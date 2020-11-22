Ворскла - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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22 ноября. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 19:30

"Ворскла" (Полтава) - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Дмитрий Кривушкин

Ассистенты: Андрей Скрипка и Дмитрий Запороженко

Телетрансляция - "Футбол1"

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

этот матч можно считать центральным в туре, ведь обе команды входят в ТОП-5 таблицы УПЛ. "Ворскла" сейчас делит третью и четвёртую строчки таблицы с "Десной". До "Шахтёра" четыре очка, а до "Динамо" - семь. "Колос" отстаёт от полтавчан всего на один балл. Таким образом, в случае победы гостей в этой встрече ковалёвцы получают шанс обойти полтавчан и сократить отставание к "Шахтёру" до двух пунктов.

соперники между собой встречались трижды. Все поединки состоялись в прошлом сезоне. "Ворскла" дважды в чемпионате и ещё один раз в Кубке переиграла "Колос" с общим счётом 5:0. Таким образом, ковалёвцы ещё не забивали в ворота своего сегодняшнего оппонента.

"Ворскла" по ходу текущего сезона даже возглавляла таблицу УПЛ, но сейчас у команды спад. Подопечные Юрия Максимова из шести последних матчей в чемпионате побеждали лишь однажды. В трёх крайних встречах "зелёно-белые" и вовсе без побед: две ничьи и поражение.

"Ворскла" в трёх последних играх забила только один гол. Впрочем, столько же полтавчане и пропустили.

у "Колоса" в октябре была своя негативная серия: в тех же трёх встречах лишь два очка. Но эту полосу парни Руслана Костышина уже оборвали: перед началом международной паузы ковалёвцы обыграли "Днепр-1" 2:0.

оборона "Ворсклы" (6 пропущенных) и "Колоса" (9 пропущенных) входят в ТОП-5 чемпионата. Равных полтавчанам по игре в защите нет вовсе.

"Ворскла" в текущем сезоне дома ещё не пропускала: две "сухие" победы над "Ингульцом" и "Львовом" (в Кубке), а также нулевая ничья с "Мариуполем".

"Колос" не проигрывает в гостевых играх с августа. От "Риеки" в Лиге Европы ковалёвцы вылетели лишь в овертайме, "Арис" (в Лиге Европы), "Рух", "Прикарпатье" (в Кубке) и "Днепр-1" обыграли, а с "Зарёй" зацепились за ничью.

с учётом Кубка ковалёвцы забивают в шести играх кряду. Серия началась после поединка с "Ингульцом" в сентябре.

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Составы

"Ворскла"

Не сыграют: Ребенок (дисквалификация), Ризнык, Семилет (самоизоляция), Исенко, Татарков (оба - игра за дубль), Сапай, Яворский, Кулач (под вопросом)

У полтавчан много кадровых проблем, учитывая короткий ростер. Ткаченко заменит основного голкипера Ризныка, а на левом фланге вместо Ребенка выйдет Якубу. Также Юрию Максимову придётся найти замену основному центрбеку Яворскому, если он всё-таки не сможет сыграть. Варианта два: либо выпустить 20-летнего Челядина, либо перестроить игру команды в четыре защитника.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ткаченко - Якубу, Ндиайе, Чеснаков, Пердута - Пуцлин, Скляр - Кане, Щербак, Кравчук - Степанюк.

"Колос"

Не сыграют: Кучерук, Д.Костышин, Данфа (все - игра за дубль)

Успех в этой игре будет зависеть не только от тренерского мастерства Руслана Костышина, но и от кадровой ситуации в команде. Волынец, Новак и Петров ранее пропустили несколько матчей, что серьёзно ударило по результатам ковалёвцев. В последнее время потерял место в основе Лысенко. В остальном - больших изменений в старте по сравнению с поединком против "Днепра-1" не ожидаем.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Новак, Гавриш, Петров, Кравченко - Ореховский, Богданов - Смирный, Антюх - Селезнёв

Прогноз на матч Ворскла - Колос

У полтавчан начался спад после мощного старта сезона. Команда Юрия Максимова уже не просто потеряла первое место, но и отпустила "Динамо" в семиочковый отрыв. Для "Ворсклы" изнурительно вести гонку с лидерами, а также сказываются кадровые проблемы. "Колос" же победой над "Днепром-1" в прошлом туре показал, что готов вернуться к активной борьбе за еврозону, а не только набирать очки благодаря ошибкам судей. Поэтому - гости не должны покинуть поле без очков или даже выиграть.

Ставка: "Колос" выиграет один из таймов за 2,09