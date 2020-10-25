Заря - Рух. Анонс и прогноз на матч

После поражения в Англии от "Лестера" в СМИ вновь появилась информация о большой задолженности перед игроками луганской команды. Ее автором стал бывший генеральный директор клуба Сергей Рафаилов, поэтому вероятность того, что его слова недалеки от истинного положения дел, достаточно высока. Впрочем, вряд ли именно этим (хотя бесспорно это один из важных факторов) можно объяснить безапелляционное поражение в Лиге Европы. Похоже, "Заря" оказалась не готовой психологически к переходу на другой уровень скорости и противодействия соперника. Другое дело - своя родная Премьер-лига. Здесь команда Скрипника должна доминировать. Все-таки в соперниках абсолютный новичок элиты, который еще ни разу не побеждал в текущем чемпионате. Вот только не получится ли, что "Заря" зависла в полупозиции - и на Лигу Европы не настроилась, и интерес к УПЛ потеряла? Проверим.

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25 октября. Запорожье. "Славутич Арена"

"Заря" 19:30 "Рух"

Арбитр - Юрий Иванов

Телетрансляция - телеканал УНИАН

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 25 октября. Запорожье. "Славутич Арена"- Юрий Иванов- телеканал УНИАН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Заря" и "Рух" до сих пор не встречались, это будет первый матч между нынешними соперниками.

Луганчане в предыдущих двух турах сыграли вничью 1:1. Сначала была мировая с "Динамо", а в прошлом туре "Заря" потеряла два очка в поединке с "Колос", пропустив пенальти в компенсированное арбитром время. "Рух" неделю назад проиграл "Динамо", а перед этим была ничья в дерби со "Львовом".

"Заря" сейчас занимает десятое место, имея в своем активе лишь шесть очков после шести сыгранных туров. "Рух" - предпоследний, у него только два балла.

Команда Скрипника в четверг уступила "Лестеру" в рамках Лиги Европы со счетом 0:3. Это было самое крупное поражение "Зари" на международной арене.

В четырех последних матчах УПЛ луганчане непременно забивают хотя бы один гол. На счету "Зари" всего десять забитых. "Рух" имеет в своем активе два раза меньше голов.

"Заря" не может победить на своем поле уже в шести поединках подряд. В этот период было два поражения и четыре ничьих.

Лучшим бомбардиром в составе "Зари" является Владислав Кочергин, который отметился тремя забитыми мячами. Владислав Кабаев имеет три результативные передачи. 2+2 у Владлена Юрченко. Впрочем, центральный хавбек в сегодняшнем матче наверняка не сыграет из-за дисквалификации.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Конечно, Виктору Скрипнику нужно будет помнить о матче с "Брагой" в следующий четверг, но вряд ли ротация основного состава будет большой. Должен выйти с первых минут Гладкий, тогда на скамье останется Лунев, который играл против "Лестера" в основе. Интересно, кто заменит Юрченко - больше ориентированный на атаку Гринь или разрушитель Цвек. В центр обороны должен вернуться Абу Ханна.

Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский - Иванисеня - Назаринка, Гринь, Кочергин - Кабаев, Гладкий

Предположим, что Иван Федик попытается сыграть против "Зари" в том же ключе, что и против "Динамо", то есть максимально насыщенно позади, с минимумом игроков, ориентированных на атаку. Наконец отбыл дисквалификацию Парамонов, он должен сыграть в центре обороны с Дуцем. Предположим, что Кондракова снова заменит Кухаревич, возможно, с первых минут сыграет Федорчук, который против "Динамо" выходил на замену на второй тайм.

Бандура - Копина, Парамонов, Дуць, Глиха - Мартынюк - Климчук, Русин, Брикнер, Б.Бойчук - Кухаревич

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗАРЯ - РУХ 2: 1

"Заря" - фаворит этого поединка, это неоспоримый факт. Однако от неожиданностей не застрахован никто. Трудно сказать, удастся ли Виктору Скрипнику восстановить в первую очередь эмоциональное состояние его подопечных. Поэтому шансы у "Руха" будут. Учитывая проблемы "Зари" с защитой, львовяне вряд ли оставят поле без забитого гола. Это, впрочем, не обезопасит их от поражения.