Заря - Ворскла. Анонс и прогноз на матч

Для луганской команды это будет седьмой матч в течение последних трех недель. После наконец-то можно будет перевести дыхание и подумать о будущем. Но соперник - явно не из простых, а если быть точным, то из премьер-лиговых - самый сложный за этот период. "Ворскла" потерпела неудачу неделю назад в игре с явным аутсайдером, но победой над "Зарей", как минимум, отвоюет третье место, а возможно, даже вернется на второе.

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8 ноября. Запорожье. Славутич Арена

"Заря" 19:30 "Ворскла"

Арбитр: Евгений Арановский

Телетрансляция – УНИАН

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

После восьми сыгранных матчей у "Ворсклы" 15 набранных очков (4-е место), у "Зари" - 10 (девятая строчка). В прошлом туре полтавчане проиграли "Львову" 0:1, а луганчане сыграли вничью 1:1 с "Ингульцом".

История встреч после провозглашения независимости насчитывает 30 матчей. Сейчас минимальное преимущество на стороне "Зари": +10 = 11 -9, общий счет 35:30. В Запорожье команды встречались семь раз: четыре раза выиграли луганчане, дважды - полтавчане, однажды фиксировалась ничья.

"Заря" выиграла три последних матча у "Ворсклы" с общим счетом 8:0.

Лучшие бомбардиры противостояния - Роман Безус и Филипп Будковский - забивали по три мяча. Из нынешних игроков дважды забивал Владислав Кулач.

Кулач один из лидеров гонки бомбардиров в текущем сезоне. На его счету пять мячей в восьми матчах (столько же у Шахаба). Однако сегодня он не сыграет из-за дисквалификации. В "Заре" из этой причины не сыграет Виталий Вернидуб.

У Владислава Кочергина четыре забитых мяча в восьми матчах. У Владислава Кабаева и Игоря Пердуты по три результативные передачи.

"Заря" на своем поле в текущем чемпионате выиграла один матч, дважды сыграла вничью и однажды проиграла. "Ворскла" на выезде выиграла дважды, дважды играла вничью и однажды проиграла.

Главные тренеры обеих команд - Виктор Скрипник и Юрий Максимов - четыре года вместе играли за "Вердер". В течение восьми лет выступали за сборную Украины.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У Виктора Скрипника не остается вариантов в центре защиты - рядом с Абу Ханной выйдет Ловре Цвек. Фаворов вернется на правый фланг защиты, Хомченовский заменит слева Циганикса, который провалился в игре Лиги Европы. Вместо Лунева ожидаем Назарину, также есть вероятность выхода с первых минут Гладкого или Саядманеша, тогда на скамью сядет Громов.

Василь - Фаворов, Цвек, Абу Ханна, Хомченовский - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Назарина - Кабаев, Саядманеш

У "Ворсклы" возвращается в основу Альюн, следовательно, снова можно играть в три центральных защитника. Против "Львова" не играл Пуцлин, однако именно он является основным в центре поля. Ну и главный вопрос - кто заменит Кулача. В прошлом туре на замену выходил Пешич, есть еще Васин и Щербак. Впрочем, скорее всего, Руслан Степанюк, который обычно атакует из глубины поля, будет играть как центр форвард.

Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Альюн, Ребенок - Якубу, Скляр, Пуцлин, Кане - Степанюк

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗАРЯ – ВОРСКЛА 0:1

В последнее время обе команды не блещут в атаке. Точнее "Заря" может контролировать мяч, но ей не удается конвертировать территориальное преимущество в опасные моменты. "Ворскла" же делает ставку на максимальную эффективность - в течение игры полтавчане могут иметь крайне мало возможностей, но хотя бы одну используют. Конечно, отсутствие такого важного для команды игрока как Кулач - это большая потеря. Однако полтавчане не истощены игрой на два фронта, с их лагеря не поступают новости о проблемах с финансами, поэтому они сегодня не должны проиграть. Также логика подсказывает, что голевой феерии мы не увидим, то есть следует рассчитывать на тотал меньше.