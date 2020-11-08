Рух - Ингулец. Анонс и прогноз матча

"Рух" и "Ингулец" в это воскресенье завершат трилогию встреч дебютантов УПЛ. Месяц назад подопечные Лавриненко не обыграли "Минай", а в прошлое воскресенье мировую с закарпатцами расписали и львовяне. Оба участника будущей битвы считались яркими коллективами в рамках первой лиги, но в высшем дивизионе дела пока идут хуже. Возможно, очная разборка поможет кому-то добыть первую победу. Или же все снова закончится банальной ничьей?



8 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

"Рух" 14:00 "Ингулец"

Арбитр: А. Деревинский

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Цифры и факты

Львовский "Рух" по итогам прошлого тура опустился на последнюю строчку. В активе команды Федыка лишь три ничьи за восемь сыгранных туров. Разница голов также оставляет желать лучшего - 5:17

Не намного лучше положение и у "Ингульца". С одной стороны, подопечные Лавриненка проиграли лишь дважды, но в остальных встречах больше одного очка не набирали. Соотношение забитых и пропущенных не самое плохое - 8:11

"Рух" и "Ингулец" - две последние команды нынешнего сезона, которые ни разу не побеждали

История встреч двух сторон насчитывает шесть матчей. Преимущество на стороне гостей, которые дважды праздновали победу. Один раз три очка забрал львовский клуб, трижды была ничья

Очные матчи "Руха" и "Ингульца" всегда достаточно равные. Ни разу еще в этих играх не было забито больше одного гола

У команды Федыка большие проблемы с созиданием - они не забивают уже на протяжении 420-ти минут

Три футболиста в составе "Ингульца" в этом сезоне забили два гола - Ситчинава, Янаков и Балан. Среди игроков "Руха" больше одного раза никто не отметился

Сергей Лавриненко за 12 матчей еще ни разу не побеждал в УПЛ. Он тренировал "Зирку", а сейчас работает с "Ингульцом"

Отчетная игра, как и все другие в туре, пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Рух":

Как мы уже говорили выше, львовская команда на данный момент занимает последнее место в таблице. По сути, они могут обогнать "Львов" уже в этом туре, если добудут три очка, но пока команда Федыка не показывает того уровня, который позволит ей это сделать. Футболисты "Руха" на каждую игру выходят с огромным запасом желание, но иногда необходимо также мастерство.

Приятная новость для наставника львовян - в строй вернулись сразу несколько исполнителей. Дисквалификацию отсидели Мартынюк и Мысык, готов сыграть Бринкер. На поле точно не ступит нога Гагуна, но с этой потерей Федык должен справиться.

Ориентировочный состав: Бандура - Климчук, Стаменкович, Дуць, Глиха - Мартынюк - Мысык, Федорчук, Кухарук, Бойчук - Кухаревич

"Ингулец":

Результаты команды Лавриненко говорят о её миролюбивости. 75 процентов своих матчей они сыграли вничью, проиграв пока лишь дважды. С одной стороны, достойный показатель для дебютанта. С другой, кровь из носу нужна первая победа, так как даже сейчас "Ингулец" опережает последнее место всего на три очка.

Единственная потеря - дисквалификация Квасного. А наибольшая интрига - вернется ли в стартовый состав Ника Ситчинава, главная ударная сила команды из Петрово. Форвард некоторое время пропустил из-за болезни, а после долго не мог набрать форму. Мкомола, временно подменявший Ситчинаву, пока себя не проявил.

Ориентировочный состав: Шуст - Балан, Ковалев, Кучеренко, Фатеев - Запорожец, Лупашко - Коваленко, Бартулович, Янаков - Ситчинава

Прогноз на матч "Рух" - "Ингулец" 0:0

У нас нет повода для оптимизма. Неделю назад "Рух" ничего не смог показать в игре против одного дебютанта, и вряд ли за неделю стоит ждать кардинальных изменений. "Ингулец" в целом такая команда, от которой всегда ждешь ничейного результата. Обе стороны будут играть активно, с запредельными желанием, которое будет переростать в постоянные фолы, а в самой игре будет минимальное количество опасных моментов. А голов, скорее всего, не будет вовсе.