Колос - Олимпик. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. 8-й тур

31 октября. Ковалёвка. Стадион: "Колос". Начало в 14:00

"Колос" (Ковалёвка) - "Олимпик" (Донецк)

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко

Телетрансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция - oll.tv

Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Колос" делит четвёртую-пятую строчки чемпионата с "Десной". На расстоянии одной победы - "Ворскла". В случае неудачи в этой игре ковалёвцев может догнать "Заря", "Александрия" и как раз "Олимпик". "Колос" только раз проиграл, но уже трижды сыграл вничью в этом чемпионате, добившись также трёх побед.

дончане делят седьмую, восьмую и девятую позиции с луганчанами и александрийцами. У "Олимпика" три победы и четыре поражения.

"Олимпик" - одна из двух команд УПЛ, которая в текущем сезоне ещё не играла вничью.

оппоненты провели только два официальных матча, обменявшись гостевыми победами. В августе прошлого года ковалёвцы выиграли благодаря единственному голу (Гавриш с пенальти). Спустя три месяца в более результативной игре три очка упали в копилку "Олимпика" (на гол Ореховского дончане ответили точными ударами Пасича и Балашова с пенальти).

"Колос" ещё не проигрывал на своём одноимённом стадионе, который только этим летом открыли после реконструкции: две победы, две ничьи и два пропущенных мяча при семи забитых.

у "Колоса" одна из лучших оборон чемпионата. Меньше ковалёвцев (семь раз вынимали мяч из сетки своих ворот) пропускали только "Динамо" и "Ворскла".

Захедитабар Шахаб больше всех забил в этом чемпионате среди футболистов "Колоса" и "Олимпика". На счету иранского форварда уже четыре гола. Впрочем, два последних поединка он завершал без результативных ударов.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Составы

"Колос"

Не сыграют: Зозуля, Ореховский, Селезнёв (все - игра за дубль)

Прошлый тур неожиданно пропустил Морозко, сегодня ожидаем его возвращения в старт. Возможно, Руслан Костышин пойдёт на ещё какие-то изменения в старте. Но точно ожидаем выхода с первых минут Лысенко, потому как Селезнёв в пятницу играл за дубль.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Кучерук - Черноморец, Максименко, Гавриш, Кравченко - Морозко, Богданов, Милько, Смирный - Д.Костышин - Лысенко.

"Олимпик"

Не сыграют: Зотько (травма)

Позиции от опорного хава и выше у "Олимпика" достаточно стабильны. Есть вопросы по обороне, а особенно по её центральной части. Игорь Климовский пока не может собрать пару центрбеков, которые бы не выпадали по не игровым причинам и ровно проводили все матчи. Ожидаем, что сегодня на этой позиции рядом с опытнейшим Гришко сыграет Снурницын.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Снурницын, Гришко, Пасич - Бабенко - Тейшейра, Политыло, Завийский, Бенито - Шахаб.

Прогноз на матч "Колос" - "Олимпик"

Дончане в последнее время сбавили обороты, откатившись в нижнюю половину таблицы. Но всё же сохраняется оптимизм, что победы "Олимпика" над "Александрией", "Минаем" и "Днепром-1" не были просто совпадением и случайностью. В субботу подопечные Игоря Климовского это должны доказать. Впрочем, и "Колос" не так прост, хоть и большой любитель ничьих: три мировых в четырёх крайних встречах. Очередная из них, видимо, будет на ближайших выходных.

Ставка: ничья