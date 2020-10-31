Александрия - Десна. Анонс и прогноз на матч

"Александрия" имеет прекрасную возможность одним матчем вернуться в лидирующую группу. Нужно "всего лишь" обыграть четвертую команду минувшего чемпионата, и текущего тоже. На старте сезона главным признаком нынешних соперников стала нестабильность. В большей степени это касается команды Шарана, но и черниговцы чередуют удачные матчи против грандов с потерей очков в поединках с новичком или поражением от "Днепра-1". Кто в каком образе предстанет на этот раз, узнаем совсем скоро.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Восьмой тур

31 октября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" 17:00 "Десна"

Арбитр - Ярослав Козик

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 31 октября. Александрия. Стадион "Ника"- Ярослав Козик- Футбол 2

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Это будет 29-я встреча "Александрии" и "Десны". Сейчас преимущество на стороне первых - 11 побед при восьми ничьих и девяти поражениях. Разница голов - 36:35.

В высшем дивизионе соперники сыграли шесть матчей. Здесь впереди "Десна", которая выигрывала трижды, дважды сильнее была "Александрия", еще один раз фиксировалась ничья. Все три победы черниговцев приходятся на прошлый сезон, в частности, в игре с "Александрией" они добыли одну из своих крупнейших - 5:1. Впрочем, последняя встреча завершилась в пользу команды Шаран – 3:1.

Лучшим бомбардиром противостояния в рамках высшего дивизиона является Александр Филиппов, который забил четыре гола, еще дважды отличился Андрей Гитченко. В "Александрии" все семь мячей в рамках УПЛ забили разные футболисты.

Сейчас после семи сыгранных туров "Десна" идет четвертой, отставая от лидера на пять очков. "Александрия" расположилась на девятом месте, в ее активе девять баллов.

Все очки "Александрия" добыла в матчах на своем поле - из четырех поединков она выиграла три, и в одном потерпела поражение (от "Ворсклы"). "Десна" на выезде по разу выиграла и проиграла и дважды играла вничью.

"Александрия" еще ни разу в этом сезоне не играла вничью. Серия без мировых насчитывает уже десять матчей (четыре победы - шесть поражений).

Андрей Тотовицкий имеет в своем активе три гола и одну результативную передачу. В "Александрии" у шести игроков два балла по системе гол + пас.

Это будет 250-й матч "Александрии" в высшем дивизионе. Команда может потерпеть 100-е поражение.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Владимир Шаран после игры с "Динамо" анонсировал, что вернется в основу Вантух, он должен закрыть левый фланг. Справа есть Пашаев. В двух предыдущих матчах "Александрия" действовала с тремя центрбеками. Интересно, продолжит ли тренер эксперименты и дальше. Предположим, что на этот раз в основе выйдут Бондаренко и Дубра. В опорную зону должен вернуться Гречишкин, рядом с которым может сыграть Ковалец. На флангах полузащиты увидим Лучкевича и Третьякова. На острие, допустим, сыграет пара форвардов Безбородко - Ситало.

Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Третьяков - Безбородко, Ситало

Предугадать, кого выставит Александр Рябоконь, достаточно сложно, ведь он почти достиг идеала украинского тренера - располагает по два игрока на одну позицию. Например, против "Олимпика" играл Мудрик, но не факт, что его не заменит Гуцуляк. Дебютным голом отметился Шевцов, но есть Будковский, который лучше подойдет для игры против габаритных защитников "Александрии". Домбровский был основным в начале сезона, в прошлом туре его заменил Арвеладзе и сыграл очень хорошо. Список можно продолжать, проще назвать тех, кто наверняка сыграет с первых минут. А это голкипер Паст, защитники Конопля, Мостовой и Имереков, полузащитник Огиря и Тотовицкий.

Паст - Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой - Огиря, Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЛЕКСАНДРИЯ - ДЕСНА 2:1

Пока в прошлом чемпионате "Александрия" пыталась играть против "Десны" первым номером, до этого она проигрывала. Однако к концу сезона, когда черниговцам пришлось идти в атаку, команда Шарана выиграла матч. Очевидно, что встречаются команды, которые хотели бы отдать инициативу сопернику. Впрочем, на своем поле "Александрия" способна оказывать серьезное давление на соперника с первых минут. Например, так было с "Днепром-1" или "Ингульцом". Вопрос в том, выдержит ли "Десна". Конечно, у черниговцев подбор футболистов на порядок лучше, но и "Александрии" есть кем похвастаться. В этот раз осторожно спрогнозируем победу хозяев, хотя гости тоже смогут забить. А, значит, есть смысл присмотреться к ставкам тотал больше или обе забьют.