ВПК-Агро - Олимпик. Самый именитый соперник в истории, прогноз на матч Кубка

Дела "ВПК-Агро" в чемпионате Первой лиги идут неважно - октябрь получился смазанным для команды Сергея Соловьева из-за перенесенной эпидемии внутри коллектива и ухода на карантин. Играть же перенесенный ранее поединок Кубка с "Олимпиком" предстоит на фоне домашних 0:4 от "Николаева" во вторник.

"Олимпик" в Премьер-лиге набрал четыре очка в двух последних встречах и героически спасся от поражения дома против "Мариуполя" (3:3) в прошлую субботу. Подопечные Игоря Климовского расположились на весьма комфортном шестом месте, в трех очках отставания от еврокубковой зоны.

Кубок Украины, 3-й раунд (1/16 финала)

Стадион: "Метеор" (Днепр)

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

ВПК-Агро 14:00 Олимпик

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Трансляция на YouTube и ТК X-Sport

Ничего не получилось у команды Сергея Соловьева в последнем туре чемпионата против "Николаева". Впрочем, после выхода из карантина магдалиновцы могут записать в свой актив разве что две минимальные победы со счетом 1:0 над тернопольской "Нивой" и "Прикарпатьем". При этом они успели провести уже шесть игр с тех пор, в четырех из которых потерпели поражения.

Молодой форвард Владислав Горбаченко был заменен из-за повреждения уже в дебюте матча против "корабелов", так что вряд ли его следует ждать в основе в кубковом поединке. Не лучший матч в чемпионате провел основной вратарь Денис Шелихов, так что в Кубке, полагаю, сыграет Андрей Бубенцов, который был основным в период выступлений "ВПК-Агро" во Второй лиге.

Ориентировочный состав ВПК-Агро (4-2-3-1): Бубенцов - Милесин, Сидоренко, Логинов, Смирнов - Передистый, Ляшенко - Тищенко, Будняк, Кича - Шмигельский.

Арендованные у киевского "Динамо" нападающие - Ибрагим Каргбо и Бенито, организовали третий мяч в ворота "Мариуполя" и спасли одно очко для дончан в игре девятого тура УПЛ. Пока что Бенито вписался в игровые схемы Игоря Климовского лучше, но его участие в следующем туре чемпионата невозможно из-за дисквалификации. Правда на Кубок это не распространяется, так что снова жду в основе именно нигерийца.

Ближайший матч чемпионата у "Олимпика" спустя восемь дней после кубковой встречи, так что Климовского незачем беречь основу. Напротив - предоставив ей игровую практику в Днепре, он сохранит игровой тонус своих ребят. Предполагаю, все же, что тренерский штаб "Олимпика" предоставит дополнительный отдых возрастному Павлу Ксензу и даст шанс проявить себя запасному вратарю.

Ориентировочный состав Олимпика (4-1-4-1): Халими - Цымбалюк, Драмме, Снурницын, Пасич Е. - Бабенко - Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра - Шехаб Зейхеди.

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Цифры и факты

"Олимпик" последним, за исключением "Динамо", "Шахтера" и "Зари", дебютирует в розыгрыше Кубка Украины сезона 2020/21.

Для "ВПК-Агро" это второй розыгрыш Кубка в истории. В прошлом сезоне команда Сергея Соловьева вылетела в первом же предварительном раунде от "Калуша" (0:1).

Клуб из Магдалиновского района Днепропетровской области еще никогда не играл против представителей УПЛ на официальном уровне.

"ВПК-Агро" потепел пять поражений в семи последних матчах, в 80% случаев с "сухим" счетом.

У команды из Днепропетровской области вторая худшая оборона в Первой лиге после херсонского "Кристалла". В среднем "ВПК-Агро" пропускает ровно по два мяча за игру.

Прогноз

Не имею под рукой букмекерской линии на момент написания прогноза, но предполагаю, что вероятность победы "Олимпика" будет оцениваться аналитиками около 70%, то есть идти с коэффициентом не выше 1,30. В структуре игры "ВПК-Агро" сейчас действительно много проблем и могу даже предположить, что команде будет выгоднее покинуть Кубок, дабы сосредоточиться на решении сиюминутных задач в чемпионате. Представитель УПЛ без особых проблем способен забить минимум три гола.

Ставка: Тотал "Олимпика" больше (2)