Динамо - Шахтер. Прогноз на матч

В это воскресенье состоится самое принципиальное противостояние чемпионата Украины. На главной арене страны "Динамо" сыграет с "Шахтером". Эта встреча очень важна для обеих команд с точки зрения турнирного положения. Сейчас киевляне лидируют, опережая горняков на четыре очка. Если динамовцы как минимум сохранят отрыв, то они вполне могут уйти на каникулы в статусе зимних чемпионов.

Кстати, что касается матчей команд, то в рамках чемпионата Украины и у "Динамо", и у "Шахтера" по 24 победы (еще 17 поединков завершились вничью). Разница мячей при этом 81:79 в пользу киевлян. Больше всего шансов вырваться вперед сейчас у горняков, аналитики Parimatch дают им 47% на победу.

Тут стоит отметить, что у "Шахтера" было больше времени на восстановление, он играл в Лиге чемпионов на день раньше "Динамо", которое к тому же еще и летало в Барселону. Нельзя не вспомнить и о том, что киевляне потеряли из-за коронавируса ряд ключевых футболистов. К тому же "Шахтер" наверняка захочет взять реванш у команды Мирчи Луческу за поражение в Суперкубке Украины. Так что с мотивацией у дончан проблем точно не будет.

"Динамо" - "Шахтер"

Прогноз: Тотал матча больше 2,5. Коэффициент – 1.74

Все матчи "Динамо" и "Шахтера" в этом году завершались не менее с чем четырьмя голами. Команды сейчас выступают в Лиге чемпионов и явно на ходу. А в такой принципиальной встрече вряд ли кто-то станет отсиживаться в обороне. Цена победы очень велика, а ничья вряд ли кого-то устроит. Скорее всего, мы увидим открытый футбол и много забитых мячей.

"Динамо" - "Шахтер"

Прогноз: Команды забьют в обоих таймах. Коэффициент – 1.65

Матчи украинского классико держат болельщиков в напряжении с первой минуты и до финального свистка. Никто не отбывает на поле номер и какой бы ни был счет, все стараются еще раз отметиться в воротах соперника. Именно поэтому, а также учитывая статистику последних матчей, можно ожидать, что мы увидим голы в обоих таймах.

"Динамо" - "Шахтер"

Прогноз: Победа "Шахтера" в один мяч. Коэффициент – 3.95

Учитывая все факторы, логичней всего ожидать именно победу "Шахтера". Хотя, даже если взять во внимание проблемы с составом у "Динамо" легкой прогулки у горняков не получится. Это и показал недавний матч киевлян с "Барселоной". С большой разницей голов победить "Динамо" сейчас не просто, но ведь и преимущества в один гол достаточно, чтобы заполучить заветные три очка.