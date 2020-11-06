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Олимпик - Мариуполь. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Встреча двух симпатичных коллективов

Олимпик - Мариуполь. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед стартом девятого тура УПЛ "Мариуполь" и "Олимпик" разделяет в таблице лишь одно очко. Однако, к игре они подходят с разным настроением. Если донецкий клуб на прошлых выходных смог прервать неудачную серию, победив непростой "Колос", то команда Маркевича-младшего была разбита "Шахтером". Хотя, правильнее будет сказать, что резерв команды Маркевича-младшего был разбит чемпионом Украины.

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Что объединяет "Мариуполь" и "Олимпик"? Обе команды стремятся играть в симпатичный зрителю футбол, а не в более простее "бей-беги". За их становлением и перестройкой достаточно интересно наблюдать, а потому отчетная встреча должна получиться интересной.

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7 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
"Олимпик" 14:00 ФК "Мариуполь"
Арбитр: Д. Шурман
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • "Олимпик" на данный момент занимает в таблице пятую строчку. За восемь туров подопечные Климовского победили четыре раза, и ровно столько же раз были слабее соперника. Разница голов - 12:13
  • Донецкий клуб - самый бескомпромиссный в нынешней кампании. За восемь игр - ни одной ничьи. Никто больше не может похвастаться таким показателем
  • "Мариуполь" на две позиции отстает от своего будущего соперника - они идут на седьмом месте. В активе команды Маркевича три победы, три поражения, а также два ничейных результата. Общая разница забитых и пропущенных - 7:11
  • Между собой оба коллектива встречались 12 раз. Явный перевес на стороне "приазовцев", которые успели добыть семь викторий. Три раза побеждал "Олимпик", и дважды победитель не был определен
  • В распоряжении Игоря Климовского на ближайший матч будет лучший бомбардир нынешнего сезона. Шахаб Захеди забил пять голов и делит первую строчку с Владиславом Кулачем
  • Лучший снайпер "Мариуполя" - Артем Бондаренко. 20-летний игрок забил трижды, один раз точно исполнив пенальти
  • У "приазовцев" очень непросто идут дела в атаке - за пять последних матчей они забили лишь два гола
  • Практически во всех играх первого круга команда Маркевича, из-за реконструкции собственного стадиона, вынуждена играть на выезде
  • Отчетный матч, как и все остальные в туре, пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Олимпик":

Если до старта сезона мало кто верил в "Олимпик", то сейчас их прогресс не отметить нельзя. Игорь Климовский учит играть команду в быстрый атакующий футбол, который не может не радовать болельщиков. На прошлой неделе они вполне заслуженно обыграли "Колос", прервав свою неудачную серию.

Климовский уже один раз обжегся на молоке, выпустив полурезервный состав в игре против "Ворсклы". Теперь наставник предпочитает "дуть на воду", доверяя лишь проверенным бойцам. Точно не сыграет Зотько, под вопросом - Лебеденко. В остальном, сюрпризов никаких быть не должно.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Драме, Ксенз - Цымбалюк - Бенито, Политыло, Бабенко, Тейшейра - Шахаб

"Мариуполь":

Практическа вся основа "приазовцев" хорошенько отдохнула неделю назад, наблюдая за игрой своего клуба против "Шахтера" с трибун. С одной стороны, можно сказать, что футболисты смогли за это время передохнуть и набраться сил. С другой - остается неизвестным, не скажется ли такой долгий простой на команде. Ведь иногда лучше не выбиваться из игрового ритма.

Остап Маркевич в каждом туре привык доверять одному набору футболистов, а потому вряд ли мы чему-то удивимся в субботу. Должен будет вернуться в старт Топалов, который с "Ингульцом" не играл из-за повреждения.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк - Чех, Танковский - Топалов, Бондаренко, Мишнев - Сикан

Прогноз на матч "Олимпик" - "Мариуполь" 1:0

По нашему мнению, команда Климовского подойдет к игре в качестве фаворита. На то есть причины. "Олимпик", в отличии от соперника, не выпадал из игрового тонуса, а неделю назад отлично смотрелся в очень непростом матче. У команды Остапа Маркевича проблемы с созиданием и они очень мало забивают. С другой стороны, их защита не так часто дает сбой, а потому вряд ли в отчетной игре стоит ожидать много голов. Наиболее вероятный результат - минимальная победа хозяев.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Прогнозы
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