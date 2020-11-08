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Заря - Ворскла. Анонс и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Чемпионата Украины Заря - Ворскла, Чемпионат Украины, 8 ноября 2020

Заря - Ворскла. Анонс и прогноз на матч
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Для луганской команды это будет седьмой матч в течение последних трех недель. После наконец-то можно будет перевести дыхание и подумать о будущем. Но соперник - явно не из простых, а если быть точным, то из премьер-лиговых - самый сложный за этот период. "Ворскла" потерпела неудачу неделю назад в игре с явным аутсайдером, но победой над "Зарей", как минимум, отвоюет третье место, а возможно, даже вернется на второе.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 9-й тур
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
"Заря" 19:30 "Ворскла"
Арбитр: Евгений Арановский
Телетрансляция – УНИАН
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • После восьми сыгранных матчей у "Ворсклы" 15 набранных очков (4-е место), у "Зари" - 10 (девятая строчка). В прошлом туре полтавчане проиграли "Львову" 0:1, а луганчане сыграли вничью 1:1 с "Ингульцом".
  • История встреч после провозглашения независимости насчитывает 30 матчей. Сейчас минимальное преимущество на стороне "Зари": +10 = 11 -9, общий счет 35:30. В Запорожье команды встречались семь раз: четыре раза выиграли луганчане, дважды - полтавчане, однажды фиксировалась ничья.
  • "Заря" выиграла три последних матча у "Ворсклы" с общим счетом 8:0.
  • Лучшие бомбардиры противостояния - Роман Безус и Филипп Будковский - забивали по три мяча. Из нынешних игроков дважды забивал Владислав Кулач.
  • Кулач один из лидеров гонки бомбардиров в текущем сезоне. На его счету пять мячей в восьми матчах (столько же у Шахаба). Однако сегодня он не сыграет из-за дисквалификации. В "Заре" из этой причины не сыграет Виталий Вернидуб.
  • У Владислава Кочергина четыре забитых мяча в восьми матчах. У Владислава Кабаева и Игоря Пердуты по три результативные передачи.
  • "Заря" на своем поле в текущем чемпионате выиграла один матч, дважды сыграла вничью и однажды проиграла. "Ворскла" на выезде выиграла дважды, дважды играла вничью и однажды проиграла.
  • Главные тренеры обеих команд - Виктор Скрипник и Юрий Максимов - четыре года вместе играли за "Вердер". В течение восьми лет выступали за сборную Украины.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У Виктора Скрипника не остается вариантов в центре защиты - рядом с Абу Ханной выйдет Ловре Цвек. Фаворов вернется на правый фланг защиты, Хомченовский заменит слева Циганикса, который провалился в игре Лиги Европы. Вместо Лунева ожидаем Назарину, также есть вероятность выхода с первых минут Гладкого или Саядманеша, тогда на скамью сядет Громов.

Василь - Фаворов, Цвек, Абу Ханна, Хомченовский - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Назарина - Кабаев, Саядманеш

У "Ворсклы" возвращается в основу Альюн, следовательно, снова можно играть в три центральных защитника. Против "Львова" не играл Пуцлин, однако именно он является основным в центре поля. Ну и главный вопрос - кто заменит Кулача. В прошлом туре на замену выходил Пешич, есть еще Васин и Щербак. Впрочем, скорее всего, Руслан Степанюк, который обычно атакует из глубины поля, будет играть как центр форвард.

Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Альюн, Ребенок - Якубу, Скляр, Пуцлин, Кане - Степанюк

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗАРЯ – ВОРСКЛА 0:1

В последнее время обе команды не блещут в атаке. Точнее "Заря" может контролировать мяч, но ей не удается конвертировать территориальное преимущество в опасные моменты. "Ворскла" же делает ставку на максимальную эффективность - в течение игры полтавчане могут иметь крайне мало возможностей, но хотя бы одну используют. Конечно, отсутствие такого важного для команды игрока как Кулач - это большая потеря. Однако полтавчане не истощены игрой на два фронта, с их лагеря не поступают новости о проблемах с финансами, поэтому они сегодня не должны проиграть. Также логика подсказывает, что голевой феерии мы не увидим, то есть следует рассчитывать на тотал меньше.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов Виктор Скрипник Прогнозы
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Комментарии (3)
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дядько вова (миронівка)
08.11.2020 в 11:04
не оптимістичний ,а дуже оптимістичний.рахунок 3:1 на користь Зорі.
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Мироненко (Полтава)
08.11.2020 в 11:15
Це у Вас прогноз-сон Глядя с Мироновки? Я тут пишу Вам прямо з поруч зі стадіоном Ворскла ім. Бутовського, вважаючи себе поміркованим... Мені тільки один раз у сні прийшла перемога над Дніпром, про що я сказав навіть Протасову...
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Мироненко (Полтава)
08.11.2020 в 10:26
Оптимістичний прогноз. У Ворскли є переваги на цей матч. Однак, у Зорі є гравці з потужним поставленим ударом. У цьому разі 1:1. Щоби виграти полтавцям треба забити два мячі підряд, та й то може бути нічия. Тому 1:1 або 2:2. Якби не хотілось Ворсклі перемогти, три очки про які натякає Максимов йому не повернуть вищі сили, тому що це футбол, тому що навіть Реал програє казна кому... Тому що всі останні матчі туру не дуже логічні, окрім перемоги Десни над Минаєм.
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