Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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21 ноября. Кропивницкий. Стадион: "Зирка". Начало в 14:00

"Ингулец" (Петрово) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Семён Шлончак и Виктор Матяш

Телетрансляция - "Футбол1"

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Аудио трансляция на UA-Футбол здесь

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Динамо" продолжает возглавлять таблицу УПЛ, хотя преимущество над главным конкурентом уже всего один балл - "Шахтёр" дышит в спину киевлянам и в случае их осечки в этой встрече получает шанс захватить лидерство.

"Ингулец" занимает одиннадцатую строчку. Петровчане ещё не побеждали в нынешнем сезоне, зато уверенно лидируют в таблице по количеству ничьих - их у команды Сергея Лавриненко уже семь.

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к слову, сам Сергей Лавриненко в УПЛ ещё также не побеждал. Кроме "Ингульца" в лучшем дивизионе страны он ранее работал уже с "Зиркой".

"Ингулец" и "Динамо" ранее на официальном уровне не встречались.

"Ингулец" в текущем сезоне провёл три домашних матча. все из них завершив вничью 1:1.

в прошлом туре (который состоялся ещё до паузы на матчи сборных) "Динамо" потерпело дебютное поражение в текущем чемпионате, проиграв "Шахтёру" 0:3.

если верить СМИ, "Ингулец" отказался от переноса этого поединка с Кропивницкого в Киев. С таким предложением выступили "динамовцы", однако "казаки" отказались уступить сопернику, у которого через несколько дней игра в Лиге чемпионов против "Барселоны".

следить за игрой вы можете не только в традиционных текстовой и видео трансляции, но и в аудио онлайне от UA-Футбол. Вместе с аудио трансляцией от лучших комментаторов вы не пропустите ничего важного в игре, при этом не отвлекаясь от своих дел.

Составы

"Ингулец"

Не сыграют: Ковалёв, Щедрый, Лупашко (травмы), Кучеренко (дисквалификация), Крынский (болезнь), Игнатьев, Мкомола, Благоги (под вопросом)

Сергею Лавриненко придётся где-то найти опорника: Шишка в этом сезоне отыграл только 27 минут и давно не попадает в заявку, Лупашко травмирован, а Кучеренко дисквалифицирован. Возможно, придётся в центр переводить Фатеева, у которого ранее подобный опыт был, левый фланг оставлять Синегубу, а Семенко поднимать из обороны в среднюю линию. 50 на 50 выбор у наставников на левом фланге полузащиты, где могут сыграть Янаков и Коваленко.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Шуст - Синегуб, Фатеев, Павлов, Балан - Семенко - Янаков, Бартулович, Запорожец Козак - Сичинава.

"Динамо"

Не сыграют: Бурда, Тымчик, Костевич, Русин, Кендзёра (травмы), Сидорчук (дисквалификация), Цыганков, Родригес, Сирота, Дуэлунн, Попов, Нещерет, Леднев, Шабанов, Андриевский (коронавирус)

Хорошая новость - возвращаются в строй Бущан и Бойко, поэтому за вратарскую позицию можно быть спокойным. Плохая новость - практически половина потенциально стартового состава находится в клубном лазарете. Главный вопрос касается левого фланга и центра обороны: кто же сыграет на проблемных позициях. Предполагаем, что Мирча Луческу решит дилемму при помощи де Пены. Также видим в старте Цитаишвили, о котором многие уже стали забывать.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - де Пена, Миколенко, Забарный, Караваев - Шепелев - Вербич, Буяльский, Шапаренко, , Цитаишвили - Супряга.

Прогноз на матч Ингулец - Динамо

"Ингулец" - очень неуступчивый. Это докажут все, с кем встречались петровчане в текущем сезоне. Недаром у них в пассиве лишь два поражения. Но с оппонентами уровня "Динамо" подопечным Сергея Лавриненко ранее пересекаться не приходилось. Даже при кадровых проблемах (у петровчан они также есть, ведь выпали ключевые центрбек и опорник) вице-чемпион должен уверенно набирать три очка.

Ставка: "Динамо" с форой -1 за 1,81