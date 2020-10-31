Черноморец - Николаев. Безголевым традициям приходит конец - прогноз на матч Первой лиги

Беспроигрышная серия шестой команды чемпионата длится дольше, чем у лидера - такая коллизия стала возможной из-за домашнего поражения "Черноморца" в прошлом туре. "Николаев" же после вылета из Кубка от "Вереса" в пяти играх добыл три победы и дважды сыграл вничью.

Перед очной встречей между командами всего одно очко гандикапа в пользу "моряков" по потерянным и поэтому интрига сияет яркими красками.

Первая лига, 10-й тур

Стадион: "Черноморец" (Одесса)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Черноморец 17:00 Николаев

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Красавец-гол Артура Авагимяна прямым ударом с углового успокоил "Черноморец" настолько, что после перерыва на поле уже вышла по сути другая команда. Этим воспользовалась тернопольская "Нива", забившая два гола и сыгравшая безукоризненно в обороне (1:2).

Конечно же Сергей Ковалец не может быть доволен последним матчем и будут точно применены оргвыводы. Полагаю, что поменяет наставник "Черноморца" латералей и центрфоварда, с первых минут мы увидим на поле Путрю и Слинкина, а также Владислава Бугая на острие. Или все же Артема Ковбасу? Пишите свои варианты в комментарии...

Ориентировочный состав Черноморца (3-4-2-1): Паламарчук - Мартыненко, Поспелов, Микицей - Путря, Клименко, Лиховидько, Слинкин - Авагимян, Брагару - Бугай.

Илья Близнюк сумел наладить оборону своей команды и в пяти последних матчах "корабелы" пропустили только два мяча. Против "Вереса" (0:0) и "Прикарпатья" (1:0) удалось сыграть на ноль, а красавец-гол в Ивано-Франковске еще и принес три очка.

"Николаеву" нет смысла менять победный состав, тем более, что все шестеренки этого "механизма" уже хорошо притерлись друг к другу.

Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Лободров - Мельничук, Березянский, Кушниренко, Ульянов - Охрончук, Витенчук - Кулинич, Паламар, Одарюк - Яворский.

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Цифры и факты

В рамках Первой лиги оба предыдущих матча команд после вылета одесситов из элиты закончились со счетом 0:0. Также они дважды за последние сезоны пересекались в Кубке и оба раза "Николаев" побеждал "Черноморец" дома со счетом 1:0.

Три матча кряду с участием "Николаева" закончились с заходом ставки "тотал меньше 2,5".

В пяти последних поединках "Черноморец" только раз оставил свои ворота на замке.

Прогноз

Да, первое поражение в сезоне команда Ковальца потерпела лишь в девятом матче, но и среди предыдущих восьми выиграла только пять. Еще и мячи влетают в сетку ворот Паламарчука и Варакуты регулярно, что не делает "Черноморец" фаворитом предстоящей встречи в глазах автора.

Ставка: "Николаев" не проиграет