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Мальта - Украина. Анонс и прогноз на матч молодёжных сборных
Последний выездной матч в отборе
Отбор на Евро-2021 U-21
13 ноября. Мальта. Та-Кали. Национальный стадион. Начало в 18:00
Мальта - Украина
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Ещё в октябре шансы молодёжной сборной попасть на Евро в следующем году оставались только теоретические. А после поражения Северной Ирландии на её поле исчезлы надежды даже в плоскости теории. Сейчас "сине-жёлтые" ведут борьбу с Финляндией за третью строчку таблицы, которая ничего кроме собственного удовлетворения не даёт - у обеих команд поровну очков, а украинцы находятся выше из-за преимущества в личных встречах. Кроме того, в одном балле позади Северная Ирландия, так что в теории мы можем завершить квалификацию на почётном пятом месте среди шести участников группы.
Дания и Румыния уже никому не отдадут две верхние строчки нашей таблицы. Датчане напрямую выходят на Евро, а румыны, которых мы месяц назад с большим трудом обыграли в Киеве, скорее всего попадут в число лучших по квоте среди команд, занявших вторые места. Но эту задачу им ещё предстоит решить в поединке против Дании 17 ноября.
Руслан Ротань в течение всего сбора тасовал состав - это вынужденная мера из-за коронакризиса. Так, в изначальном списке в конце октября были, например, Ризнык, Нещерет, Цитаишвили, Сикан, Бондаренко и другие. Но уже в понедельник стало известно, что коуч дополнительно довызвал девять футболистов: кто-то уехал в национальную сборную, кто-то слёг с COVID-19 прямо перед стартом международной паузы, а кто-то из-за повреждений до сборной вообще не доехал.
Это предпоследний матч нашей молодёжки в отборе на Евро-21. 17 ноября в Ковалёвке состоится поединок против ровестников из Северной Ирландии.
Молодёжная сборная Мальты не знает побед десять игр подряд. А в официальном матче островитяне в последний раз выигрывали в октябре 2018 года, когда обыграли Венгрию.
С Мальтой наша сборная встречалась пять раз: четыре победы и одна ничья. Разница мячей - 15:3 в пользу сборной с самым красивым флагом на планете.
Состав сборной Украины
COVID-19 вновь оставил свой отпечаток на жизни украинской молодёжки: Ризнык, Конопля, Забарный и Чеберко отправились в национальную сборную, Вьюнник получил повреждение накануне сбора, а Нещерет, Бондаренко и Сикан сдали положительные тесты на коронавирус уже во время международной паузы. Впрочем, состав всё равно можно собрать довольно симпатичный из игроков, которые более-менее стабильно играют в УПЛ. Главный вопрос - кто составит трио в центре поля вместе с Булецей.
Ориентировочный состав сборной Украины (слева - направо): Трубин - Вантух, Сирота, Снурницын, Дубинчак - Ярмолюк, Судаков, Булеца - Назаренко, Шевцов, Исаенко.
Прогноз на матч Мальта - Украина
Украинская молодёжка в текущем отборе создаёт себе проблемы даже там, где их нет. Поэтому ожидаю, что команда Руслана Ротаня в этом поединке и сама отведёт душу по забитым мячам, и сопернику подарит возможность отличиться только в четвёртый раз в текущей квалификации.
Ставка: обе забьют за 2,60
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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