Ингулец - Заря. Анонс и прогноз на матч

И снова "Заре" приходится играть на фоне поражения в Лиге Европы и с мыслями о следующем еврокубковом матче. В условиях ограниченного кадрового потенциала Виктору Скрипнику приходится решать довольно непростые задачи. С другой стороны - кому сейчас легко? Примерив на себя роль команды, которая переросла статус середняка, нужно соответствовать заявленному уровню. Удается ли это сейчас "Заре"? Сказать трудно. "Рух" неделю назад победили во многом благодаря удалениям в составе соперника. "Ингулец", который защищается даже лучше, чем львовяне, может и не предоставить такой преференции. Вот тогда и поймем, достаточно ли у луганчан класса и характера для побед в крайне тяжелом графике.

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1 ноября. Запорожье, "Славутич Арена"

"Ингулец" 19:30 "Заря"

Арбитр: Андрей Коваленко

Телетрансляция - Футбол 1

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Заря" и "Ингулец" расположились недалеко друг от друга в турнирной таблице. Луганчане пока девятые (9 очков в активе), "Ингулец" - 11-й (5 очков). В прошлом туре "Заря" победила "Рух" 4:0, тогда как "Ингулец" сыграл вничью 1:1 с "Мариуполем".

В официальных матчах соперники встречались однажды - в полуфинале Кубка Украины сезона 2018/2019. Тогда команда из Петрового в статусе представителя Первой лиги добыла сенсационную победу со счетом 2:1.

В текущем сезоне "Заря" и "Ингулец" дважды встречались в контрольных матчах. В августе луганчане победили 3:1, а в октябре была зафиксирована боевая ничья 3:3.

По просьбе "Зари" матч состоится не в Кропивницком, где играет домашние игры "Ингулец", а в Запорожье. На "Славутич Арене" команда Скрипника в текущем сезоне заработала 5 очков из 12 возможных. "Ингулец" на выезде однажды сыграл вничью и дважды проиграл.

Петровцы еще ни разу не побеждали в рамках УПЛ - в семи поединках они пять раз играли вничью.

Владислав Кочергин - один из лидеров бомбардирской гонки в текущем сезоне. На его счету четыре мяча. У "Ингульца" по два мяча забили форвард Ситчинава и правый защитник Балан.

"Ингулец" арендовал двух игроков "Зари" - Дениса Янаков и Владимира Белоцерковца. Луганский клуб позволил обоим принять участие в этой игре.

В составах обеих команд есть по одному дисквалифицированному - за "Ингулец" не сыграет Виталий Павлов (по крайней мере, сайт УПЛ дает такую ​​информацию), за "Зарю" - Ловро Цвек.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В игре против "Мариуполя" в заявке "Ингульца" не было нескольких игроков, в частности, Кучеренко и Ситчинавы. Трудно сказать, будут ли они на этот раз. Если нет, то Нику на острие снова заменит Мкомола. В центре рядом с Ковалевым окажется Семенко, а треугольник в центре поля сформируют Лупашко, Запорожец и Бартулович.

Шуст - Балан, Семенко, Ковалев, Квасный - Лупашко - Коваленко, Бартулович, Запорожец, Янаков - Мкомола

Виктор Скрипник может прибегнуть к ротации, чтобы основа получила отдых. В частности, Хомченовского слева заменит Циганикс, Абу Ханна - фактически единственный вариант в партнеры для Вернидуба, справа можем увидеть Руфати. С полузащитой ситуация сложнее - вместо Кочергина или Юрченко может появиться разве Гринь, но вряд ли. Ну и ожидаем новых исполнителей в атаке. Не исключено, что увидим пару Саядманеш - Гладкий.

Василь - Руфати, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня, Назарина, Кочергин - Юрченко - Гладкий, Саядманеш

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИНГУЛЕЦ - ЗАРЯ 1:1

Формально - "Заря" фаворит. Однако "Ингулец" довольно неплохо организует оборону, к тому же не исключаем ротацию в составе луганской команды. Как-никак, а основе нужен отдых и отойти эмоционально от неудачи в матче с "Брагой". А равноценной замены ведущим игрокам у Скрипника нет. Таким образом, делаем вывод, что "Ингульцу" сегодня удастся не проиграть.