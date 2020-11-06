Днепр-1 - Колос: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. 9-й тур

5 октября. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00

"Днепр-1" - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Валентин Куцев и Владимир Володин

Телетрансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция - UA-Футбол

Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

перед стартом 9 тура днепряне занимают десятую строчку в таблице УПЛ. У команді Игоря Йовичевича две победы, две ничьи и четыре поражения. В случае победы сегодня СК обойдёт до окончания своих игр "Зарю" и "Александрию", а также догонит "Мариуполь". Фиаско же может отбросить коллектив на двенадцатую позицию.

"Колос" сейчас шестой: по три победы и ничьи, а также два проигрыша. Победа по итогам тура может позволить запрыгнуть в ТОП-3, ну а поражение рискует опустить на девятое место.

у "Днепра-1" и "Колоса" за плечами пять очных матчей. Соперники записали себе в актив по две победы и одна встреча завершилась вничью.

последний поединок был в рамках плей-офф за Лигу Европы в прошлом сезоне. "Колос" разбил "Днепр-1" на "Олимпийском" 4:1 и вышел в финал стыковых игр, где также одержал победу и впервые в истории пробился в еврокубки.

в шести домашних встречах сезона у днепрян только две победы: над "Десной" и "Львовом".

"Колос" три игры кряду не знает побед: две ничьи и поражение. В последний раз ковалёвцы выигрывали месяц назад - у "Мариуполя" 1:0.

"Днепр-1" одна из самых результативных команд сезона. В играх с их участием в текущем сезоне уже было забито 27 голов. Больше только у "Александрии" (30) и "Шахтёра" (29).

"Днепр-1" забивал во всех играх текущего чемпионата. Только раз покинул поле без гола со старта УПЛ.

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Составы

"Днепр-1"

Не сыграют: Игнатенко (дисквалификация), Коркишко, Беляев, Сафронов (все - под вопросом / игра за дубль)

Возвращаются в обойму Дубинчак и Булеца, которые не играли с "Динамо" по условиям аренды. Как минимум один из них сегодня выйдет в стартовом составе. Нужно найти замену дисквалифицированному Игнатенко: это будет либо сверхопытный Кравченко, либо ещё молодой Батагов.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Сарнавский - Дубинчак, Логинов, Адамюк, Тейлор - Батагов, Пихалёнок - Булеца, Когут, Назаренко - Довбик.

"Колос"

Не сыграют: Новак, Антюх (под вопросом)

У ковалёвцев в последнее время из-за отсутствия Волынца первым номером стал Кучерук. Есть вопросы по обороне, где хватает проблем: например, против "Олимпика" в старте вышло три номинальных крайних бека. Если Новак уже готов играть, то он однозначно выйдет. В атаке ожидаем возвращения в старт Лысенко, а Данфа на фланге должен заменить Ильин.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Кучерук - Емец, Черноморец, Гавриш, Кравченко - Задоя - Ильин, Смирный, Костышин, Морозко - Лысенко.

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Колос"

Днепряне провели неплохой матч против "Динамо" и короткое время даже вели в счёте, но два досадных гола оставили их без очков. Это было первое поражение за четыре последних игры команды под руководством Йовичевича. "Колос" напротив - сейчас на спаде. Руслан Костышин со своими парнями не знает побед уже три встречи, оступившись в том числе в игре с "Минаем". Футбол, показанный на прошлых выходных, не вселяет уверенности в перспективы гостей в этом матче. На данном этапе "Днепр-1" видится более очевидным фаворитом пары, чем это рисуют букмекерские котировки.

Ставка: победа хозяев