Шахтёр - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. 8-й тур

30 октября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00

"Шахтёр" (Донецк) - "Мариуполь"

Главный арбитр - Владимир Новохатний

Ассистенты: Дмитрий Козорезов и Михаил Маланчук

Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция - oll.tv

Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Шахтёр" занимает третье место в таблице. Победа над "Мариуполем" позволит до воскресенья подняться на вторую строчку, а потеря очков оставит шанс "Десне" и "Колосу" обойти "горняков".

"Мариуполь" сейчас шестой. На расстоянии одной победы - "Шахтёр", "Десна" и "Колос". Ну, а поражение подарит шанс обойти приазовцев "Заре", "Александрии" и "Олимпику".

последний матч между "Мариуполем" и "Шахтёром" завершился вничью 1:1, но в целом футбол между этими командами весьма односторонний. Кто не знает, за приазовцев выступает 11 футболистов, арендованных у "горняков". Все они сегодня не смогут выйти на поле, поэтому гости (и в последние годы) сыграют против дончан наполовину резервным составом.

"Шахтёр" - одна из трёх команд, которая не проигрывала в текущем чемпионате. Две другие - "Динамо" и "Ворскла". У "горняков" в нынешнем сезоне пока только одно поражение: от "Динамо" в Суперкубке Украины. Помимо чемпионата дончане идут без поражений также в Лиге чемпионов.

у "Мариуполя" чуть больше побед в сезоне, но равное количество ничьих и поражений: четыре выигрыша (с учётом Кубка страны), по две мировых и проигрышных исхода.

"Мариуполь" - самая скучная по количеству голов за матч команда этого чемпионата. В семи встречах с участием приазовцев было забито лишь 13 голов (менее двух за игру). Например, "Шахтёр" на пару с соперниками в семи играх отличились 24 раза, а "Динамо", "Десна", "Колос" и "Ворскла" - по 18.

"Мариуполь" - самая молодая команда УПЛ по среднему возрасту футболистов, которые выходили в составе коллектива в текущем сезоне (23,9 лет). У "горняков" по этому показателю "золотая середина": седьмое место в рейтинге и 26,4 возраст команды.

8-й тур УПЛ. Де і коли дивитися відео LIVE онлайн-трансляції матчів

Розклад трансляцій матчів восьмого туруhttps://t.co/ku2uzugxI7 pic.twitter.com/jBlRUiQNCk — UA-Футбол (@ua_football) October 29, 2020

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Составы

"Шахтёр"

Не сыграют: Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Коноплянка, Малышев, Исмаили (травмы)

Луиш Каштру в трёх кряду играх не меняет стартовый состав. В этот раз какие-то коррективы как минимум в атаку внести получится, потому что Дентиньо выбыл на неопределённый срок. Его может заменить опытный Мораес (только вернулся к работе в общей группе), неопытный Судаков (сейчас активно привлекается Каштру) или Тайсон (если команда перестроится).

Шахтар розкрив деталі нового контракту з Віктором Корнієнком

Нова довгострокова угодаhttps://t.co/rR0kuRePip pic.twitter.com/2tuOXd6a1V — UA-Футбол (@ua_football) October 29, 2020

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Трубин - Корниенко, Бондарь, Хочолава, Додо - Майкон - Соломон, Антонио, Марлос, Тете - Судаков.

"Мариуполь"

Не сыграют: Быков (дисквалификация), Муравский, Сагуткин, Кирюханцев, Чех, Танковский, Бондаренко, Топалов, Кащук, Сикан, Кулаков, Библик (все - условия аренды)

Все игровые связи, который наигрывал Остап Маркевич в последние месяцы, сегодня рухнут. Из игроков основного состава сегодня выйдут в старте единицы: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Мишнёв, Горбунов. А вообще, для приазовцев каждый матч с "Шахтёром" - это прекрасная возможность посмотреть на свой резерв и на будущее коллектива. Каким бы оно было, если бы не футболисты "горняков".

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Стасюк, Сушко, Чоботенко, Велев - Выскребенцев - Тищенко, Кулиев, Мишнёв, Горбунов - Очеретько.

Прогноз на матч "Шахтёр" - "Мариуполь"

Тяжело сказать что-то новое и оригинальное о противостоянии "горняков" против команды, за которую выступает полный состав арендованных из "Шахтёра". Многое будет зависеть от настроя хозяев: захотят ли они забивать много приазовцам или ограничатся минимумом и мыслями уже будут в будущей Лиге чемпионов. Но три мяча на двоих команды в этой встрече должны забить.

Ставка: тотал больше 3,0 за 1,65