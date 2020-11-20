Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча

Одним из самых интересных матчей десятого тура УПЛ станет поединок в Киеве, в котором "Шахтер" будет принимать "Александрию". Из года в года обе команды ставят перед собой достаточно высокие цели, но нельзя сказать, что текущая кампания для них проходит гладко.

"Горняки" не очень уверенно начали чемпионат, набрав ход лишь к октябру. Подопечных Шарана и вовсе бросает из стороны в сторону, и в последнее время они так и не могут достигнуть равновесия. Но можете не сомневаться, во встрече с действующим чемпионом "горожане" будут играть до последней секунды, стараясь испортить настроение Луишу Каштру перед возобновлением еврокубков.



21 ноября, Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" 17:00 ФК "Александрия"

Арбитр: Е. Монзуль

Арбитр ВАР: В. Романов

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 10-й тур21 ноября, Киев, НСК "Олимпийский": Е. Монзуль: В. Романов: канал "Футбол 1"Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Донецкий "Шахтер" до начала десятого тура занимает в таблице УПЛ второе место. Несмотря на разгром "Динамо" двухнедельной давности, они все равно отстают от киевлян на одно очко. В активе команды Каштру на данный момент пять побед и четыре ничьи

"Горняки" - самая забивная команда украинского первенства. За девять туров они наколотили в ворота соперника 23 гола. В среднем - 2,6 точных удара за игру

Команда Шарана идет на седьмом месте, имея полное равенство побед и поражений - по четыре с каждой стороны. Один раз они успели сыграть вничью - 2:2 против "Десны". Разницу забитых и пропущенных можно назвать положительной - 17:14

Между собой обе стороны провели 27 встреч. 22 раза они встретились в рамках УПЛ, и еще пять в кубке. Преимущество на стороне "горняков", которые успели победить в 22 случаях. Лишь один раз сильнее были "горожанее", еще четыре раза была зафиксирована ничья

В прошлом сезоне именно в игре против "Александрии" команда Каштру официально оформила чемпионское звание. Футболисты Шарана дали бой, вели в счет 2:1, но игру перевернул бразилец Тете - вышел на замену и сделал дубль

"Александрия" может понести сотое поражение в УПЛ, в том числе 60-е на полях соперников

Сразу два футболиста "Шахтера" забили в нынешнем розыгрыше УПЛ по четыре гола - Коваленко и Патрик. Правда, в отличии от Виктора, бразилец дважды был точен с 11-метровой отметке. "Александрия" может похвастаться лишь успехами Безбородько и Третьякова, которые забили дважды

Бразилец Тете - делит первое место в списке лучших ассистентов УПЛ. До начала третьего тура, на его счету три голевые передачи. На одну меньше у Ковальца из команды Шарана

Ближайший матч - 60-й для Луиша Каштру во главе "Шахтера" во всех турнирах

20-й гол в УПЛ может забить Евгений Банада ("Александрия"), 15-й - Сергей Болбат ("Шахтер"), 10-й - Валерий Лучкевич ("Александрия"), Владислав Вакула ("Шахтер")

100-й матч в УПЛ может провести Алан Патрик

Изначально, на матч главным арбитром был назначен Николай Балакин, но за день до игры он был заменен на Екатерину Монзуль. Причина - судья приболел

На матче будет работать система ВАР, за которую будет отвественен Виталий Романов

Зрители, во время отчетного матча, не будут присутствовать на трибунах. Причина - эпидемиологическая ситуация в Украине

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Футболисты донецкого клуба были серьезно задействованы во время международной паузы, что, вполне прогнозируемо, переросло в кадровые потери. Положительный тест на коронавирус сдал Виктор Коваленко, и он точно не поможет команда в ближайшем матче. Перед играми сборных серьезную травму получил Корниенко, вылетивший до конца года. Его место может занять Сиприано или Матвиенко.

Вернулись к работе ???????? Двусторонка и завершение атак. Смотрите, как «Шахтер» начал неделю. pic.twitter.com/HccTfykXi8 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 17, 2020

Но есть и хорошая новость - снова в строю Дентиньо, и, вполне вероятно, может выйти на позиции форварда. Уже в среду "Шахтер" сыграет против "Боруссии", а потому Каштру может задействовать не всех лидеров. Вряд ли в старте стоит ожидать появление Соломона или Хочолавы, получивших недавно дополнительный выходной.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано - Степаненко, Патрик - Тете, Антонио, Тайсон - Дентиньо

"Александрия":

Пока футболисты "горняков" играли в своих национальных сборных, все силы "горожан" были направленны на подготовку к возобновлению УПЛ. Команде Шарана в последнее время непросто даются выездные матчи, а потому им нужно быть в полной готовности, чтобы отобрать очки у "Шахтера".

Сразу четырех футболистов потерял наставник "Александрии" перед субботним матчем. В лазарете сейчас находятся Бухал, Мирошниченко и Гордиенко, а Бондаренко не сыграет по условиям арендного соглашение. Благо для Шарана, у него в арсенале есть игроки, которые смогут закрыть образовавшиеся дыры.

Ориентировочный состав: Панькив - Лучкевич, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин - Задерака, Ковалец, Банада, Третьяков - Ситало

Прогноз на матч "Шахтер" - "Александрия" 2:1

Чем похожи "Шахтер" и "Александрия" в текущем сезоне? Они забивают практически в каждом матче, но всегда имеют проблемы в обороне. Вряд ли в десятом туре что-то изменится, а потому мы спрогнозируем, что обе команды свой гол найдут. Вопрос лишь в том, кто забьет больше, и тут преимущество на стороне "горняков", у которых класс исполнителей немного выше, чем у соперника, а длина скамейки запасных позволяет Каштру в любой момент освежить состав. Но легкой прогулки чемпиону ждать не стоит, "Александрия" должна дать бой.