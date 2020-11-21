Десна - Львов. Анонс и прогноз матча

Месяц назад Георгий Цецадзе принял решение покинуть "Львов" и Украину. С тех пор, результаты клуба пошли вверх - сначала "львы" неожиданно обыграли "Ворсклу", а после дали бой "Александрии", уступив лишь минимально. Какой никакой, а прогресс. Международная пауза также должна сыграть клубу на руку, так как во время неё у Шумского был шанс продолжить перестройку и донести до футболистов свои идеи.

У "Десны" своя мотивация на воскресенье. Во-первых, два ближайших конкурента "северян", "Ворскла" и "Колос", сыграют очный матч, и кто-то точно потеряет очки, а значит победа поможет команде Рябоконя укрепиться в тройке. Во-вторых, в последней игре до перерыва "Десна" смотрелась неубедительно на фоне "Миная" и теперь должна реабилитироваться перед болельщиками.



22 ноября, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина

"Десна" 17:00 ФК "Львов"

Арбитр: С. Бойко

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Цифры и факты

Черниговская "Десна" на данный момент идет в таблице четвертой. За девять сыгранных матчей они добыли четыре победы и четыре раза сыграли вничью. Один раз команда Рябоконя потерпела фиаско - их обыграл "Днепр-1". Разница голов - 14:9

"Львов" - грустно занимает последнюю строчку. Как уже было сказано выше, они смогли добыть лишь одну победу, и еще один раз сыграли вничью. В остальном - сплошные поражения, которых накопилось целых шесть. Отдельно отметим, что у команды из западной Украины одна игра в запасе. В первом туре они не играли против "Миная" из-за вспышки COVID-19 - обещают, что скоро матч таки будет сыгран

У "сине-золотых" - худшая атака и оборона в текущей кампании. Лишь четыре забитых (поровну с "Минаем") и 21 пропущенный

Между собой стороны успели провести шесть игр - трижды сильнее была "Десна", дважды - "Львов", и лишь раз была зафиксирована ничья

Команда Шумского может отпраздновать два печальных юбилея - 50-е поражение и 150-й пропущенный гол ("Десне" нужно будет забить дважды)

В случае, если "северяне" забьют дважды - они также отпразднуют юбилей. Для них это будет 50-й точный удар в родных стенах

На своем поле команда Рябоконя не проигрывает уже в четырех играх подряд - три победы и одна ничья

У "Львова" ситуация обратная - на чужом поле они не побеждают в 11-ти матчах

На протяжении 14 месяцев команда из западной Украины не забивает в выездных играх больше одного раза

Лучшие бомбардиры в составе обеих сторон - Будковский и Тотовицкий. Каждый из них забил по четыре гола - ровно столько же раз забил "Львов" за весь турнир

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Последние новости и составы

"Десна":

Матчи сборных не обошли стороной команду Рябоконя - Конопля был основным в составе главной сборной, закрывая правый фланг обороны, а Шевцов был задействован Ротанем. С одной стороны, можно предположить, что оба игрока могут получить небольшой отдых. С другой, Конопля играл за "сине-желтых" восемь дней назад, так что ожидаем его выход в старте, а Полегенько снова останется на скамейке запасных.

Два игрока отбыли дисквалификацию и будут иметь шанс вернуться в игру - левым защитником выйдет Мостовой, а Имереков может появиться в центре обороны. В остальном, сюрпризов быть не должно - Мудрик, Будковский и Тотовицкий сыграют с первых минут, отвечая за создание моментов.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой - Огиря, Домбровский - Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик - Будковский

"Львов":

Сменив на посту главного тренера Цецадзе, Шумский с первого матча решил отказаться от игры в три центральных защитника, что вполне логично, учитывая, что наработки грузинского специалиста так и не принесли результат. А вот схема 4-4-1-1 - куда больше подходит для ФК "Львова". Если не верите, можете спросить об этом у одного полтавского клуба.

Вряд ли стоит ждать особых изменений в составе "сине-золотых". Якимец хорошо проявил себя в молодежной сборной, Ныч забил победный гол "Ворскле", а Клименчук неплохо справляется на левом фланге - все они появятся в стартовом составе.

Ориентировочный состав: Костик - Якимец, Кравчук, Михоби, Клименчук - Шина, Айнсалу, Сабино, Кошман - Казлаускас - Ныч

Прогноз на матч "Десна" - "Львов" 2:0

Статистика перед началом игры на стороне черниговчан - они не проигрывают на своем поле, имея практически стопроцентные показатели. Рябоконь понимает важность ближайшего матча, а потому вряд ли будет идти речь о недооценке соперника. "Львов" не будет стремиться играть первым номером, отдав мяч сопернику, вот только выдержит ли оборона гостей серьезное давление? Ведь "северяне" умеют наказывать даже за небольшие ошибки.