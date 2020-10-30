Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча

Вставив палки себе же в колеса, киевское "Динамо" упустило победу на "Ференцварошем" в Лиге Чемпионов. С одной стороны, на положение дел в группе это не сильно повлияло, и даже после ничьи в Венгрии, вице-чемпион Украины остался главным претендентом на третье место. Но звоночек все равно тревожный, и опытному Мирчи Луческу следует проделать работу над ошибками.

Обозленное "Динамо", будучи номинально гостями, примет на своем поле "Днепр-1". После смены наставника, днепряне дают бой практически в каждому туре (исключение - поражение "Александрии"), а значит - играть в полноги футболисты Луческу не смогут. "Шахтер" позволил уйти в отрыв и вряд ли киевлянам захочется быстро все потерять.



31 октября, Киев, НСК Олимпийский

"Днепр-1" 19:30 "Динамо"

Арбитр: Д. Кривушкин

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: YouTube канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 8-й тур31 октября, Киев, НСК Олимпийский: Д. Кривушкин: канал "2+2": YouTube канал "Football Hub"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

После семи туров "Динамо" единолично возглавило турнирную таблицу. С приходом Мирчи Луческу столичная команда в чемпионате не проигрывает, одержав пять побед и сыграв дважды вничью. Вице-чемпион забил 15 голов (на один больше у "Шахтера") и пропустил меньше всех в сезоне (3)

"Днепр-1" на данный момент забронировал за собой десятую строчку. После ужасного старта, днепряне одержали две победы подряд, благодаря чему улучшили свое положение. Разница голов - 11:13

Между собой команды успели провести три матча - дважды встретились в прошлом сезоне в УПЛ, один раз - в 2018-м в рамках кубка. Дважды победу одержали киевляне (4:1, 2:0), одна виктория на счету "Днепра-1" (3:1)

Символично, что с момента последнего матча, обе команды сменили тренера. Михайличенко уступил место опытному Мирчи Луческу, а Михайленко уже после старта сезона подал в отставку. Заменить его был призван Игорь Йовичевич

На данный момент лишь один игрок на две команды забил больше двух голов - Виктор Цыганков (3). Дважды забивали - Супряга, Вербич, Хобленко, Назаренко и Довбик

Изначально, матч восьмого тура должен был пройти в Днепре, однако команда Игоря Йовичевича дала добро провести игру в Киеве. Таким образом, они пошли навстречу "Динамо", которые играют на два фронта. Игра второго круга будет сыграна уже на поле "Днепра-1"

На матче будет работать ВАР, однако лишь в офлайн режиме

Отчетная встреча, как и все другие игры тура, пройдет без зрителей

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Эмоциональная составляющая матча

Очень важной субботняя игра станет для Владислава Супряги. После ничьи с "Ференцварошем", никого не критиковали настолько сильно, как молодого украинского форварда, который не забивает уже в шести играх подряд.

Читайте также Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга

Изменить настроение масс у него будет шанс в игре против родной команды - "Днепра-1". Уроженец Одессы - продукт футбольной академии днепрян, и именно из этой команды привлек внимание "Динамо". По разным данным, столичный клуб выложил за форварда не менее шести миллионов евро.

Не забыли болельщики и последнюю битву между "Динамо" и "Днепром-1". Владислав в то время защищал цвета родного клуба на правах аренды, и ему, в отличии от Булецы, было разрешено принять участие в игре. Форвард вышел на замену в середине матча и отметился хет-триком. После этого, Владислав стал главной ударной силой команды Михайленко, а летом - заслуженно отправился к Мирчи Луческу.

Последние новости и составы

"Днепр-1":

Три игры подряд в чемпионате без поражений, в двух из которых были добыты уверенные победы - такие последние результаты будущих хозяев матча. Уже сейчас можно говорить, что с приходом нового штурмана, "Днепр-1" поймал попутный ветер и набрал неплохую скорость. Игорь Йовичевич, или как его сейчас стали называть, Арамис, перезагрузил команду, нашел правильную мотивацию и изменил игровую схему. Одним словом, его приглашение пока что себя оправдывает.

Из-за арендного соглашения, Булеца и Дубинчак в субботу смогут посмотреть футбол только с трибун. Это вызвало недовольство у хорватского тренера, которое он высказал в последнем интервью . Помимо этого, не стоит ждать с первых минут Хобленко. Форвард практически полностью восстановился после повреждения, но Йовичевич не собирается им рисковать.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Тэйлор, Дуглас, Логинов, Цуриков - Игнатенко, Пихаленок - Назаренко, Когут, Чичиков - Довбик

"Динамо":

Одной из причин венгерской ничьи киевлян можно назвать накопленную усталость. Команда Мирчи Луческу с самого начала сезона играет по графику "два в неделю", а скамейка запасных не всегда позволяет румынскому тренеру применять ротацию. Совсем скоро у "Динамо" две сверхважные игры - против "Барселоны" и "Шахтера". Одной придется пожертвовать и выпустить не всех основных футболистов. Интересно, что у столичной команды сейчас в приоритете - чемпионат или Лига Чемпионов?

Сразу три футболиста киевлян выпали из строя из-за COVID-19. Об отсутствии Бущана и Миколенко было известно еще в понедельник, а за день до игры появились новости о положительном тесте Дениса Бойко. С большой долей вероятности, место в рамке займет 18-летний Руслан Нещерет. Это будет его дебют за взрослую команду.

Точно не сыграет и Шапаренко - в прошлом туре полузащитник наиграл на удаление. Помимо этого, отдых должны будут получить Буяльский и Цыганков, которые провели непростый матч на недели. Также ожидаем, что с первых минут появится Вербич.

Ориентировочный состав: Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук, Андриевский, Дуэлунн - Родригес, Супряга, Вербич

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Динамо" 1:2

Днепряне в хорошей форме и точно дадут бой более статусному оппоненту. Защита киевлян, даже после возвращения Попова, играет не без греха, а значит номинальные хозяева свой один гол найдут. С другой стороны, "Динамо" сейчас обозленное и точно захочет доказать, что упущенная победа в среду - лишь разовая оплошность, а не закономерность. К тому же, не забываем и о Супряге, мотивация которого должна быть выше, чем у остальных.