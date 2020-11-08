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Рух - Ингулец. Анонс и прогноз матча
Второй тур подряд встреча дебютантов
"Рух" и "Ингулец" в это воскресенье завершат трилогию встреч дебютантов УПЛ. Месяц назад подопечные Лавриненко не обыграли "Минай", а в прошлое воскресенье мировую с закарпатцами расписали и львовяне. Оба участника будущей битвы считались яркими коллективами в рамках первой лиги, но в высшем дивизионе дела пока идут хуже. Возможно, очная разборка поможет кому-то добыть первую победу. Или же все снова закончится банальной ничьей?
8 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
"Рух" 14:00 "Ингулец"
Арбитр: А. Деревинский
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Цифры и факты
- Львовский "Рух" по итогам прошлого тура опустился на последнюю строчку. В активе команды Федыка лишь три ничьи за восемь сыгранных туров. Разница голов также оставляет желать лучшего - 5:17
- Не намного лучше положение и у "Ингульца". С одной стороны, подопечные Лавриненка проиграли лишь дважды, но в остальных встречах больше одного очка не набирали. Соотношение забитых и пропущенных не самое плохое - 8:11
- "Рух" и "Ингулец" - две последние команды нынешнего сезона, которые ни разу не побеждали
- История встреч двух сторон насчитывает шесть матчей. Преимущество на стороне гостей, которые дважды праздновали победу. Один раз три очка забрал львовский клуб, трижды была ничья
- Очные матчи "Руха" и "Ингульца" всегда достаточно равные. Ни разу еще в этих играх не было забито больше одного гола
- У команды Федыка большие проблемы с созиданием - они не забивают уже на протяжении 420-ти минут
- Три футболиста в составе "Ингульца" в этом сезоне забили два гола - Ситчинава, Янаков и Балан. Среди игроков "Руха" больше одного раза никто не отметился
- Сергей Лавриненко за 12 матчей еще ни разу не побеждал в УПЛ. Он тренировал "Зирку", а сейчас работает с "Ингульцом"
- Отчетная игра, как и все другие в туре, пройдет без зрителей
Последние новости и составы
"Рух":
Как мы уже говорили выше, львовская команда на данный момент занимает последнее место в таблице. По сути, они могут обогнать "Львов" уже в этом туре, если добудут три очка, но пока команда Федыка не показывает того уровня, который позволит ей это сделать. Футболисты "Руха" на каждую игру выходят с огромным запасом желание, но иногда необходимо также мастерство.
Приятная новость для наставника львовян - в строй вернулись сразу несколько исполнителей. Дисквалификацию отсидели Мартынюк и Мысык, готов сыграть Бринкер. На поле точно не ступит нога Гагуна, но с этой потерей Федык должен справиться.
Ориентировочный состав: Бандура - Климчук, Стаменкович, Дуць, Глиха - Мартынюк - Мысык, Федорчук, Кухарук, Бойчук - Кухаревич
"Ингулец":
Результаты команды Лавриненко говорят о её миролюбивости. 75 процентов своих матчей они сыграли вничью, проиграв пока лишь дважды. С одной стороны, достойный показатель для дебютанта. С другой, кровь из носу нужна первая победа, так как даже сейчас "Ингулец" опережает последнее место всего на три очка.
???? 8 листопада о ???? 14-00 на ????"Львів Арені" у Львові "Інгулець" розпочне свій 9-й матч у вищому дивізіоні українського футболу. На цей раз нашим суперником стане давній знайомий по Першій Лізі - львівський "Рух". Команди до цього часу зіграли між собою 6 офіційних матчів у професійному футболі. На боці "Інгульця" одна перемога, на боці "Руха" - дві, і три рази було зафіксовано нічийні результати. Тобто, щоб вирівняти статистику протистоянь нам потрібна виїзна перемога проти команди, що йде на останньому місці в чемпіонаті з трьома балами у активі після 8 турів. Трансляція матчу відбудеться на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції о 13-55. #FCInhulets #ФКІнгулець
Единственная потеря - дисквалификация Квасного. А наибольшая интрига - вернется ли в стартовый состав Ника Ситчинава, главная ударная сила команды из Петрово. Форвард некоторое время пропустил из-за болезни, а после долго не мог набрать форму. Мкомола, временно подменявший Ситчинаву, пока себя не проявил.
Ориентировочный состав: Шуст - Балан, Ковалев, Кучеренко, Фатеев - Запорожец, Лупашко - Коваленко, Бартулович, Янаков - Ситчинава
У нас нет повода для оптимизма. Неделю назад "Рух" ничего не смог показать в игре против одного дебютанта, и вряд ли за неделю стоит ждать кардинальных изменений. "Ингулец" в целом такая команда, от которой всегда ждешь ничейного результата. Обе стороны будут играть активно, с запредельными желанием, которое будет переростать в постоянные фолы, а в самой игре будет минимальное количество опасных моментов. А голов, скорее всего, не будет вовсе.
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