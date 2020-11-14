Верес - Волынь. Волынское дерби возвращается, спустя 23 года - прогноз на центральный матч Первой лиги

В 46-м туре Первой лиги чемпионата Украины сезона 1996/1997 вылетающий тогда из дивизиона ровенский "Верес" дома обыграл "Волынь" со счетом 1:0. Восемь сотен зрителей, присутствовавших тогда на трибунах стадиона "Авангард", не могли и представить себе, что новой встречи принципиальных соперников на официальном уровне придется ждать более двух десятков лет!

Подогревает интерес к личному соперничеству команд из соседних областей еще и турнирная ситуация, ведь в таблице клубы практически соседи, между которыми три очка гандикапа в пользу "крестоносцев", но игра в запасе у подопечных Юрия Вирта.

Первая лига, 13-й тур

Стадион: "Колос" (Млинов)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Верес 14:00 Волынь

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Трансляция на YouTube и ТК Ровно-1

В Ахтырке в прошлом туре "Верес" проиграл всего лишь второй матч в чемпионате этого сезона (1:2), открыв счет, но не удержав преимущество. Дважды пропустили ровенчане после подач соперника с левого фланга, что намекает на определенные тактические проблемы, позиционные ошибки, как следствие плохого выполнения "домашнего задания".

Лучший игрок Первой лиги в октябре, Роберт Гегедош, как раз перед дерби получил четвертую желтую карточку и пропустит матч с "Волынью" из-за дисквалификации. Зато уже восстановились Сергей Панасенко и Михаил Сергийчук, которые работали в общей группе накануне.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат - Полюлях, Кучеров - Тимофеенко, Яременко, Пасич Г. - Шестаков.

Две уверенные победы кряду над непростыми соперниками доказали, что поражение от "Авангарда" дома было лишь неприятным эпизодом во в целом успешной картине октябрьских выступлений команды Василия Сачко.

Иван Цюпа, отбывавший дисквалификацию в поединке с "Оболонью", вернется в основу, что позволит Артуру Рябову занять привычную позицию в опорной зоне. Также не жду в основе Игоря Сикорского, роль которого на острие атаки в последнее время куда более результативно исполняет Богдан Оринчак.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Симинин, Приндета, Войтиховский, Цюпа - Рябов, Приймак - Ляшенко, Кизилатеш, Протасов - Оринчак.

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Цифры и факты

Три из шести последних голов "Волыни" забил Богдан Оринчак, исполнявший роль центрального нападающего в этих четырех матчах.

В Первой лиге не осталось команд, проигрывавших реже, чем дважды. "Волынь" и "Верес", вместе с еще четырьмя коллективами дивизиона, входят в перечень клубов, имеющих меньше всех поражений в пассиве.

Беспроигрышная серия "Вереса" во Млинове насчитывает уже восемь встреч, семь из которых подопечные Вирта выиграли. Исключение - кубковый матч с "Николаевом", в котором ровенчане дожали соперника в экстратайме (4:2, ЕТ).

"Волынь" удерживает свои ворота на замке на выезде в течение 309 минут. Последним, кто поразил ворота "крестоносцев" в этих матчах, был Иван Будняк из "ВПК-Агро" (1:1) во втором туре.

Прогноз

Отсутствие Гегедоша серьезно скажется на атакующей вариативности хозяев, поэтому у "Волыни" имеются существенные шансы продлить свою "сухую" серию на выезде, попутно прервав беспроигрышную серию "Вереса" дома.

Ставка: Победа "Волыни" с форой (0)