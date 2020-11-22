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Минай - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Минай - Днепр-1, чемпионат Украины, 22 ноября 2020

Минай - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

После некоторого оживления, во время которого удалось одержать две победы подряд, "Днепр-1" снова тормозит. Впрочем, в соперниках были представители Украины в еврокубках. "Минай" - это другая весовая категория. Хотя закарпатская команда, в отличие от других новичков элиты, может похвастаться победой в нынешнем чемпионате. Несмотря на поражение, матч в предыдущем туре продемонстрировал, что Василий Кобин и его команда довольно успешно проходят процесс адаптации к высшему дивизиону. Однако за симпатичную игру очков не начисляют. Сегодня "Минай" попытается сделать решительный рывок от опасной зоны и перейти в разряд середняков.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 10-й тур
22 ноября. Ужгород. Стадион "Авангард"
"Минай" 14:00 "Днепр-1"
Арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Андрей Коваленко

Телетрансляция - Футбол 1
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • Это будет первая встреча между "Минаем" и "Днепром-1". Ни в низших дивизионах, ни в Кубке Украины соперники не пересекались.
  • "Днепр-1" пока десятый, в активе команды Йовичевич восемь очков, "Минай" набрал шесть баллов - это 12-е место. В прошлом туре оба нынешних соперника проиграли – днепряне - "Колосу", а закарпатцы - "Десне".
  • "Минай" на своем поле в четырех матчах набрал четыре очка. "Днепр-1" на выезде имеет столько же, но сыграл на одну игру меньше.
  • "Минай" вместе со "Львовом" аутсайдеры по забитым мячам - лишь четыре гола. У "Днепра-1" в три раза больше - 12 результативных ударов. С другой стороны, команда Кобина меньше пропускает - 12 голов против 17 у команды Йовичевича.
  • Лучшим бомбардиром в составе обеих команд является Александр Назаренко из "Днепра-1", на его счету три гола. У Игоря Когута в свою очередь три результативные передачи и один забитый мяч, однако в этом матче он не сыграет из-за дисквалификации. В "Миная" Нуриев и Шиндер забили по два мяча, Антон тоже пропускает игру по дисциплинарным причинам.
  • Александр Снижко, который сейчас выступает за "Минай", три предыдущих сезона провел в "Днепре-1". Также закарпатцы арендовали у днепрян защитника Максима Лопиренка.

Чемпион мира среди молодежи Сергей Булеца, выступающий за "Днепр-1", родился в шести километрах от Миная в селе Корытняны.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Вряд ли Василий Кобин будет существенно перекраивать стартовый состав. Скорее всего, в старте выйдут все те, кто играл против "Десны" за исключением упомянутого Шиндера. Собственно, с форвардами в "Мина" - проблемы. Единственная альтернатива - 19-летний Рустам Ахмедзаде.

В целом стабилизировал состав и Йовичевич. Вместо Когута хорват может использовать Ди Франко, хотя не исключено, что на фланге выйдет Цуриков, тогда, например, Булеца сможет сыграть как центральный атакующий полузащитник. Остается вопрос по позиции центрфорварда. В игре против "Колоса" с первых минут действовал Хобленко, однако пока более результативным выглядит Довбик

Каниболоцкий - Маембе, Меличенко, Матич, Сакив - Ткачук - Кныш, Нуриев, Снижко, Кожанов - Ахмедзаде

Сарнавский - Тейлор, Логинов, Адамюк, Дубинчак - Батагов, Пихаленок - Назаренко, Булеца, Цуриков - Довбик

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МИНАЙ - ДНЕПР-1 1:1

По составу "Днепр-1" выглядит солиднее. Однако Йовичевич только строит свою команду, не похоже, что днепряне способны регулярно побеждать за счет более высокого класса. "Минай" на своем поле будет драться отчаянно и есть ощущение, что закарпатцам удастся не проиграть. В конце концов, прогнозировать победителя этого матча действительно сложно. Более прогнозируемым является тот факт, что обе команды вряд ли устроят голевую феерию, поэтому количество забитых мячей будет ограниченным.

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1 Прогнозы sweettv
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