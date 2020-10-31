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Черноморец - Николаев. Безголевым традициям приходит конец - прогноз на матч Первой лиги

Украина
(4 голосов)

В субботу 31-го октября центральным матчем 10-го тура в Первой лиге станет противостояние южных команд в Одессе. Начало встречи "Черноморец" - "Николаев" в 17:00 на стадионе "Черноморец"

Черноморец - Николаев. Безголевым традициям приходит конец - прогноз на матч Первой лиги
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Беспроигрышная серия шестой команды чемпионата длится дольше, чем у лидера - такая коллизия стала возможной из-за домашнего поражения "Черноморца" в прошлом туре. "Николаев" же после вылета из Кубка от "Вереса" в пяти играх добыл три победы и дважды сыграл вничью.

Перед очной встречей между командами всего одно очко гандикапа в пользу "моряков" по потерянным и поэтому интрига сияет яркими красками.

Первая лига, 10-й тур

Стадион: "Черноморец" (Одесса)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Черноморец 17:00 Николаев

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Трансляция на YouTube

Красавец-гол Артура Авагимяна прямым ударом с углового успокоил "Черноморец" настолько, что после перерыва на поле уже вышла по сути другая команда. Этим воспользовалась тернопольская "Нива", забившая два гола и сыгравшая безукоризненно в обороне (1:2).

Конечно же Сергей Ковалец не может быть доволен последним матчем и будут точно применены оргвыводы. Полагаю, что поменяет наставник "Черноморца" латералей и центрфоварда, с первых минут мы увидим на поле Путрю и Слинкина, а также Владислава Бугая на острие. Или все же Артема Ковбасу? Пишите свои варианты в комментарии...

Ориентировочный состав Черноморца (3-4-2-1): Паламарчук - Мартыненко, Поспелов, Микицей - Путря, Клименко, Лиховидько, Слинкин - Авагимян, Брагару - Бугай.

Илья Близнюк сумел наладить оборону своей команды и в пяти последних матчах "корабелы" пропустили только два мяча. Против "Вереса" (0:0) и "Прикарпатья" (1:0) удалось сыграть на ноль, а красавец-гол в Ивано-Франковске еще и принес три очка.

"Николаеву" нет смысла менять победный состав, тем более, что все шестеренки этого "механизма" уже хорошо притерлись друг к другу.

Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Лободров - Мельничук, Березянский, Кушниренко, Ульянов - Охрончук, Витенчук - Кулинич, Паламар, Одарюк - Яворский.

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Цифры и факты

  • В рамках Первой лиги оба предыдущих матча команд после вылета одесситов из элиты закончились со счетом 0:0. Также они дважды за последние сезоны пересекались в Кубке и оба раза "Николаев" побеждал "Черноморец" дома со счетом 1:0.
  • Три матча кряду с участием "Николаева" закончились с заходом ставки "тотал меньше 2,5".
  • В пяти последних поединках "Черноморец" только раз оставил свои ворота на замке.

Прогноз

Да, первое поражение в сезоне команда Ковальца потерпела лишь в девятом матче, но и среди предыдущих восьми выиграла только пять. Еще и мячи влетают в сетку ворот Паламарчука и Варакуты регулярно, что не делает "Черноморец" фаворитом предстоящей встречи в глазах автора.

Ставка: "Николаев" не проиграет

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) МФК Николаев
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Комментарии (8)
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Одіссей (Донецьк)
31.10.2020 в 09:04
Мне кажется что одесский болельщик избалованный УПЛ и еврокубками может быть придет а может и нет на матч Черноморец Николаев. А болельщики Николаева на матч с Черноморцем придут ...ОБЯЗАТЕЛЬНО! Но это не оправдывает двойных стандартов почему на матчах Динамо и Шахтера в Киеве зрители могут присутствовать ...а на матче Динамо - Днепр нет!
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Slavutic
31.10.2020 в 09:13
100% Тем более, что на матчи ЛЧ в Киев съезжаются люди со всех регионов Украины и даже с ближнего зарубежья, а на матчи внутреннего чемпионата ходят, в основном, только местные болельщики!
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Slavutic
31.10.2020 в 08:50
А то у нас получается, что Кабмин вводит запреты, а Кличко сам решает, проводить матчи ЛЧ в Киеве со зрителями или нет! Тогда пусть и другим регионам дадут самим решить! Тем более в Одессе современный стадиони очень легко контролировать все санитарные нормы на входе и в чаше стадиона!
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Slavutic
31.10.2020 в 08:47
И вообще, мое мнение такое! Каждый регион должен самостоятельно решать, проводить ему матчи со зрителями или нет! Пусть все инстанции на региональном уровне согласовывают между собой все нормы предосторожности и решают на местах!
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Slavutic
31.10.2020 в 07:57
А теперь внимание вопрос: - Матч в Одессе, по решению Кабмина, состоится при пустых трибунах и без поддержки Черноморца!А матч 25-го тура состоится в Николаеве и, наверняка, будет уже с болельщиками поддерживающими Николаев!Почему Одесса должна играть дома без поддержки в угоду другим???
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Zak Zak (Киев)
31.10.2020 в 08:32
Я не уверен, что матч 25 тура состоится со зрителями. К сожалению, эта зараза будет ходить как минимум до конца следующего года
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Slavutic
31.10.2020 в 08:40
Да-да-да! Особенно отчетливо это наблюдается на домашних матчах наших команд в ЛЧ!!! Как там Костышин говорил? Правильно - ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!!!
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Slavutic
31.10.2020 в 07:52
По просьбе МФК "Николаев" игру 10-го тура Николаев - Черноморец перенесли в Одессу, мотивируя это тем, что Николаев в "красной зоне" и матч состоялся бы без зрителей! ПФЛ удовлетворила просьбу!
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