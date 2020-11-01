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Минай - Рух. Анонс и прогноз матча

Украина
(2 голосов)

Принципиальная встреча недавних дебютантов

Минай - Рух. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще совсем недавно "Рух" и "Минай" вели напряженную битву за право сыграть в УПЛ. И вот сейчас они в высшем дивизионе, готовятся к очному матчу. Чем дебютанты могут похвастаться? Одна победа на двоих и лишь семь набранных очков за семь туров. Рано говорить о провале, но признать стоит - новички очень тяжело приживаются в элите. Возможно, выигрыш в воскресном матче сможет вернуть победителя на правильный путь.

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1 ноября, Ужгород, стадион "Авангард"
ФК "Минай" 14:00 "Рух"
Арбитр: Е. Монзуль
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • До старта восьмого тура, "Минай" обосновался на 11-м месте, заработав за шесть игр пять очков. Коллектив Кобина победил однажды, дважды сыграл вничью и трижды оказывался слабее соперников. Разница голов - 4:11
  • У "Руха" ситуация еще хуже. Лишь две ничьи за семь матчей и мысленная благодарность "Львову" за то, что пока не занимают последнюю строку - команда Федыка предпоследняя
  • Закарпатцы еще не побеждали "Рух". История их противостояний насчитывает две игры, которые прошли в прошлом сезоне. Один раз была зафиксирована ничья, один раз - победа львовян
  • Команда Федыка слабо смотрится в выездных поединках - три поражения в трех играх
  • "Минай" очень мало забивает в текущем сезоне, а на своем поле больше одного точного удара не наносил
  • У "Руха" также проблема с созиданием - уже 330 минут представитель западной Украины не может забить
  • Львовяне, если пропускают в чемпионате, то минимум дважды за игру. Только "Шахтер" и ФК "Львов" забивали меньше - один и ноль соответственно
  • У Максима Лопыренка будет шанс сыграть 50-й матч в рамках УПЛ
  • 30-й гол в УПЛ может забить Денис Кожанов, 15-й - Олег Голодюк, 10-й - Андрей Ткачук

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Последние новости и составы

"Минай":

Скажем честно - неделю назад команда Кобина удивила. Причем, в положительном смысле этого слова. Они по всем статистическим показателям переиграли "Колос" и могли рассчитывать на итоговую победу. Немного не хватило опыта, но ничья на выезде - результат положительный.

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????Вже у цю неділю «Минай» прийматиме львівський «Рух»! ⚽ Гра відбудеться 1 листопада, на стадіоні «Авангард» ???? Час: 14:00 ????Трансляція: телеканал «Футбол 1» ❗8 тур закарпатської команди в УПЛ пройде БЕЗ глядачів у зв’язку з карантинними обмеженнями. ✊Однак підтримати улюблену футбольну команду ви можете, переглядаючи трансляцію вдома, або ж зібратися веселою компанією у пабах Ужгорода!???? ✔️Давайте побажаємо нашим хлопцям успіху перед важливою грою!????

Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

Кобин принял решение отойти от схемы в три центральных защитника, что, исходя из результатов, можно назвать правильным решением. Сейчас у закарпатцев все в строю, а значит, если изменения в составе и будут, то минимальные.

Ориентировочный состав: Попович - Меличенко, Лопыренок, Матич, Сакив - Ткачук, Пыняшко - Нуриев, Снижко, Кныш - Шиндер

"Рух":

Львовяне, в отличии от будущего соперника, неделю назад сыграли неважно. Их нельзя ругать за отсутствие желания, этого хватало в избытке. Однако, это не всегда хорошо, и два удаление в матче против "Зари" подтверждают данный факт.

Сразу три футболиста отсиживают дисквалификацию - Мысык, Гагун и Мартынюк. Федыку нужно будет немало времени потратить на раздумия, чтобы подыскать грамотные замены.

Ориентировочный состав: Бандура - Заставный, Дуць, Белый, Глига - Копына - Бойчук, Русин, Федорчук, Климчук - Кухаревич

Прогноз на матч "Минай" - "Рух" 1:0

В матче, казалось бы, двух равных команд, мы рискнем выделить команду Василия Кобина. Почему? Доверям статистике. "Минай" единственную победу добыл именно в родных стенах, в то время как львовские гости на выезде только проигрывают. Не забываем и о моральной составляющей - пока хозяева на подъеме после удачной ничьи, четыре пропущенных гола "Руха" бесследно не пройдут.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай Прогнозы
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Комментарии (1)
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Глюк Львів (Лемберг)
01.11.2020 в 09:10
Дербі контрабандистів!Митниця проти цигарок то як бджоли проти меду.
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