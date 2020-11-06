Олимпик - Мариуполь. Анонс и прогноз матча

Перед стартом девятого тура УПЛ "Мариуполь" и "Олимпик" разделяет в таблице лишь одно очко. Однако, к игре они подходят с разным настроением. Если донецкий клуб на прошлых выходных смог прервать неудачную серию, победив непростой "Колос", то команда Маркевича-младшего была разбита "Шахтером". Хотя, правильнее будет сказать, что резерв команды Маркевича-младшего был разбит чемпионом Украины.

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Что объединяет "Мариуполь" и "Олимпик"? Обе команды стремятся играть в симпатичный зрителю футбол, а не в более простее "бей-беги". За их становлением и перестройкой достаточно интересно наблюдать, а потому отчетная встреча должна получиться интересной.



7 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

"Олимпик" 14:00 ФК "Мариуполь"

Арбитр: Д. Шурман

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 9-й тур7 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского: Д. Шурман: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

"Олимпик" на данный момент занимает в таблице пятую строчку. За восемь туров подопечные Климовского победили четыре раза, и ровно столько же раз были слабее соперника. Разница голов - 12:13

Донецкий клуб - самый бескомпромиссный в нынешней кампании. За восемь игр - ни одной ничьи. Никто больше не может похвастаться таким показателем

"Мариуполь" на две позиции отстает от своего будущего соперника - они идут на седьмом месте. В активе команды Маркевича три победы, три поражения, а также два ничейных результата. Общая разница забитых и пропущенных - 7:11

Между собой оба коллектива встречались 12 раз. Явный перевес на стороне "приазовцев", которые успели добыть семь викторий. Три раза побеждал "Олимпик", и дважды победитель не был определен

В распоряжении Игоря Климовского на ближайший матч будет лучший бомбардир нынешнего сезона. Шахаб Захеди забил пять голов и делит первую строчку с Владиславом Кулачем

Лучший снайпер "Мариуполя" - Артем Бондаренко. 20-летний игрок забил трижды, один раз точно исполнив пенальти

У "приазовцев" очень непросто идут дела в атаке - за пять последних матчей они забили лишь два гола

Практически во всех играх первого круга команда Маркевича, из-за реконструкции собственного стадиона, вынуждена играть на выезде

Отчетный матч, как и все остальные в туре, пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Олимпик":

Если до старта сезона мало кто верил в "Олимпик", то сейчас их прогресс не отметить нельзя. Игорь Климовский учит играть команду в быстрый атакующий футбол, который не может не радовать болельщиков. На прошлой неделе они вполне заслуженно обыграли "Колос", прервав свою неудачную серию.

Подготовка к дерби с Мариуполем стартовалаhttps://t.co/viQNxCX6Wy pic.twitter.com/fisuJVQbra — FC Olympic (@fcolympic_don) November 3, 2020

Климовский уже один раз обжегся на молоке, выпустив полурезервный состав в игре против "Ворсклы". Теперь наставник предпочитает "дуть на воду", доверяя лишь проверенным бойцам. Точно не сыграет Зотько, под вопросом - Лебеденко. В остальном, сюрпризов никаких быть не должно.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Драме, Ксенз - Цымбалюк - Бенито, Политыло, Бабенко, Тейшейра - Шахаб

"Мариуполь":

Практическа вся основа "приазовцев" хорошенько отдохнула неделю назад, наблюдая за игрой своего клуба против "Шахтера" с трибун. С одной стороны, можно сказать, что футболисты смогли за это время передохнуть и набраться сил. С другой - остается неизвестным, не скажется ли такой долгий простой на команде. Ведь иногда лучше не выбиваться из игрового ритма.

Остап Маркевич в каждом туре привык доверять одному набору футболистов, а потому вряд ли мы чему-то удивимся в субботу. Должен будет вернуться в старт Топалов, который с "Ингульцом" не играл из-за повреждения.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк - Чех, Танковский - Топалов, Бондаренко, Мишнев - Сикан

Прогноз на матч "Олимпик" - "Мариуполь" 1:0

По нашему мнению, команда Климовского подойдет к игре в качестве фаворита. На то есть причины. "Олимпик", в отличии от соперника, не выпадал из игрового тонуса, а неделю назад отлично смотрелся в очень непростом матче. У команды Остапа Маркевича проблемы с созиданием и они очень мало забивают. С другой стороны, их защита не так часто дает сбой, а потому вряд ли в отчетной игре стоит ожидать много голов. Наиболее вероятный результат - минимальная победа хозяев.