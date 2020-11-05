Верес - Металлист 1925. Экспонента успеха, превратят ли ее харьковчане в синусоиду - прогноз на игру Первой лиги

Прогресс "Вереса" в 2020-м идет по экспоненте, с каждым матчем команда Юрия Вирта обретает все большую уверенность в своих силах, а конкуренты по Первой лиге уже не кажутся такими уж серьезными. Напоминаем, что речь о команде, которая повысилась в классе только летом, да и то через стыковые матчи.

"Металлист 1925" в каждом сезоне меняет тренеров, иногда даже чаще, но топтание на месте продолжается. Судя по последним результатам, Валерий Кривенцов рискует встать в один ряд с предшественниками, которым не удалось решить задачу выхода в УПЛ в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Первая лига, 11-й тур

Стадион: "СКИФ" (Львов)

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Верес 17:00 Металлист 1925

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Ассистентский хет-трик Роберта Гегедоша и умелая игра в завершении его партнеров позволили обыграть "Кристалл" (3:2) в прошлом туре. Но Юрий Вирт был недоволен игрой в обороне против слабейшей команды Первой лиги. Все же "Верес" в семи предыдущих играх пропустил лишь трижды, а тут сразу два гола за тайм!

Ровенчане обладают роскошным подбором исполнителей на атакующих позициях, что позволяет тасовать состав без потери качества. Предположу, что в этот раз "отдохнет" Виталий Тимофеенко, которого в составе заменит Хоцяновский.

Ориентировочный состав Вереса (3-4-2-1): Когут - Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат - Кучеров, Полюлях - Хоцяновский, Гегедош, Пасич - Шестаков.

Травма Ярослава Ямполя сказалась на боеспособности "Металлиста 1925". Против "Авангарда" (2:1) еще удалось восполнить нехватку качества количеством атак, но вот с "Горняком-Спортом" (0:3) и "Оболонью" (0:1) отсутствие привычного "фантазисты" уже ощущалось серьезно и отразилось на результате.

Кривенцов упорно не видит Дерека на острие с первых минут матчей, но стабильно возвращается к этому варианту, как запасному, когда молодые игроки не оправдывают авансов. В этот раз уровень соперника не позволяет экспериментировать, так что полагаю, сегодня бразилец вернется к привычной роли и будет наконечником атак "Металлиста 1925".

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Братков, Гошкодеря, Ченбай - Кольцов, Кравченко - Савин, Крыськов, Лукас Вентура - Дерек Фрейтас.

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Цифры и факты

"Металлист 1925" не может забить в течение 196 минут кряду.

Ровно в половине своих матчей "Верес" удерживал ворота на замке (4/8). У "Металлиста 1925" процент "сухих" встреч ниже, всего лишь 33% (3/9).

Это уже не первый матч ровенчан на "СКИФе", в сентябре они здесь проиграли "Руху" в товарищеском матче (0:2).

Прогноз

Хотя "Верес" считается хозяином поля лишь номинально, у меня лично нет сомнений в успехе подопечных Вирта. Команда из Ровно сейчас на ходу, в ней практически нет слабых мест, а также нет травмированных на ключевых позициях, что немаловажно и чем похвастаться не может как раз "Металлист 1925".

Ставка: Победа "Вереса"