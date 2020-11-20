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Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
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Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

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21 ноября. Кропивницкий. Стадион: "Зирка". Начало в 14:00
"Ингулец" (Петрово) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Максим Козыряцкий
Ассистенты: Семён Шлончак и Виктор Матяш

Телетрансляция - "Футбол1"
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Аудио трансляция на UA-Футбол здесь
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • "Динамо" продолжает возглавлять таблицу УПЛ, хотя преимущество над главным конкурентом уже всего один балл - "Шахтёр" дышит в спину киевлянам и в случае их осечки в этой встрече получает шанс захватить лидерство.
  • "Ингулец" занимает одиннадцатую строчку. Петровчане ещё не побеждали в нынешнем сезоне, зато уверенно лидируют в таблице по количеству ничьих - их у команды Сергея Лавриненко уже семь.

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  • к слову, сам Сергей Лавриненко в УПЛ ещё также не побеждал. Кроме "Ингульца" в лучшем дивизионе страны он ранее работал уже с "Зиркой".
  • "Ингулец" и "Динамо" ранее на официальном уровне не встречались.
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  • "Ингулец" в текущем сезоне провёл три домашних матча. все из них завершив вничью 1:1.
  • в прошлом туре (который состоялся ещё до паузы на матчи сборных) "Динамо" потерпело дебютное поражение в текущем чемпионате, проиграв "Шахтёру" 0:3.
  • если верить СМИ, "Ингулец" отказался от переноса этого поединка с Кропивницкого в Киев. С таким предложением выступили "динамовцы", однако "казаки" отказались уступить сопернику, у которого через несколько дней игра в Лиге чемпионов против "Барселоны".
  • следить за игрой вы можете не только в традиционных текстовой и видео трансляции, но и в аудио онлайне от UA-Футбол. Вместе с аудио трансляцией от лучших комментаторов вы не пропустите ничего важного в игре, при этом не отвлекаясь от своих дел.

Составы

"Ингулец"
Не сыграют: Ковалёв, Щедрый, Лупашко (травмы), Кучеренко (дисквалификация), Крынский (болезнь), Игнатьев, Мкомола, Благоги (под вопросом)

Сергею Лавриненко придётся где-то найти опорника: Шишка в этом сезоне отыграл только 27 минут и давно не попадает в заявку, Лупашко травмирован, а Кучеренко дисквалифицирован. Возможно, придётся в центр переводить Фатеева, у которого ранее подобный опыт был, левый фланг оставлять Синегубу, а Семенко поднимать из обороны в среднюю линию. 50 на 50 выбор у наставников на левом фланге полузащиты, где могут сыграть Янаков и Коваленко.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Шуст - Синегуб, Фатеев, Павлов, Балан - Семенко - Янаков, Бартулович, Запорожец Козак - Сичинава.

"Динамо"
Не сыграют: Бурда, Тымчик, Костевич, Русин, Кендзёра (травмы), Сидорчук (дисквалификация), Цыганков, Родригес, Сирота, Дуэлунн, Попов, Нещерет, Леднев, Шабанов, Андриевский (коронавирус)

Хорошая новость - возвращаются в строй Бущан и Бойко, поэтому за вратарскую позицию можно быть спокойным. Плохая новость - практически половина потенциально стартового состава находится в клубном лазарете. Главный вопрос касается левого фланга и центра обороны: кто же сыграет на проблемных позициях. Предполагаем, что Мирча Луческу решит дилемму при помощи де Пены. Также видим в старте Цитаишвили, о котором многие уже стали забывать.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - де Пена, Миколенко, Забарный, Караваев - Шепелев - Вербич, Буяльский, Шапаренко, , Цитаишвили - Супряга.

Прогноз на матч Ингулец - Динамо

"Ингулец" - очень неуступчивый. Это докажут все, с кем встречались петровчане в текущем сезоне. Недаром у них в пассиве лишь два поражения. Но с оппонентами уровня "Динамо" подопечным Сергея Лавриненко ранее пересекаться не приходилось. Даже при кадровых проблемах (у петровчан они также есть, ведь выпали ключевые центрбек и опорник) вице-чемпион должен уверенно набирать три очка.

Ставка: "Динамо" с форой -1 за 1,81

1xbet
6,40
4,30
1,51
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Favbet
7,00
4,45
1,46
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Parimatch
6,50
4,30
1,50
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Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Прогнозы sweettv
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