Украина - Северная Ирландия: анонс и прогноз на матч молодёжного Евро

Отбор на Евро-2021 U-21

17 ноября. Украина. Ковалёвка. Стадион: "Колос". Начало в 18:30

Украина - Северная Ирландия

Телетрансляция – Футбол 2

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Для подопечных Руслана Ротаня этот поединок будет заключительным в отборе на Евро-2021. В финальную часть наша команда уже точно не попадёт: от нашей группы прямую путёвку на турнир завоевала Дания, а вторую строчку в группе, которое даёт теоретические шансы отобраться, забронировала Румыния.

Украинцы с высокой долей вероятности финишируют третьими. Потеря и этой позиции будет возможна лишь в случае поражения Северной Ирландии в два-три гола и аналогичной победе Финляндии над Мальтой с такой же разницей.

В чём действительно не позавидуешь Руслану Ротаню, так это в ротации. За время отбора наставник молодых "сине-жёлтых" включал в заявку на официальные игры более 50 футболистов, из них - 45 выходили на поле. Связано это не только с проверкой потенциального резерва, а и со стабильными проблемами в национальной сборной и COVID-19. Например, между играми с Мальтой и Северной Ирландией игроки атаки Булеца, Назаренко и Судаков отправились в расположение главной команды страны, хотя ещё в пятницу они выходили на поле как раз за молодёжку.

Предыдущий поединок украинцев с Северной Ирландией завершился неудачно - в октябре мы уступили им 0:1. Вообще, игры с этой британской страной для нас регулярно проходят очень тяжело. Например, в отборе на молодёжный Евро-2017 украинцы дома расписали ничью 1:1 (Беседин), а в гостях добыли волевую победу в последние полчаса встречи 2:1 (дубль Коваленко).

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Состав сборной Украины

В игре с Мальтой тренерский штаб нашей команды мог рассчитывать на 22 футболиста. Вызван ли кто-то дополнительно, самый оперативный источник информации - официальный сайт УАФ - молчит. Поэтому, видимо, Руслан Ротань сможет рассчитывать на тех же кроме тройки упомянутых выше.

Угадать основной состав мешает ещё и то, что у нашей команды стабильно меняется старт, а некоторые игроки регулярно выходят не на своих позициях. Вантух против Мальты играл номинально левого вингера/нападающего, хотя он по своей природе защитник, а Судаков действовал в треугольнике в середине поля.

Ориентировочный состав сборной Украины (слева - направо): Кучерук - Дубинчак, Сирота, Снурницын, Милованов - Ярмолюк, Шевцов, Бражко - Вантух, Исаенко, Кравчук.

Прогноз на матч Украина - Северная Ирландия

В этой игре вновь будет ротация от Руслана Ротаня, и вновь она будет против уверенной победы Украины. Хозяева безусловные фавориты поединка, но взять три очка будет невероятно тяжело.

Ставка: Северная Ирландия с форой +1/+1,5

(котировки будут добавлены после их появления на сайте букмекерских контор)