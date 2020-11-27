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Львов - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча чемпионата Украины Львов - Мариуполь, 27 ноября 2020

Львов - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч
Новина українською

Сегодняшние соперники, которые открывают 11-й тур Чемпионата Украины, двигаются в разных направлениях. "Львов" наконец ожил и в ноябре в трех матчах одержал две победы, да еще и над командами из вершин турнирной таблицы. "Мариуполь" в свою очередь не может победить уже в четырех поединках подряд. Азовцы особо и не проигрывают (три ничьих при одном поражении), но тенденция не очень. В случае неудачи команда Остапа Маркевича может потерять еще одну строчку, тогда как "Львов" наоборот - вырвется из подвала. Стимулы - очень серьезные.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур
27 ноября. Львов. "Арена Львов"
"Львов" 19:00 "Мариуполь"
Арбитр: Евгений Арановский

Телетрансляция - Футбол 1
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • "Львов" и "Мариуполь" встречались 13 раз. Несомненное преимущество на стороне азовцев - они побеждали восемь раз, дважды выигрывали львовяне, еще три поединка завершились вничью. Общий счет - 11:23.
  • На самом деле победы "Львова" над нынешним соперником случались еще в предыдущей версии клуба, да и "Мариуполь" тогда назывался "Ильичевцем". Начиная с 2018-го года, когда "Львов" возродился, команды встречались восемь раз - пять побед у "Мариуполя" и три ничьих.
  • В прошлом туре "Мариуполь" тоже приезжал в гости во Львов - на поединок с "Рухом". Тогда игра завершилась вничью 0:0. "Львов" обыграл "Десну" на выезде. В активе команды Шумского семь баллов, тогда как у команды Маркевича 13 очков.
  • "Львов" на своем поле сыграл лишь три матча в текущем сезоне - в одном победил, дважды проиграл. "Мариуполь" с начала сезона играет только на выезде из-за реконструкции стадиона - +3 = 4 -3.
  • "Львов" пока команда с худшей атакой лиги - в девяти матчах было забито лишь пять мячей. При этом пропускали горожане всего - 21 раз.
  • Лучший бомбардир в составах обеих команд - Артем Бондаренко. На его счету три результативные удары.
  • Участия в игре не примет бразильский полузащитник "Львова" Сабино, который перебрал желтых карточек. В прошлом туре он был одним из лучших в составе своей команды, в частности, ассистировал Грисьо.
  • Прошлый тур пропускал Остап Маркевич, который сдал положительный тест на коронавирус. Сообщений о том, что он уже здоров и готов присоединиться к команде, не было. По словам помощника Маркевича Александра Иванова, из тех футболистов, кто был инфицирован, к команде (которая оставалась в Львовской области после игры с "Рухом"), присоединился Даниил Сикан.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В игре с "Десной" команда Виталия Шумского была заточена на оборону. Вряд ли домашний статус игры заставит тренера изменить тактику - не в том сейчас "Львов" состоянии, чтобы действовать первым номером. Поэтому изменение в старте, скорее всего, будет только одно - нужна альтернатива дисквалифицированному Сабино. Единственный номинальный вариант - хорват Фране Чирьяк. Правда, он в основе "Львову" еще не дебютировал. Поэтому не исключено, что Шумский будет экспериментировать с кем-то из защитников в опорной зоне, например, Александром Романчуком.

Костик - Махмутович, Михоуби, Кравчук - Якимец, Чирьяк, Айнсалу, Казлаускас - Грисьо, Захаркив, Нич

Приезд в лагерь "Мариуполя" Даниила Сикана может быть весьма своевременным - чемпион мира среди молодежи может заменить 17-летнего Очеретько в нападении. Конечно, если у Сикан есть необходимые кондиции. В игре с "Рухом" на скамейке запасных просидел Дмитрий Топалов, на этот раз он может сыграть как на фланге атаки, так и на острие. Велев, что играл справа в защите, вчера сыграл матч за дубль. Поэтому сегодня на его позиции следует ожидать Петермана, Доброхотова или даже Горбунова.

Кудрик - Горбунов, Муравский, Чоботенко, Стасюк - Танковский, Мишнев, Бондаренко - Топалов, Сикан, Очеретько

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛЬВОВ - МАРИУПОЛЬ 0:0

"Мариуполь" существенно ослаблен, в том числе отсутствием тренера. Но и "Львов", несмотря на улучшенное настроение после последних успехов, не выглядит командой, которая будет диктовать условия. Скорее всего, нас ждет "тягучая" игра, в которой соперники сделают ставку на то, чтобы дождаться ошибки друг друга. Но ее еще нужно использовать, а с этим у команд могут быть проблемы. Учитывая текущее состояние обоих коллективов, склоняемся к мысли, что в этом поединке будет зафиксирована ничья. Ну или результат определит минимум голов, тем более, что в отличной форме находятся оба основных голкипера.

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
27.11.2020 в 09:48
Наши в предыдущем матче показали очень вялую игру, ни скорости, ни азарта. С чем это связано - непонятно. То ли команда устала психологически и физически, играя всё время на выезде, то ли последствия перенесённого коронавируса сказывается. Скорее и то и другое. Сегодня неясно или начнётся выход из этого спада, или вялый кризис продолжится. Всё покажет первый тайм, даже первые 15-20 минут. Счёт предсказать не берусь ввиду указанных выше причин. Может быть как минимальный счёт, так и провальная игра с разгромом...
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