Десна - Минай. Анонс и прогноз матча

"Сет - комбинация из трех одинаковых карт в классическом техасском покере". Уже в эту субботу сет из новичков УПЛ соберет черниговская "Десна". За прошлые семь туров команда Рябоконя успела обыграть дважды "Рух", а также расписать мировую с "Ингульцом". На очереди - закарпатский "Минай", который подобно другим дебютантам, обосновался внизу таблицы.



7 ноября, Киев, стадион "Оболонь-Арена"

"Десна" 19:30 ФК "Минай"

Арбитр: Р. Блавацкий

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

Изначально, встреча девятого тура должна была пройти в Чернигове, однако эпидемиологическая ситуация портит изначальные планы. Северный город попал в "красную зону", а по регламенту УПЛ матчи там проводить запрещается. По итогу, было принятно решение перенести битву в Киев, на поле "Оболонь-Арены"

"Десна" до начала тура шла на пятом месте. Подопечные Рябоконя в последнее время потеряли стабильность, и победы идут у них в перемешку с остальными результатами. Всего с начала кампании они добыли три виктории, четыре раза сыграли вничью и один раз были обыграны

"Минай" находится на другом полюсе. Сейчас закарпатцы занимают 11-е место, имея в своем активе лишь одну победу. Стоит отдельно сказать, что они провели на один матч меньше других команд, так как встреча первого тура со "Львовом" была отложена из-за COVID-19

Серия без побед команды Кобина длится уже на протяжении шести игр - три поражения, три ничьи

Черниговчане и закарпатцы ни разу не играли между собой в официальных матчах

Андрей Тотовицкий, забивший четыре гола в этом сезоне, лучший бомбардир в составе двух команд

"Десна" будет иметь шанс забить свой 50-й гол в рамках УПЛ

Предпосылки для пункта выше имеются - вот уже на протяжении десяти игр подряд команд Рябоконя обязательно забивает в родных стенах. За это время они успели наколотить 25 голов

30-й гол в УПЛ может забить Денис Кожанов, 15-й - Олег Голодюк, 10-й - Андрей Ткачук

Отчетный матч, как и все остальные в этом туре, пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Десна":

Девятый тур очень важен для команды Рябоконя. В то время, как "северяне" будут играть против дебютанта УПЛ, конкуренты схлестнутся в очных битвах - "Динамо" сыграет с "Шахтером", "Заря" - с "Ворсклой". Согласитесь, отличный шанс улучшить позиции, а значит с мотивацией у "Десны" проблем быть не должно.

Проблемы у Александра Рябоконя иные - кадровые. После встречи с "Александрией", сразу два футболиста будут отбывать дисквалификацию - Имереков и Мостовой. Вероятно, что вернется в основу Тамм, потерявший доверие тренера, а на левом крыле свой шанс получит Западня. Прогнозируем также выход Будковского, который отметился в прошлом туре важным голом.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Гитченко, Западня - Огиря, Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик - Будковский

"Минай":

Команда Кобина в прошлом туре имела отличный шанс добыть вторую победу в сезоне, но матч против "Руха" оставлял желать лучшего. Скучнейшее зрелище в исполнении двух дебютантов заставило задаться вопросом - а соответствуют ли они уровню УПЛ? Закарпатцам пора бы это начать доказывать.

В ближайшем матче действующий чемпион первой лиги сможет расчитывать на всех футболистов, так как никто не заработал лишних "горчичников". Вероятно, что Кобин не будет сильно тасовать состав, вновь оставив Кожанова на скамейке запасных. Сейчас Денису больше подходит роль джокера.

Ориентировочный состав: Попович - Меличенко, Лопыренок, Сакив - Маембе, Снижко, Ткачук, Пыняшко, Кныш - Нуриев - Шиндер

Прогноз на матч "Десна" - "Минай" 2:0

Опыт и мотивация решают все - исход будущего матча в ногах номинальных хозяев. Если они выйдут на поле с правильным настроем, в чем мы не сомневаемся, то будут иметь все шансы добыть рядовые три очка. Несмотря на потерю победы неделю назад, команда Рябоконя сейчас на хорошем ходу, а футболисты "северян" более опытные и сыгранные, если сравнивать с "Минаем". Мы верим, что закарпатцы отдадут все силы в субботу, но для успешного результата этого может не хватить.