  • Еще ни разу тренер петровцев не побеждал - Лавриненко провел в УПЛ десять матчей, в которых не праздновал викторию
  • 50-й матч в рамках УПЛ могут провести два игрока "Мариуполя" - Танковский и Биков
  • На отчетном матче будет работать система ВАР - всевидящим оком станет Николай Балакин

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Неделю назад команда Лавриненко, который отсутствовал из-за болезни, могла сотворить историю - они "горели" 0:4 в игре против "Александрии", но свели поединок к счету 3:4. После этого президент "Ингульца" выступил с речью, мотивировав своих игроков и пообещав болельщикам победу. Слова красивые и громкие, но мы их уже слышали немало.

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Богдан Шуст восстановился после коронавируса, а значит заменит Крынского в воротах. Владимир провалил дерби недельной давности. А вот Павлова ждать не стоит - удаление в прошлом туре не позволит ему сыграть. Вероятно, что позицию центрбека вынужден будет закрывать Кучеренко.

Ориентировочный состав: Шуст - Балан, Ковалев, Кучеренко, Фатеев - Лупашко, Запорожец - Коваленко, Бартулович, Янаков - Ситчинава

"Мариуполь":

Остап Маркевич продолжает перестраивать команду. Уже понятно, какой стиль он прививает своим футболистом, однако работы еще достаточно. Ко двору пришелся Танковский, недавно вернувшийся в команду. С первых игр он стал основным и точно будет отыгрывать важную роль в знакомом клубе, но при новом тренере.

Не считая травмированного Кащука, все футболисты "Мариуполя" в строю и готовы сыграть в воскресенье. Однако мы не думаем, что Остап Миронович будет вносить серьезные изменения - "приазовцы" сыграют привичными игроками в уже привычной схеме.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Стасюк - Чех, Танковский - Горбунов, Бондаренко, Топалов - Сикан

Прогноз на матч "Ингулец" - "Мариуполь" 0:1

Несмотря на удачные результаты в родных стенах, рискнем предположить, что "Ингулец" эту серию прервет. На стороне гостей сразу несколько факторов - они прогрессируют от одного тура к другому, их стиль понятен, а футболисты неплохо сыгранны друг с другом. Хозяева дадут отпор, выложив на стол желание и боевой настрой, однако даже мотивация президента (клуба, не Украины) вряд ли поможет им добиться успеха.

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В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
25.10.2020 в 08:44
В этой игре всё может быть. Первые 20 минут покажут...
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