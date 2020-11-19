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Рух - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
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Рух - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

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20 ноября. Львов. Стадион: "Арена-Львов". Начало в 19:00
"Рух" (Львов) - "Мариуполь"

Главный арбитр - Константин Труханов
Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко

Телетрансляция - "Футбол1"
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • после девяти туров "Рух" делит два последних места в таблице УПЛ с региональными соседями из "Львова". "Жёлто-чёрные" в числе двух команд лиги, которые ещё не побеждали (вторая - "Ингулец"). В случае победы в этой игре есть возможность обойти "Минай".
  • "Мариуполь" занимает восьмую строчку с тремя победами, тремя ничьими и тремя поражениями. Возможный выигрыш подтянет приазовцев к "Колосу", занимающему пятую позицию в таблице, неудача во Львове открывает перспективы обойти подопечных Остапа Маркевича "Заре".
  • "Рух" и "Мариуполь" ранее встречались один раз. В Кубке Украины 2019/20 приазовцы прошли тогда ещё соперника из Первой лиги благодаря голу Горбунова и победе 1:0.
  • ранее "Рух" проводил свои домашние матчи на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках. Там же в четверг тренировался "Мариуполь". Эта арена названа в честь дедушки нынешнего коуча приазовцев Остапа Маркевича.
  • "Мариуполь" в этом сезоне ещё не провёл ни одного домашнего матча. Из-за реконструкции газона в родном городе представитель Донецкой области пока играет только на выезде. Ближайший матч в родных стенах "Мариуполь" проведёт только в 2021 году.
  • "Рух" - одна из двух наиболее пропускающих команд в УПЛ. "Жёлто-чёрные" ведут активную борьбу в этой номинации со "Львовом". "Рух" пропустил уже 19 голов, "Львов" - 21 (в среднем чуть более двух мячей за 90 минут).
  • у "Мариуполя" десятый-одиннадцатый показатель по забитым голам в УПЛ (10 результативных ударов). У "Руха" - двенадцатый (7 голов).
  • "Мариуполь" в трёх подряд матчах забивает и пропускает.

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Составы

"Рух"

Кухаревич здорово себя проявил в молодёжной сборной Украины в ноябре, в двух матчах забив три гола. Логично предположить, что тренеры хозяев выпустят его в основе и в этой игре. Но мы не исключаем, что форварду дадут возможность сделать паузу после насыщенной недели. Вообще, Иван Федык большой любитель ротации. Вероятно, не откажется от неё и сейчас.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Мысык, Дуць, Стаменкович, Копына - Мартынюк - Бойчук, Федорчук, Кухарук, Климчук - Кондраков.

"Мариуполь"

Во время международной паузы сдали положительные тесты на коронавирус Бондаренко и Сикан. Это большие потери для приазовцев. Первый из них справедливо признавался лучшим игроком октября в команде и практически не пропускает игр УПЛ. С позицией форварда чуть попроще - есть Кулаков, но он стабильно за спиной Сикана и пока отличился лишь одним голом в текущем сезоне.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев - Чех - Мишнёв, Танковский, Кулиев, Топалов - Кулаков.

Прогноз на матч "Рух" - "Мариуполь"

Вряд ли "Рух" покажет что-то невероятное в оставшуюся до зимней паузы часть сезона. Львовяне уже должны думать о 2021-м: потенциальном усилении и том, как отдалиться от зоны вылета. На данном этапе у "Мариуполя" повыше потенциал, что он и должен доказывать в таких матчах. Да, дорога на выезд через всю страну была долгая, но и отдых был достаточным. Проблемы могут возникнуть только если гости не поймут, как взломать хозяйскую оборону.

Ставка: победа "Мариуполя"

1xbet
2,72
3,18
2,70
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Favbet
2,70
3,30
2,64
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Parimatch
2,75
3,20
2,70
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 20:08
Рух на рух не приходится!
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